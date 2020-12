Les catastrophes, qu’elles soient naturelles ou causées par l’homme, font ressortir à la fois le meilleur et le pire des gens. Des histoires d’intolérance pendant la Coronavirus pandémie nous a fait perdre confiance en l’humanité. Des histoires d’actes désintéressés ont restauré notre foi en l’humanité.

Aider les camionneurs bloqués

Des milliers de camions se sont bloqués à Kent, en Angleterre, après que la France ait fermé sa frontière avec le Royaume-Uni pour empêcher la propagation de Coronavirus . Comme indiqué par Kent Online, des volontaires du Guru Nanak Gurdwara à Gravesend, Kent, se sont associés à l’ONG sikh, Khalsa Aid, et ont livré des repas chauds aux chauffeurs bloqués.

Prendre soin des animaux de la communauté

Les animaux de la communauté qui dépendent de la nourriture des magasins et des restaurants locaux ont commencé à mourir de faim à cause de la Coronavirus verrouillages. Les soignants des animaux, cependant, se sont mis à l’action et ont nourri la plupart d’entre eux. Lors de la Journée mondiale de l’alimentation, les bénévoles de TedxRambaug ont nourri de nombreux chiens des rues et les ont même vaccinés.

# TedxActivity1 À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, chez TEDx Rambaug, nous avons mené une campagne pour nourrir les chiens errants, privés de produits de première nécessité en raison de Covid-19 . La campagne «Soyez PAWsitive» a rendu nos cœurs à coup sûr. En fait, une journée PAWesome pour nous tous. pic.twitter.com/rVwP7kETWb – TedxRambaug (@TedxRambaug) 17 décembre 2020

Un acte de gentillesse récompensé

Mohammad Safa, un diplomate libanais, était dans un restaurant lorsqu’il a trouvé une fille sans abri et s’est assuré de la nourrir. Le restaurant a décidé de ne pas lui facturer les repas.

Je mangeais dans un restaurant, et alors que je regardais à l’extérieur, j’ai vu une fille sans-abri me regarder, je l’ai invitée à ma table «distanciation sociale due à covid». Nous avons apprécié nos repas. Ce n’est pas ce qui a fait ma journée. Quand j’ai demandé la facture, ils ont envoyé un article « Vous avez bien fait, maintenant c’est notre tour. » – mohamad safa (@mhdksafa) 17 novembre 2020

Un merci bien mérité

Le livreur Anthony Gaskin a toujours livré des colis à Hallsley, en Virginie, avec le sourire. Les habitants ont rendu hommage à la gentillesse de Gaskin en le remerciant publiquement et en lui offrant des cadeaux de Noël.

Répandre la chaleur

La résidente et enseignante du Canada, Christine Baker, a fait une promenade avec ses enfants et a trouvé des vêtements chauds emballés et des flacons thermiques accrochés à des fils d’arbres. Un message anonyme sur le site a exhorté les passants à distribuer les articles à ceux qui en avaient besoin.

Câlins pour les personnes âgées

Les résidents d’une résidence avec services pour personnes âgées n’étaient pas autorisés à entrer en contact physique avec les membres de leur famille en raison de COVID-19[feminine . Une troupe de boy-scouts du Texas a créé un «stand de câlins» pour permettre aux résidents de toucher leurs proches à travers des gants désinfectés derrière un mur de plexiglas.

Grand coeur

De tels gestes réchauffent mon cœur. Pour voir la beauté et l’altruisme de gens simples ayant un grand cœur. Cette Amma est une chiffonnière qui travaille dur pour survivre mais qui a le cœur de donner des biscuits à un chien des rues. Les vrais héros sont ces gens avec de beaux et grands cœurs. pic.twitter.com/McdNRs0SRH – VVS Laxman (@ VVSLaxman281) 24 août 2020

Une vieille dame ramasseuse de chiffon a été vue en train de nourrir un chien dans la rue, malgré sa pauvreté. La vidéo, prise par l’ancien joueur de cricket indien VVS Laxman, prouve que la gentillesse est universelle.