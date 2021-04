La pandémie de coronavirus a été un défi pour nous tous au cours de l’année écoulée et, comme les gens ont passé plus de temps à la maison, ils ont également entrepris de nouveaux loisirs et activités. Peut-être sans surprise, il y a eu une augmentation significative du jeu à travers le monde.

Selon un rapport récent de l’Entertainment Software Association (ESA), il y a environ 214 millions de joueurs aux États-Unis seulement, 75% des ménages ayant au moins une personne qui joue. En conséquence, le jeu est devenu une activité de groupe amusante pendant la pandémie, en particulier pour ceux qui cherchent à se connecter avec les autres. En fait, plus de six joueurs sur 10 déclarent jouer régulièrement avec d’autres en ligne ou en personne.

L’essor du jeu ne se limite pas non plus aux États-Unis. «Perspectives marketing des jeux pour 2021» de Facebook1 a noté que l’année dernière, le nombre de nouveaux joueurs a atteint de nouveaux sommets dans les pays du monde entier avec 8,6 millions au Royaume-Uni, 6,5 millions en Allemagne et 9,4 millions en Corée du Sud. Ces chiffres soulignent encore la montée du jeu en une activité de loisirs et de divertissement de premier plan.

Les propriétaires de téléviseurs Samsung ne font pas exception à cette tendance car ils sont également devenus des joueurs passionnés pendant la pandémie. Selon les données de recherche internes de Samsung,2 le nombre d’utilisateurs aux États-Unis qui ont connecté des appareils de jeu à leur téléviseur QLED a presque doublé, passant de 19,4% en mars 2020 à 35,3% en mars 2021. En Corée, ce nombre a presque triplé de 11,4% à 27% au cours de la même période.

Le segment 65 pouces de Samsung a été la taille de téléviseur la plus populaire pour les jeux, et les modèles haut de gamme prenant en charge une expérience de jeu haut de gamme, y compris une fréquence de rafraîchissement du panneau de 120 Hz, étaient plus susceptibles d’être connectés aux dernières consoles de jeu. Cela signifie que davantage de joueurs sur des consoles telles que Microsoft Xbox et Sony PlayStation (PS) utilisent des téléviseurs haut de gamme avec des fonctionnalités de jeu améliorées pour profiter d’une expérience de jeu optimisée.

Dans le contexte de l’incroyable augmentation de la popularité du jeu, Samsung a optimisé sa gamme de téléviseurs 2021 en pensant aux joueurs. Les tout derniers téléviseurs de la société sont dotés de fonctionnalités haut de gamme conçues pour favoriser des expériences de jeu de niveau supérieur.

Par exemple, chacun des téléviseurs Neo QLED 2021 de Samsung inclut la prise en charge d’AMD FreeSync Premium Pro.3– une technologie qui permet une véritable console HDR et des jeux sur PC. FreeSync Premium Pro ajoute à la prise en charge HDR, rendant les scènes lumineuses plus lumineuses et les scènes sombres plus sombres pour offrir un contraste optimisé. La technologie HDR est souvent considérée comme l’une des fonctionnalités les plus importantes parmi les joueurs. Pour aller plus loin, la technologie Motion Xcelerator Turbo + de Neo QLED prend en charge des mouvements ultra-fluides en 4K 120 Hz, offrant aux utilisateurs le moyen le plus fluide de gagner.

Les téléviseurs Neo QLED 2021 de Samsung sont également les premiers à recevoir la certification Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) Gaming TV Performance. Quatre modèles 2021 Neo QLED (les QN900, QN800, QN90 et QN85) ont reçu la certification pour leurs excellentes performances HDR, qui comprend une luminosité maximale de plus de 1000 nits, permettant des détails complexes dans les scènes sombres et lumineuses, ainsi que leur faible décalage d’entrée avec un temps de réponse d’environ 5 ms en 4K à 120 Hz, offrant l’un des délais d’entrée les plus bas de l’industrie. Des fonctionnalités comme celles-ci sont parfaites pour les nouveaux acheteurs de télévision et les joueurs passionnés, permettant aux utilisateurs de saisir chaque détail du gameplay.

L’expérience de jeu unique de la gamme 2021 Neo QLED est renforcée par l’ajout de fonctionnalités améliorant l’immersion comme Super Ultrawide Gameview, ainsi que par la toute nouvelle interface de jeu Game Bar. Super Ultrawide Gameview permet aux utilisateurs de profiter de rapports d’aspect ultra-larges (21: 9 et 32: 9) qui n’étaient auparavant proposés que sur les moniteurs de jeu. Cela offre aux joueurs un champ de vision plus large et garantit qu’ils ne ratent jamais aucune action. La barre de jeu en mode jeu, permettant aux joueurs d’ajuster facilement le rapport hauteur / largeur de l’écran, de vérifier le décalage d’entrée, de connecter des casques sans fil, etc.

Pour plus d’informations sur les téléviseurs Samsung 2021 et leurs fonctionnalités de jeu, veuillez visiter www.samsung.com.

1 Games Marketing Insights for 2021, Facebook Gaming (janvier 2021)

2 Reflète les données internes et les résultats des utilisateurs qui ont opté pour les conditions générales de Samsung Smart TV.

3 Certains articles exclus.