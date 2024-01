Des spectacles immersifs de Monet et Van Gogh prêts à illuminer le hall du parc des expositions

Les célèbres peintres Claude Monet et Vincent Van Gogh ne se sont peut-être jamais rencontrés dans la vraie vie, mais leurs peintures prennent vie ensemble cet hiver dans des expositions immersives alternées au parc des expositions Del Mar.

« Au-delà de Van Gogh » démarre vendredi et « Au-delà de Monet » commence les projections le 6 février. Les visiteurs peuvent choisir le spectacle qu’ils souhaitent voir ou payer un billet combiné pour regarder les deux en un après-midi.

Il s’agit d’une visite de retour pour « Au-delà de Van Gogh », qui a attiré plus de 200 000 acheteurs de billets au cours d’une période de trois mois au Wyland Centre du parc des expositions en 2022. Ce fut un tel succès que son producteur, Paquin Entertainment, basé à Toronto, Group, a réservé une visite de retour à Del Mar avec le spectacle Monet, qui fait ses débuts à San Diego.

Les deux expositions utilisent le mappage de projection et la technologie numérique pour retirer des centaines de peintures et de dessins des artistes de leurs cadres, les agrandir pour les agrandir sur des visuels muraux, puis les animer pour créer une impression de vie et de mouvement sur les murs et le sol. Les expositions présentent également de la musique originale et des informations écrites sur la vie et le travail des peintres.

Les gens regardent le spectacle multimédia immersif « Au-delà de Monet » lors d’une avant-première médiatique jeudi 25 janvier au parc des expositions Del Mar. (KC Alfred/L’Union-Tribune de San Diego)

Bien que Monet et Van Gogh soient nés à seulement 13 ans d’intervalle et aient peint leurs œuvres les plus célèbres en France, leur vie et leur art étaient très différents.

Monet a fondé le mouvement impressionniste avant de s’orienter dans une direction abstractionniste à mesure que sa vue diminuait, et il a été largement célébré au cours de ses 86 ans. Van Gogh a exploré de nombreux styles de peinture avant d’adopter quelque chose comme le post-impressionnisme au cours de ses dernières années, marquées par de graves épisodes de maladie mentale avant de se suicider à 37 ans. Van Gogh n’a vendu qu’un seul tableau au cours de sa vie.

En raison de leurs différences personnelles et stylistiques, les expositions « Au-delà » des peintres sont tout aussi uniques. Les peintures audacieuses et vives de Van Gogh reflétaient sa recherche incessante de couleurs qui reflétaient à la fois sa façon de voir le monde et son état émotionnel. Monet était un technicien patient qui travaillait généralement dans des couleurs pastel plus claires avec des touches de peinture indistinctes destinées à capturer les jeux de lumière éphémères sur les sujets qu’il peignait à plusieurs reprises en plein air.

L’exposition Van Gogh capture la recherche de l’artiste néerlandais pour son propre style, ses luttes et sa percée époustouflante vers la fin de sa vie. L’exposition Monet retrace l’étude intensément ciblée et longue de plusieurs décennies de l’artiste français pionnier sur la façon de capturer des moments dans le temps sur toile.

La plupart des peintures de Van Gogh étaient de petite taille et ses sujets variaient considérablement, mais Monet a toujours peint des paysages parfois massifs et sans cadre. Alors que les spectateurs seront plus familiers avec l’œuvre saisissante de Van Gogh, la narration visuelle du perfectionnement minutieux de son métier par Monet se prête particulièrement bien à la grande « toile » de la grande salle de Wyland. Cependant, comme l’histoire de la vie de Monet est peut-être moins familière aux spectateurs, c’est une bonne idée de lire les panneaux d’introduction sur sa vie et son œuvre dans le hall d’entrée.

Fanny Curtat, historienne de l’art pour « Au-delà de Monet » et « Au-delà de Van Gogh », a déclaré que, comme Van Gogh, Monet a connu des difficultés au début de sa carrière, mais qu’il a vécu assez longtemps pour devenir une icône de l’art et en récolter les bénéfices financiers. Au moment de sa mort, Van Gogh commençait enfin à se faire remarquer par les impressionnistes français. S’il avait vécu, il serait peut-être devenu aussi célèbre à son époque que Monet, dit-elle.

Les billets pour les spectacles sont vendus par entrée horaire, de 10 h à 20 h tous les jours et commencent à 43 $. « Au-delà de Van Gogh » est projeté le matin et en début d’après-midi et « Au-delà de Monet », qui débute le 6 février, est diffusé en fin d’après-midi. Il est également possible d’acheter des billets combinés pour les deux spectacles en début d’après-midi. Les billets combinés commencent à 66 $. Il existe également une émission de réalité virtuelle facultative de 8 minutes qui emmène les porteurs de casques dans les paysages peints par Van Gogh pour 15 $ ou dans le cadre du forfait billet VIP. Les billets peuvent être achetés à Beyondvangogh.com/san-diego/.

Les gens regardent une expérience immersive de réalité virtuelle « Au-delà de Van Gogh » au parc des expositions de Del Mar le jeudi 25 janvier 2024. (KC Alfred/L’Union-Tribune de San Diego)

[email protected]