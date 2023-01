Des stars chinoises du snooker suspendues suite à des allégations de matchs truqués

Une foule de grands noms ont été mis à l’écart alors que les allégations font l’objet d’une enquête

Le nombre de stars chinoises du snooker prises dans un scandale de matchs truqués et de paris est passé à dix après que Zhao Xintong et Zhang Jiankang soient devenus les derniers noms à être suspendus mardi.

L’organe directeur de la World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) a déclaré dans un communiqué que la paire serait interdite de participer au World Snooker Tour avec effet immédiat.

“Cette décision fait partie d’une enquête en cours sur des allégations de manipulation du résultat des matchs à des fins de paris en violation du règlement de conduite de la WPBSA”, ajoute la déclaration.

“La suspension restera en place jusqu’à la conclusion de l’enquête ou de toute accusation ultérieure qui pourrait ou non être portée. Zhao et Zhang ont le droit de faire appel de cette décision.

“La WPBSA peut confirmer que l’enquête plus large est maintenant à un stade avancé et qu’elle devrait être achevée sous peu, auquel cas toute accusation potentielle sera envisagée.”

Les suspensions imposées à Zhao, 25 ans, et à son compatriote Zhang, 24 ans, signifient que dix stars chinoises sont désormais suspendues, même si la nature exacte des réclamations contre les joueurs eux-mêmes reste inconnue.

Zhao est le plus grand nom à être suspendu de la compétition, après avoir remporté le titre de champion du Royaume-Uni en 2021.

Il est actuellement classé numéro neuf mondial mais manquera désormais le prochain Masters 2023, qui commence à Londres ce week-end et est l’un des événements les plus importants du calendrier.

Le numéro 56 mondial Liang Wenbo a été le premier joueur à être mis à l’écart par la WPSBA en octobre, mais l’enquête s’est depuis élargie pour voir les suspensions de stars, dont l’ancien vainqueur du Masters Yan Bingtao.

Les joueurs chinois ont de plus en plus fait leur marque parmi l’élite du snooker ces dernières années, après que le sport ait été traditionnellement dominé par des joueurs du Royaume-Uni et d’Irlande.