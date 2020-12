Les stars de cinéma pour adultes ont critiqué une « guerre contre le porno » après que PornHub ait été contraint de supprimer 80% de ses vidéos pour avoir prétendu qu’il était « infesté » d’images d’abus d’enfants.

Le site porno qui attire chaque jour 120 millions de visiteurs, un classement supérieur à Amazon et Netflix, a été contraint de supprimer environ 10 millions de vidéos téléchargées par des utilisateurs non vérifiés.

Les sociétés de cartes de crédit Visa, Mastercard et Discover ont empêché leurs clients d’effectuer des achats sur Pornhub depuis que le New York Times a publié des allégations selon lesquelles il tirait parti de vidéos d’exploitation sexuelle d’enfants, de viol et de vengeance pornographique.

Mais les artistes adultes qui comptent sur Pornhub pour leurs revenus disent que la décision a eu un impact sur leurs moyens de subsistance plus que jamais les propriétaires de sites Web.

Déjà décriés par la société pour leur décision de travailler dans l’industrie des adultes, les revenus modestes de ces acteurs et actrices sont tombés à quelques centimes alors qu’ils luttent pour nourrir leur famille.

Alana Evans, 44 ans, une star du porno chevronnée et présidente de la Guilde des acteurs interprètes adultes, a déclaré que la pandémie avait rendu cela particulièrement difficile.

Mary Moody, 29 ans, (à gauche) l’une des actrices de haut rang du site Web et Alana Evans, 44 ans, (à droite), une star du porno chevronnée et présidente du syndicat Adult Performers Actors Guild

« Des milliers de personnes se sont tournées vers ce type de travail du sexe en ligne pour nourrir leur famille, et cette décision affecte les mères qui veulent juste acheter des couches et du lait », a-t-elle déclaré à NBC.

Pornhub, qui a attiré 42 milliards de vues en 2019, est synonyme de pornographie en ligne et de nombreux artistes adultes estiment que c’est un moyen essentiel pour se constituer une audience substantielle.

Grâce à Pornhub, les propriétaires canadiens du site Web ont pu se tailler une part dominante de l’industrie, en construisant d’autres sites de « tubes » gratuits similaires comme YouPorn et RedTube, ainsi que leurs propres sociétés de production, Reality Kings et Brazzers.

Bien que Pornhub soit réputé pour être gratuit, les artistes peuvent facturer du contenu premium qu’ils peuvent offrir aux abonnés.

«Il s’agit d’une croisade contre l’industrie du sexe et les travailleurs qui la composent», a déclaré Allie Awesome.

La jeune femme de 30 ans a déclaré à NBC qu’elle gagnait entre quelques centaines de dollars et quelques milliers de dollars de Pornhub chaque mois, mais cela a maintenant été réduit à des « centimes » qu’elle prend du programme de partage publicitaire du site.

Mary Moody, l’une des actrices de haut rang du site Web, avait l’habitude de récolter jusqu’à 2000 $ par mois pour ses vidéos de sexe.

« La suspension des paiements Visa et Mastercard n’empêche que les travailleuses du sexe adultes consentantes de gagner de l’argent sur le site », a déclaré le jeune homme de 29 ans au diffuseur.

« Il s’agit d’une croisade contre l’industrie du sexe et les travailleurs qui la composent », a déclaré Allie Awesome

Allie Awesome, 30 ans, a l’habitude de gagner jusqu’à quelques milliers de dollars par mois grâce à Pornhub uniquement, mais cela s’est tari à quelques centimes

Allie Awesome compte plus de 30000 abonnés sur Instagram

Moody affirme que l’article du Times sur Pornhub a été alimenté par la propagande d’un « groupe de haine extrémiste malhonnête et anti-LGBTQ » avec lequel l’auteur a travaillé en étroite collaboration sur son article.

Elle dit également que Pornhub est plus en avance sur de nombreuses grandes entreprises de médias sociaux technologiques telles que Facebook, Twitter et Instagram dans la surveillance des images d’abus sexuels sur des enfants.

« Les allégations du rapport malhonnête du New York Times ne mentionnent pas que les sites pornographiques font plus pour lutter contre le contenu sexuel non consensuel et le CSAM (matériel d’abus sexuels sur des enfants) et en ont beaucoup moins que les principaux sites de médias sociaux comme Facebook », a-t-elle déclaré. .

Carrie A. Goldberg, une avocate spécialisée dans les violations de la vie privée sexuelle, a tweeté la semaine dernière: « Pour chaque cas impliquant une cassette de viol sur Pornhub, j’en ai 50 concernant le viol et le CSAM diffusés sur Insta et FB.

«Pornhub est loin d’être parfait. Mais les grandes technologies traditionnelles sont bien pires et disposent d’un mécanisme intégré pour harceler directement les victimes.

Mary Moody compte 240000 abonnés sur Instagram

L’article du Times affirme que sur les 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées chaque année sur le site, « beaucoup » décrivent « des abus d’enfants et des violences non consensuelles », y compris des scènes d’inceste et des femmes asphyxiées dans des sacs en plastique.

Parce que les utilisateurs de Pornhub peuvent télécharger des vidéos directement à partir du site, selon le Times, les images d’abus pourraient être republiées à l’infini ailleurs sur Internet.

Simon Corneau, professeur au département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal, a déclaré que les décisions de Visa et Mastercard étaient un coup « majeur » pour les résultats financiers de Pornhub.

Pornhub les a qualifiés de « exceptionnellement décevants », soulignant les changements apportés à la suite du rapport Times: interdire aux utilisateurs non vérifiés de télécharger des vidéos sur le site, interdire les téléchargements gratuits et augmenter la modération du contenu.

L’interdiction des titans des cartes de crédit, a-t-il déclaré, était « écrasante pour les centaines de milliers de mannequins qui comptent sur notre plate-forme pour leur subsistance ».

La dominatrice basée sur la côte Est, Bardot Smith, a déclaré à NBC: « C’est l’une des nombreuses entreprises du secteur des adultes qui exploite et pose problème à plusieurs égards. Mais les gens doivent les utiliser pour gagner de l’argent.

« Si vous recherchez le nom d’une star du porno, il est plus probable que vous obtiendrez des résultats de Pornhub et d’autres sites de tubes que de leurs sites privés. Cela crée un monopole sur le trafic de recherche vers le contenu pour adultes. Les gens n’ont donc d’autre choix que d’interagir avec eux.

Pornhub n’est pas nouveau dans la controverse.

En 2019, plusieurs groupes, dont Unilever et Kraft Heinz, se sont distancés du site après qu’un article du Sunday Times britannique ait identifié des vidéos à contenu sexuel impliquant des enfants.

La sénatrice canadienne Julie Miville-Dechene, qui a proposé en septembre une législation visant à empêcher les enfants d’être exposés à la pornographie, a déclaré à l’AFP qu’il y avait une « vérification minimale » des téléchargements de vidéos sur Pornhub.

Et « même si Pornhub décroche une vidéo, elle peut réapparaître ailleurs en ligne et se propager », a-t-elle déclaré.

Miville-Dechene a déclaré qu’elle prendrait une attitude attentiste envers les dernières mesures de Pornhub.

Un législateur libéral a quant à lui appelé vendredi les dirigeants de l’entreprise à comparaître devant un comité parlementaire pour obtenir des explications.

Le site canadien Pornhub, le 10e site Web le plus visité au monde, a enregistré 42 milliards de visites l’an dernier

Répondant aux questions de l’opposition, le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, a déclaré cette semaine à la Chambre des communes qu’il travaillait déjà sur une nouvelle réglementation pour forcer « les plateformes en ligne à éliminer les contenus illégaux, y compris les discours de haine, l’exploitation sexuelle des enfants et les contenus extrémistes violents ».

Un projet de loi du gouvernement serait déposé au début de 2021, a-t-il déclaré.

Les projecteurs sur Pornhub interviennent dans un contexte de prolifération d’images d’abus d’enfants en ligne: Cyberaide, une ligne de renseignements canadienne pour signaler les abus, dit recevoir un total d’environ 10000 appels par mois concernant des cas d’exploitation d’enfants.

Dans un communiqué, Pornhub a déclaré à l’AFP qu’elle n’avait « aucune tolérance » pour les contenus montrant des abus sexuels sur des enfants – tout en faisant valoir que de telles images sont infiniment moins répandues sur son site que d’autres grandes plateformes Internet.

Internet Watch Foundation, a-t-elle noté, a signalé 118 cas d’abus de ce type sur son site au cours des trois dernières années, contre 84 millions sur Facebook.