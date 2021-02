Les sportifs indiens Jhulan Goswami, Dhanraj Pillay et Harendra Singh-Harry se sont rendus sur les réseaux sociaux pour montrer leur soutien à Manu Bhaker après qu’elle aurait été harcelée par des responsables d’Air India à l’aéroport international Indira Gandhi (IGI) alors qu’elle tentait de monter à bord d’un vol au départ de Delhi. à Bhopal.

La tireuse Haryana, âgée de 19 ans, qui transportait deux armes et des munitions en route vers la Bhopal Shooting Academy, a ensuite été autorisée à monter à bord du vol.

Après avoir été arrêtée à l’aéroport Indira Gandhi, Manu, 19 ans, a tweeté son « problème », taguant notamment le ministre des Sports Kiren Rijiju et le ministre de l’aviation civile Hardeep Singh Puri.

« Me traiter comme si j’étais un criminel »

Manu a tweeté cinq fois vendredi, à partir de 20 h 17, et le dernier a été posté à 20 h 57, après avoir été autorisé à embarquer sur le vol.

« IGI Delhi. Aller à Bhopal (MP Shooting Academy Pour ma formation, j’ai besoin de porter des armes et des munitions, demandez aux officiels @airindiain de donner peu de respect ou du moins de ne pas insulter les joueurs à chaque fois et de ne pas demander d’argent. DGCAIndia permit « , était le premier tweets de Manu, et elle a tagué @HardeepSPuri et @VasundharaBJP

Air India a répondu: « Madame, nous sommes vraiment désolés que vous ayez rencontré des désagréments lors de votre voyage avec nous. Nous vous demandons de bien vouloir partager les détails du problème ainsi que vos coordonnées via DM pour que nous puissions vous aider. »

Dans son deuxième tweet, Manu a laissé entendre de façon sensationnelle que les fonctionnaires lui avaient demandé des «pots-de-vin».

«Ne me permettant pas de monter à bord du vol AI 437 à IGI Delhi et demandant maintenant 10200rs Malgré toute la documentation valide et le permis DGCA (sic). De plus, Manoj Gupta Air India en charge ne reconnaît pas la DGCA», a-t-elle écrit, et a marqué @narendramodi @ HardeepSPuri @AmitShah @VasundharaBJP « Dois-je payer ces pots-de-vin ou !!!! »

Air India a répondu: « Madame, nous avons noté les détails, veuillez nous accorder quelques minutes pour informer notre équipe de l’aéroport de Delhi. »

Le prochain tweet de Manu disait: « Je pense que ce type de comportement n’est pas acceptable (sic) .Manoj Gupta n’est même pas un humain. Il me traite comme un criminel. De plus, sa charge de sécurité. et l’enverra au bon endroit. «

La réponse d’Air India, apparemment après avoir vérifié auprès de ses responsables à l’IGI, a été: « Chère Mme Bhaker Notre équipe de l’aéroport de Delhi a confirmé que le responsable de notre comptoir n’avait recherché que des documents valides conformément aux règles de transport de votre arme à bord. 1/3). «

Le tweet suivant se lisait comme suit: « (2/3) En l’absence des mêmes, des accusations légitimes spécifiques pour les armes vous ont été transmises. Personne n’a demandé un » pot-de-vin « comme cela a été allégué. Vous avez reçu une carte d’embarquement sur votre assurance de fournir documents valides avant l’embarquement. «

Air India a en outre tweeté: « (3/3) Immédiatement après que vous avez présenté les documents officiels valides au point d’embarquement, vous avez été autorisé à embarquer. Il convient de noter qu’Air India a toujours encouragé et respecté les sportifs et a de nombreux d’éminentes légendes du sport travaillant avec nous. «

TROUVER UN SOUTIEN

Jhulan Goswami, Dhanraj Pillay et Harendra Singh-Harry ont pesé sur la « controverse ».

« C’est très malheureux qu’un tel incident se soit produit, mais mon association avec Air India en tant qu’employé et passager est remarquable. L’IA a toujours établi une référence en matière de respect envers les sports et les sportifs. @ Airindiain », a tweeté Goswami.

« N’oubliez pas qu’il y a toujours deux côtés à une histoire. En tant qu’olympien et fier membre de la famille Air India depuis plus de 2 décennies, je suis très fier de l’institution, qui a toujours soutenu les sportifs et a offert toute son assistance dans la poursuite de l’excellence, « a tweeté la légende du hockey Dhanraj Pillay.

« #HarrySpeak Étant un ancien d’Airindiain, je peux dire une chose avec certitude: Air India est l’une des organisations qui a toujours soutenu les sportifs de toutes les disciplines. Je suis fier d’avoir travaillé et joué pour l’IA, en fait, l’IA est plus courtois envers le sportif à l’aéroport @airindiain

« En tant qu’ancien Airindiain, je peux dire une chose avec certitude: Air India est l’une des organisations qui a toujours soutenu les sportifs de toute la discipline. Je suis fier d’avoir travaillé et joué pour Air India @airindiain @kannandelhi », ancien Inde a déclaré le joueur de hockey et entraîneur Harendra Singh.

L’INTERVVENTION DE RIJIJU

Après l’intervention de Kiren Rijiju, Manu Bhaker finalement embarqué le vol AI 437. Elle a remercié la ministre des Sports dans son dernier tweet: « Merci @KirenRijiju monsieur. Je suis montée à bord après un fort soutien de vous tous. Merci l’Inde. [Flag of India] [Folded hands] jai hind. « Rijiju a répondu en tweetant: » Vous êtes la fierté de l’Inde. «

Manu est l’un des meilleurs tireurs sélectionnés pour la Coupe du monde ISSF, qui se tiendra du 18 au 29 mars dans les champs de tir Dr Karni Singh à New Delhi.

Le champion olympique de la jeunesse 2018 a concouru au pistolet à air comprimé de 10 m et au pistolet de sport de 25 m lors du deuxième tour des sélections nationales tenues à New Delhi du 8 au 14 février.

(Avec les contributions des agences)