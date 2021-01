Certaines des rock stars les plus connues du Royaume-Uni font partie des 110 musiciens qui demandent à Boris Johnson d’accepter des visites sans visa de l’UE pour éviter que les artistes n’aient à payer des permis de travail « coûteux ».

Sir Elton John, Bob Geldof, Liam Gallagher, Ed Sheeran et Brexiteer Roger Daltrey font partie des millionnaires signataires de la lettre ouverte, qui se plaint d’avoir été « honteusement échoués » par le gouvernement sur les règles de voyage post-Brexit.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a riposté à la lettre d’aujourd’hui et a insisté sur le fait que les musiciens devraient demander à l’UE pourquoi ils «rejetaient la proposition raisonnable du Royaume-Uni».

Plusieurs des signataires vivent maintenant à l’étranger, dont Gary Newman, le chanteur des Sex Pistols John Lydon, Justin Hawkins of the Darkness et Roger Waters de Pink Floyd. Cependant, on pense qu’ils détiennent toujours des passeports britanniques.

Où vivent les signataires de la pop star maintenant? John Lydon, Sex Pistols – Il vit avec sa femme, Nora Foster, à Venice Beach, en Californie depuis le début des années 1980. Justin Hawkins, the Darkness – le chanteur principal du groupe de rock vit avec sa famille en Suisse. Gary Numan – le chanteur de Cars réside actuellement à Los Angeles. Roger Waters, Pink Floyd – vit à Bridgehampton, un hameau de Long Island dans l’État de New York.

Parmi les autres noms de la lettre ouverte – publiée par The Times – figurent Sting, Brian May, Sir Simon Rattle, Radiohead, Sheku Kanneh-Mason, les organisateurs de Glastonbury Michael et Emily Eavis, et Judith Weir, Master of the Queen’s Music.

Le Who’s Roger Daltrey a également signé alors qu’il avait récemment dit à Sky News: [Brexit] avez-vous affaire au rock? Comme si nous n’avions pas tourné en Europe avant l’UE.

La lettre fait valoir qu’il existe un «trou béant où devrait se trouver la libre circulation promise pour les musiciens».

Les coûts qui en résultent pour les permis de travail et autres formalités administratives rendront « de nombreuses tournées non viables, en particulier pour les jeunes musiciens émergents qui ont déjà du mal à garder la tête hors de l’eau en raison de l’interdiction de Covid de la musique live », affirment les signataires.

La lettre ajoute: «Cet échec de négociation fera basculer de nombreux artistes interprètes ou exécutants au-dessus du bord.

Il exhorte le gouvernement à «faire ce qu’il a dit qu’il ferait» et à négocier des voyages sans paperasse en Europe pour les artistes britanniques et leur équipement.

L’accord devrait être réciproque, dit la lettre.

Les artistes et le personnel auront désormais besoin de visas séparés pour différents pays de l’UE et de permis de 350 £ pour des instruments individuels et d’autres équipements, ce qui, selon les signataires, pourrait « faire basculer de nombreux artistes interprètes ou exécutants ».

Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michael Barnier, a déclaré cette semaine que le gouvernement britannique avait rejeté une offre d’accorder des exemptions aux musiciens et autres artistes.

La ministre de la Culture, Caroline Dinenage, a déclaré que l’UE rejetait le plan du Royaume-Uni, mais a déclaré que « la porte est ouverte » si l’UE était disposée à « considérer les propositions très sensées du gouvernement » sur les accords de visa pour les musiciens.

Mme Dinenage a déclaré qu’une période de voyage sans visa de 90 jours pour les musiciens n’était pas proposée par l’UE, contrairement aux rapports précédents.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, animera aujourd’hui une discussion avec des représentants de l’industrie de la musique pour répondre à leurs préoccupations.

Une pétition en ligne demandant un permis de travail culturel de voyage sans visa avec l’UE a jusqu’à présent attiré plus de 263 000 signatures.

Cela s’est produit alors que les règles du Brexit « alambiquées » étaient accusées d’avoir poussé les magasins M&S de gauche en France à manquer de nourriture.

Les étagères des halles alimentaires des supermarchés haut de gamme à Paris et à Lille sont vides car elle devient la dernière entreprise touchée par les retards aux frontières du Brexit – les camions tentant de traverser la Manche étant retenus pendant des jours.

Les images partagées sur Twitter ont montré la situation frustrante, sans indication claire du moment où les fournitures seront réapprovisionnées et un acheteur affirmant que les problèmes avaient déjà duré trois semaines.

Un porte-parole de M&S a confirmé que le manque d’épicerie était le résultat de « problèmes de démarrage du Brexit » perturbant les chaînes d’approvisionnement. Les sandwichs, les biscuits et les plats cuisinés tels que les currys semblent avoir été parmi les produits concernés.