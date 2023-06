Des stars de Bollywood qui n’ont pas de maison à Mumbai alors qu’elles gagnent des millions

Sonam Kapoor a célébré son 38e anniversaire le 9 juin. Une vague de souhaits et de salutations a inondé les médias sociaux de membres notables de la fraternité cinématographique. Mais c’est le mari et entrepreneur de Sonam, le souhait d’anniversaire d’Anand Ahuja pour sa bien-aimée qui nous a vraiment fait dire « aww ». Pour rendre sa journée encore plus spéciale, Anand Ahuja a écrit une note réconfortante pour Sonam sur Instagram. L’appelant « Jaan », il a également laissé tomber une photo de l’actrice avec leur fils, Vayu Kapoor Ahuja.

Le souhait d’Anand Ahuja pour Sonam Kapoor

« Des soirées comme celle-ci ‘Um Vayu.’ Sonam, tu es un ange sur terre – plein de gentillesse, d’empathie, de connaissances et de perspective. Nous sommes tellement chanceux d’avoir tes soins et ton amour à chaque instant de chaque jour. Joyeux anniversaire, mon Jaan », a écrit Ananad.

La photo a capturé Sonam et Vayu dans le même cadre, partageant un beau moment. L’actrice a enfilé une tenue ethnique brodée blanc cassé. Ses cheveux étaient attachés en un chignon tressé et elle arborait des bracelets de cheville en argent sur ses deux jambes. Le petit Vayu était également vêtu d’une tenue traditionnelle, portant une kurta blanche et une paire de dhotis imprimés. Sonam, rayonnante d’amour maternel, regarde affectueusement son petit bout de chou.

Peu de temps après qu’Anand Ahuja ait partagé la photo, Sonam n’a pas tardé à y réagir. « Merci d’avoir rendu mon anniversaire si spécial. Je t’aime tellement », a-t-elle écrit.

Sonam Kapoor avec son fils Vayu le matin de son anniversaire

Anand Ahuja a également offert un aperçu de la matinée d’anniversaire de Sonam avec nous. La photo qu’il a publiée sur Instagram a révélé Sonam assise sur un canapé avec Vayu dans ses bras. Décorations de ballons accrochées au plafond. L’actrice avait l’air endormie, vêtue de vêtements de nuit, tirant sur un ballon doré, tandis que Vayu regardait ce que faisait sa mère.

« Des matins comme celui-ci ! Oui, les ballons sont là pour aujourd’hui, mais l’attitude, la gratitude et l’engagement total à vivre pleinement sont une pratique quotidienne, dans notre maison que vous avez créée. Si nous vivons chaque jour comme si c’était votre anniversaire, nous aurons vécu complètement. Joyeux anniversaire, mon Jaan- ‘Um Vayu’ « , a lu la douce note d’Anand Ahuja.

Chronologie des relations de Sonam Kapoor

Sonam Kapoor et Anand Ahuja se sont mariés le 8 mai 2018 lors d’une grande cérémonie. Ils ont accueilli leur fils Vayu, quatre ans plus tard, en 2022, le 20 août.