Des stars de plus de 50 ans superbes en maillot de bain

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’âge ne veut rien dire pour ces stars d’Hollywood !

Lisa Rinna, Christie Brinkley, Bethenny Frankel et d’autres célébrités continuent d’afficher leurs silhouettes et prouvent que la confiance n’a pas d’âge.

Demi Moore, 59 ans

Demi Moore, 59 ans, n’hésite pas à utiliser ses plateformes de médias sociaux pour afficher sa silhouette. Elle s’est récemment associée aux maillots de bain Andie sur une nouvelle ligne pour aider les femmes à se sentir en confiance, quel que soit leur âge.

DEMI MOORE EXPLIQUE L’INSPIRATION DERRIÈRE LA PREMIÈRE COLLABORATION DE MAILLOTS DE BAIN : LES FEMMES « NE VEULENT PAS AVOIR L’AIR DE MATRONIE »

“Cela change cette idée que les femmes deviennent moins désirables à mesure que nous vieillissons”, a déclaré Moore dans une interview au magazine People. “Nous ne voulons pas avoir l’air matrone ou ne pas nous sentir sexy.”

À l’approche du 60e anniversaire de Moore en novembre, elle a déclaré au point de vente que le fait d’embrasser son âge avait été “libérateur”.

“Ne pas être défini par un nombre mais plutôt défini par mon expérience. Vous atteignez 59, et vous pensez déjà, ‘Eh bien, je vais avoir 60 ans.’ C’est très libérateur. Quand je pense à ma grand-mère à 60 ans, elle semblait en quelque sorte déjà résignée à être vieille. Mais je me sens, à bien des égards, plus vivante et présente que jamais.”

Lisa Rinna, 59 ans

La star de “Real Housewives of Beverly Hills”, Lisa Rinna, continue de briller dans ses bikinis sur Instagram, malgré quelques commentaires négatifs.

En mai, Rinna, 59 ans, a défendu la mannequin suédoise Paulina Porizkova, 57 ans, sur les réseaux sociaux après qu’un utilisateur d’Instagram l’ait qualifiée de “vieille et laide” sur sa publication en bikini.

Rinna a riposté au commentaire négatif, en publiant une image d’elle-même en bikini vert sur son histoire Instagram et en écrivant : “Paulina Porizkova a posté une photo d’elle-même en bikini et elle a été traitée de vieille et laide pour cela.”

LISA RINNA, LA STAR DE “REAL HOUSEWIVES”, EST ÉMOTIONNÉE À PROPOS DE L’AVC DE MAMAN

“Eh bien, j’ai 58 ans et voici mon “vieux et moche”.”

La personnalité de la télé-réalité a célébré son 59e anniversaire le 11 juillet avec des photos de bikini sur Instagram. “Un autre voyage autour du Soleil. C’est 59”, a-t-elle légendé les images.

Christie Brinkley, 68 ans

Christie Brinkley, 68 ans, ne raccroche pas ses bikinis de si tôt.

Dans une interview avec Fox News Digital en avril, l’ancienne mannequin de Sports Illustrated a expliqué pourquoi elle continue de partager des photos d’elle-même en maillot de bain.

CHRISTIE BRINKLEY PARTAGE DES PHOTOS DE MAILLOTS DE BAIN RETOUR SI, MERCI AU MAGAZINE D’AVOIR PROUVÉ “LES CHIFFRES NE NOUS DICTENT PAS”

“Je poste ces photos parce que j’entends tout le temps des femmes de mon âge dire : ‘Merci d’avoir changé la façon dont les gens pensent aux chiffres'”, a-t-elle déclaré. “À l’époque, les chiffres représentaient quelque chose. Je me souviens que les gens pensaient qu’après 30 ans, vous ne devriez jamais porter vos cheveux au-delà de vos épaules ou votre ourlet nécessaire pour planer vos rotules.”

Brinkley a poursuivi: “J’ai toujours trouvé ces règles si restrictives. Tout le monde est différent, tout le monde est unique. Mais c’est comme dire à une gymnaste qu’elle ne peut pas faire de sauts après un certain âge. Cela n’a aucun sens. Si vous avez de grandes jambes, montrez-leur. S’il y a quelque chose en vous que vous aimez vraiment, célébrez-le. Ne vous laissez pas contrôler par ces chiffres.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se voyait à nouveau apparaître dans SI Swimsuit, Brinkley a répondu: “Hmm, j’en doute.”

“J’ai l’impression d’avoir été là, d’avoir fait ça”, a-t-elle déclaré. “Je pense que lorsque je remettrai mon maillot de bain, je veux aussi avoir un tuba et plonger, voir les poissons.”

Bethenny Frankel, 51 ans

L’ancienne star de “Real Housewives of New York City”, Bethenny Frankel, 51 ans, adore les selfies en bikini sur Instagram.

En juin, la personnalité de la télé-réalité a partagé un message personnel, dans lequel elle a déclaré qu’elle était plus heureuse maintenant qu’elle ne l’était dans la vingtaine et la trentaine.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Voici la triste vérité. Je fais rarement de l’exercice. Je déteste l’eau. Je donne la priorité au sommeil mais j’échoue. Je mange ce que je veux mais je ne me gave jamais. Je cours partout comme un fou avec une énergie sans fin… dans mes 20 et 30 ans, j’ai suivi un régime et fait de l’exercice sans fin et j’étais beaucoup plus lourde et moins satisfaite de mon apparence physique”, a-t-elle commencé.

“J’ai une belle peau mais je m’affaisse à certains endroits et je suis mince, mais pas dans une forme musculaire notable selon les normes de quiconque. Je choisis l’équilibre et le bonheur et je fais du mieux que je peux. Quand j’aurai 90 ans, je ne souhaiterai pas fait plus d’exercice, c’est sûr.”

Frankel a été critiqué en ligne dans le passé pour être “trop ​​​​maigre”. En 2016, elle est apparue sur le podcast “Fortune Unfiltered” où elle a abordé la haine.

“Je pense qu’être mince est une chose très, très polarisante. Je pense que les gens se fâchent contre vous pour cela, ou cela se sent mieux s’ils peuvent simplement dire:” Eh bien, elle ne mange pas et elle s’entraîne tous les jours ” – ni l’un ni l’autre n’est vrai », a-t-elle déclaré. “Donc, la chose mince est une situation délicate.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Stephanie Nolasco et Lauryn Overhultz de Fox News ont contribué à ce rapport.