Des stars de la musique japonaise forment un groupe “pour faire bouger le monde”

TOKYO — Quatre des plus grandes stars du rock japonais ont formé un nouveau groupe, The Last Rockstars, dans une course contre la montre pour préserver l’esprit de la musique rock. “Nous nous sommes réunis pour lancer ce défi pour le monde hors du Japon”, a déclaré Yoshiki de X Japan aux journalistes vendredi. Vêtus de noir, Yoshiki, Miyavi, Sugizo et Hyde ont annoncé leur nouveau groupe sur scène à Tokyo, affirmant que l’idée s’était développée naturellement.

Sugizo, guitariste du groupe de rock Luna Sea qui joue également avec X Japan, a déclaré qu’il pensait que l’esprit de défi de la musique rock devait continuer, notant que les membres vieillissaient. Mis à part Miyavi, qui a 41 ans, les autres ont tous la cinquantaine.

Le guitariste Miyavi est apparu en tant qu’acteur dans le film de guerre biographique d’Angelina Jolie en 2014, “Unbroken”.

“C’est peut-être notre dernière chance de relever ce défi”, a déclaré Sugizo. “Nous voulons mettre ce qui reste de nos vies en jeu pour faire vibrer le monde avec notre musique.”

Ils collaborent à l’écriture de chansons tout en continuant à travailler avec leurs propres groupes, ont-ils déclaré. Des concerts sont prévus à Tokyo, New York et Los Angeles au début de l’année prochaine. Les musiciens ont travaillé ensemble sur divers projets au fil des ans, mais c’est la première fois que les quatre se sont engagés dans un groupe.

“Enfin, ce jour est arrivé”, a déclaré Hyde, le chanteur principal du groupe de rock L’Arc-en-Ciel. “Je suis vraiment enthousiaste.”

Yoshiki, qui chante et joue de la batterie et du piano, est le nouveau leader du groupe. Lui et X Japan, qui remonte aux années 1980, attirent toujours un large public fidèle, et les musiciens avec lesquels il s’associe sont également populaires.

Les médias japonais ont répondu avec enthousiasme à l’annonce, la qualifiant de « dream team », tandis que certains ont remis en question le nom du groupe et pourquoi il n’y avait pas de bassiste.

Hyde a vendu le stade Tokyo Dome 16 fois, compte plus de 60 singles parmi les 10 meilleurs sur les charts japonais Oricon Music Charts et a vendu plus de 40 millions d’albums. Et la portée créative de Sugizo s’étend au-delà des groupes dans un large éventail de domaines, y compris les musiques de films, le théâtre et la danse contemporaine.

Connu comme le “guitariste samouraï”, Miyavi est célèbre pour son “style slap” de jeu de guitare qui n’utilise pas de médiator. Il a fait six fois le tour du monde, est très demandé en tant que mannequin et a créé de la musique de publicité télévisée pour Uniqlo, Nissan et d’autres marques.

X Japan a vendu plus de 30 millions d’albums et de singles, et Yoshiki s’est produit au Madison Square Garden et au Carnegie Hall, et a composé une chanson pour l’empereur du Japon.

Yoshiki a déclaré qu’il avait souvent frôlé la mort et qu’il sentait que le temps était compté pour de nouvelles opportunités. Son ancien coéquipier Hide s’est suicidé en 1998, tout comme son père quand Yoshiki était enfant.

“C’est comme si c’était le dernier moment”, a-t-il déclaré à propos du genre d’énergie que lui et d’autres mettaient dans le nouveau groupe.