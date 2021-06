Des squelettes d’hommes apparentés de l’ère viking trouvés au Danemark et en Angleterre pour se réunir pour une exposition

Les squelettes de deux hommes de l’ère viking, l’un décédé dans le centre du Danemark et l’autre tué en Angleterre lors d’un massacre ordonné par un roi, devraient être réunis pour une exposition inaugurée à Copenhague ce mois-ci. Des scientifiques des deux côtés de la mer du Nord ont établi un lien génétique entre les Normands. Les tests ADN ont montré « qu’ils sont soit des demi-frères, soit un neveu et un oncle », a déclaré le généticien de l’Université de Copenhague, Eske Willerslev. L’homme de Funen, au centre du Danemark, était un agriculteur dans la cinquantaine ; son squelette a été fouillé en 2005 près de la ville d’Otterup. Il mesurait 182 centimètres (un peu moins de 6 pieds), souffrait d’arthrite dans la plupart de ses os et de signes d’inflammation à l’intérieur de certaines côtes qui pourraient indiquer une tuberculose, selon le conservateur en chef des musées de la ville d’Odense, Jesper Hansen.

L’homme a probablement participé aux raids pour lesquels les Vikings restent notoires car « il a également une lésion violente sur son bassin gauche, qui peut provenir d’un bon coup d’épée. La blessure de ce coup lui a peut-être coûté la vie parce qu’elle n’a pas guéri », a déclaré Hansen dans un communiqué.

De l’autre côté de la mer du Nord, le squelette d’un homme plus jeune a été retrouvé dans une fosse commune près d’Oxford, en Angleterre, en 2008, avec les restes d’au moins 35 autres hommes. Tous ont été tués il y a plus de 1 000 ans lorsque le roi a ordonné le meurtre de dizaines de colons danois.

« Il est mort de blessures massives causées par plusieurs types d’armes », a déclaré Lasse Soerensen, responsable de la recherche au Musée national du Danemark. Son crâne montre des traces d’au moins neuf lésions causées par une épée ou un autre objet tranchant, et le squelette a également révélé des signes qu’il avait été transpercé plusieurs fois dans le dos.

La paire de squelettes sera présentée dans le cadre d’une exposition intitulée « Togtet » – danois pour « The Raid » – qui s’ouvre le 26 juin au Musée national du Danemark.

A partir de l’an 850 après JC, des Danois se sont installés en Angleterre en tant que fermiers. Le roi Aethelred II a ordonné que les Danois – adultes et enfants – soient tués en 1002.

Au cours de l’ère viking, considérée comme allant de 793 à 1066, les Normands connus sous le nom de Vikings ont entrepris des raids à grande échelle, la colonisation, la conquête et le commerce dans toute l’Europe. Ils ont également atteint l’Amérique du Nord.

