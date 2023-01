Des spectacles extraordinaires pourquoi nous avons besoin de stupidité dans le genre super-héros

Lorsque nous pensons au genre super-héros, nous l’associons à des batailles épiques remplies de CGI et à une intrigue pleine d’action. Cependant, que se passerait-il si vous vraiment a donné à la population ordinaire des pouvoirs ?

Ceci est répondu dans Extraordinary, une nouvelle tournure de comédie sur le genre de super-héros qui arrive sur Disney + aujourd’hui (vous pouvez vous inscrire ici). C’est un monde où chaque personne acquiert un nouveau pouvoir à l’âge de 18 ans. Cependant, notre protagoniste Jen (interprétée par la vedette Máiréad Tyers) va à l’encontre de cette tendance – étant toujours impuissante à l’âge de 25 ans.

Jen est déterminée à découvrir son propre pouvoir, allant jusqu’à des longueurs extrêmes et hilarantes pour essayer de dénicher un talent surnaturel caché, de se stresser chez le dentiste à manger le curry le plus épicé du menu. Ce qui la rend banale, c’est son insécurité commune, avec son manque de pouvoirs fréquemment remis en question par les enquêteurs d’emploi et sa propre mère (Siobhan McSweeney).

Le problème est que Jen poignarde dans le noir pour “déverrouiller” son pouvoir, s’il existe même. Comment elle devrait s’y prendre reste un mystère, d’autant plus que les capacités présentées dans Extraordinary sont un peu… inhabituelles.

Le dépistage précoce montré à Conseiller technique mettait en vedette un chauffeur de taxi qui sait comment les gens meurent (et semble bien trop désireux de leur dire), un propriétaire de magasin de fête de 55 ans qui est piégé dans le corps d’un enfant et un homme qui peut faire Impression 3D de son cul – oui, vraiment.

Dès le départ, Extraordinary ne craint pas l’humour obscène et grossier. En ce sens, cela rappelle The Boys d’Amazon, mais il n’a pas le même cynisme ou le même gore choquant. Au lieu de cela, cela ressemble plutôt à une sitcom en colocation centrée sur une fille qui essaie désespérément de se ressaisir, et les super pouvoirs se trouvent être la norme.

Ses colocataires Carrie (Sofia Oxenham) et Kash (Bilal Hasna) sont ses rochers tout au long, heureux d’aider Jen dans des activités bizarres pour libérer son pouvoir, mais également là pour elle dans les moments de désespoir.

Ils montrent également parfaitement comment les superpuissances créeraient des problèmes quotidiens. Par exemple, Carrie peut canaliser les morts et leur permettre de parler à travers elle – mais cela seul ne paie pas les factures. Pour gagner sa vie, elle s’oppose aux personnes qui contestent les testaments et ne se rend pas populaire dans la foulée.

Malgré les pouvoirs bizarres et choquants, le spectacle semble toujours ancré – et tout cela est conçu par l’écrivain Emma Moran, une ancienne comédienne de stand-up et de sketchs. C’est peut-être son premier scénario, mais c’est devenu le deuxième original Disney + basé au Royaume-Uni, et il a déjà été allumé en vert pour une deuxième saison.

Dans une interview après la projection, Emma a expliqué comment son origine irlandaise avait par inadvertance saigné dans Jen, et en tant que telles, les pensées intérieures et les monologues du personnage principal semblent hilarants. Elle parle souvent des choses que tout le monde pense mais ne dirait pas si ce n’était pas pour un filtre.

Le décor d’East London a également une identité si forte dans le spectacle. Cela est probablement aidé par les jours de Moran vivant dans cette région. Elle a même écrit un scénario pour celui-ci dans le cinéma local Genesis, achetant un café qu’elle soignerait pendant des heures.

Malgré le sujet de la série, c’est l’antidote à tous les sceptiques du genre super-héros. Cela peut aussi être une bouffée d’air frais pour ceux qui s’épuisent à cause de ce type d’histoires.

Une enquête de Fandom (telle que rapportée par Variety) affirme qu’environ un tiers des fans de Marvel ressentent de la fatigue à cause de la série interminable de films et d’émissions de télévision qui ont été pompés, tandis que l’univers DC est en lambeaux après de nombreux redémarrages et annulations.

C’est peut-être parce que nous recevons à plusieurs reprises la même formule à l’emporte-pièce d’Hollywood, où le héros doit faire face à une menace qui bouleverse le monde / bouleverse l’univers, tout en étant vêtu d’un costume swish et jaillissant plaisanterie après plaisanterie. En tant que tel, la relatabilité pour de nombreux publics est perdue.

Extraordinaire élimine tout cela de l’équation et prouve que vous n’avez pas besoin de tenues cool et de méchants effrayants pour qu’une histoire de super-héros réussisse. Tout ce dont vous avez besoin est un protagoniste sans espoir (les pouvoirs soient damnés), un cadre avec une identité forte et des personnages secondaires que vous ne pouvez tout simplement pas prendre au sérieux – comme le chat métamorphe appelé Jizzlord.

Les huit épisodes d’Extraordinary sont maintenant disponibles Disney+. Vous pouvez créer un compte à partir de 10,99 $/7,99 £ par mois pour un visionnage sans publicité.

Ce que je regarde cette semaine

Le dernier grand succès de HBO Max est l’adaptation du jeu post-apocalyptique, The Last of Us. Pedro Pascal et Bella Ramsay jouent le rôle de Joel et Ellie, deux survivants qui ont été jumelés – plutôt à contrecœur. Ils doivent se frayer un chemin à travers le pays, en évitant les grizzlis infectés et d’autres menaces en cours de route.

Les fans du jeu ont fait l’éloge de sa représentation du matériel source, mais même si vous n’êtes pas un joueur, cette série est remplie de suspense, de drame et de tragédie. Les épisodes sont diffusés chaque semaine, vous avez donc beaucoup à attendre.

Vous pouvez regarder The Last of Us sur HBO Max aux États-Unis et sur Sky Atlantic / Now au Royaume-Uni.