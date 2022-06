Des stands s’effondrent lors d’une corrida en Colombie, faisant des centaines de blessés

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BOGOTÁ, Colombie – Plusieurs histoires de tribunes se sont effondrées dimanche dans une arène improvisée dans le centre de la Colombie, faisant cinq morts et des dizaines de blessés – des chiffres qui pourraient augmenter dans les prochaines heures – alors que des spectateurs terrifiés étaient piégés dans les décombres. La tragédie a eu lieu à El Espinal, une petite ville située à environ 95 miles de Bogotá.

Les images de l’effondrement sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux. Il montrait des dizaines de personnes taquinant et jouant avec un taureau blessé lors d’un événement populaire communément appelé corraleja. Soudain, trois niveaux de stands pancake au sol. Des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été pris en dessous. Alors que les gens criaient, certains ont sauté de leur siège et se sont précipités pour aider, essayant de soulever du bois et d’autres débris de côté.

Hector Ortiz, 64 ans, ne pouvait pas croire la scène dont il était témoin. Après qu’une femme à côté de lui ait crié “Ce balcon est sur le point de s’effondrer!” il regarda les gradins commencer à s’effondrer les uns après les autres, comme des dominos.

« Après que le premier balcon s’est effondré, il a tiré le suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C’est la porte par laquelle les taureaux passent qui a arrêté l’effondrement. Sinon, nous parlerions d’une tragédie beaucoup plus grande », a déclaré Ortiz au Washington Post.

Chaque année, la mairie ainsi que des soirées privées organisent les festivités de San Pedro. L’arène est érigée pour un spectacle qui a vu le jour sur la côte caraïbe lorsque la Colombie était une colonie espagnole. Contrairement à la corrida espagnole traditionnelle, les taureaux sont blessés mais ne sont généralement pas tués après une corraleja., et les membres du public sont invités à courir avec l’animal encore dans le ring.

Dans des villes comme El Espinal, l’événement a évolué pour devenir un spectacle populaire.

L’arène y était construite avec du bambou gadua et ses multiples niveaux étaient bondés de spectateurs. « Une structure en bambou gadua est assez instable. Les organisateurs auraient dû prévoir que cela pourrait arriver », a déclaré Luis Fernando Velez, chef de la Défense civile régionale.

Velez a déclaré que 50 volontaires de la Défense civile travaillaient pour transférer plus de 70 spectateurs blessés des arènes vers le seul hôpital de la ville. Les pompiers et la police ont également commencé à arriver pour aider aux sauvetages. Le système de santé local a envoyé une « alerte rouge » à la communauté.

Sur Twitter, le président colombien Iván Duque a appelé à une enquête rapide et a exprimé sa préoccupation pour les victimes.

Parmi les disparus se trouvaient des enfants qui se trouvaient à côté de leurs parents dans les arènes lorsque la structure a cédé, a déclaré Velez.

L’incident a rappelé un événement similaire corralejas catastrophe dans la ville caribéenne de Sincelejo en 1980. Plus de 500 personnes sont mortes et plus de 2 000 ont été blessées lorsque les stands de fortune se sont effondrés.

“Cela s’était déjà produit auparavant à Sincelejo”, a tweeté Gustavo Petro, qui prendra ses fonctions de président en août. “Je demande aux autorités locales de s’abstenir d’autoriser plus de spectacles avec la mort de personnes ou d’animaux.”

Petro a suscité l’indignation lorsqu’il était maire de Bogotá et a interdit la tauromachie. Dimanche, il semblait prêt à mener le même combat au niveau national.