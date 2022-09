Des spécialistes unissent leurs forces pour pousser la Colombie-Britannique à obtenir la même reconnaissance que les médecins de famille – Kelowna Capital News

Des spécialistes allant des cardiologues aux pédiatres et aux chirurgiens orthopédiques poussent le gouvernement de la Colombie-Britannique à réduire les arriérés qui ont aggravé les temps d’attente.

Leur position intervient alors que le chef de l’Association médicale canadienne déclare qu’il est temps de trouver des solutions innovantes pour résoudre le même problème dans tout le pays.

Vingt-six médecins ont envoyé une lettre ouverte mercredi au ministre de la Santé Adrian Dix, disant qu’ils voulaient une réunion urgente avec lui en raison d’un système de santé “en ruine” qui les laisse “épuisés et démoralisés”.

Jeudi, 135 spécialistes avaient signé la lettre, qui a été téléchargée sur le site Web de Consultant Specialists of BC.

“Les patients deviennent de plus en plus malades et meurent sur nos listes d’attente”, indique la lettre, qui donne des exemples de l’effet sur les patients, dont un qui a subi une perte auditive soudaine et a perdu définitivement son audition après avoir attendu trop longtemps pour voir un spécialiste.

Il indique qu’un million de patients en Colombie-Britannique attendent d’être vus, d’après les données des consultants spécialistes de la Colombie-Britannique, qui ont interrogé les membres en août.

Le Dr Chris Hoag, un urologue de North Vancouver qui a signé la lettre, a déclaré qu’un large éventail de spécialistes ont uni leurs forces pour faire pression sur le gouvernement pour qu’il agisse parce qu’ils sont épuisés en essayant de voir plus de patients qui sont devenus plus malades.

« Je fais tout ce que je peux pour que cette attente soit la plus courte possible. Mais vous savez, il y a des moments où j’ai une énorme charge de patients en attente d’une chirurgie du cancer, et je ne peux pas dormir parce que je ne sais pas comment je vais tous les faire dans un délai approprié. ”

Contrairement aux médecins de famille, qui ont récemment reçu un financement temporaire de 118 millions de dollars pour compenser les frais généraux, les spécialistes qui dirigent des pratiques qui constituent également de petites entreprises n’ont rien eu, a déclaré Hoag.

“Cela a été incroyablement pénible pour les spécialistes de voir qu’il n’y a pas eu de conversation sur le même problème partagé dans les soins spécialisés”, a déclaré Hoag, président de Consultant Specialists of BC.

“Les soins primaires sont un désastre absolu et doivent absolument être corrigés”, a déclaré Hoag à propos du manque de médecins de famille, ajoutant que cela retarde les références aux spécialistes, aggravant potentiellement l’état des patients au point qu’ils se retrouvent aux urgences.

« Ensuite, ils prennent des lits d’hôpitaux, ce qui éloigne les interventions chirurgicales parce que nous n’avons nulle part où déplacer le patient hors de la (salle d’opération), nous ne pouvons donc pas faire l’opération. C’est donc un énorme effet domino qui se produit et pas seulement isolé des problèmes de soins primaires.

Même les patients avec un médecin généraliste restent sur des listes d’attente pendant une moyenne de 10 mois et parfois jusqu’à deux ans, a-t-il déclaré.

Hoag a déclaré que Dix n’avait pas répondu à la lettre.

Le ministère de la Santé a déclaré que le ministre n’était pas disponible pour un entretien, mais il a fourni une déclaration écrite.

Tous les médecins, y compris les spécialistes, ont des moyens de répondre à leurs préoccupations par l’intermédiaire de Doctors of BC, l’association qui les représente dans les pourparlers avec le gouvernement, indique le communiqué.

Doctors of BC a déclaré qu’un soi-disant accord-cadre des médecins qui a expiré en mars est actuellement en cours de négociation avec le gouvernement au nom de tous les médecins, mais que les besoins des spécialistes vont au-delà de sa portée et ne peuvent être satisfaits par une indemnisation.

“Au contraire, dans de nombreux cas, la gestion des listes d’attente de spécialistes ne peut être réalisée que par des améliorations de l’infrastructure, des processus et des ressources des autorités sanitaires, telles que l’augmentation du temps (de la salle d’opération)”, a-t-il déclaré dans une déclaration écrite.

“Nous avons pleinement l’intention de défendre les problèmes des spécialistes et de travailler avec les consultants spécialistes de la Colombie-Britannique et les différentes sections spécialisées”, a déclaré l’association, ajoutant que son conseil d’administration déterminerait quand cela se produirait.

La Dre Alika Lafontaine, présidente de l’Association médicale canadienne, a déclaré que les spécialistes de toutes les provinces et territoires font face à une «crise collective» alors que des millions de patients attendent leurs services.

«Les soins primaires et les soins spécialisés sont tous débordés en même temps», a-t-il déclaré, ajoutant que la lettre des spécialistes de la Colombie-Britannique souligne des problèmes majeurs et sans précédent impliquant de multiples problèmes comme les salles d’urgence surpeuplées et fermées dans diverses juridictions en raison d’un manque d’infirmières. et d’autres fournisseurs de soins de santé.

“Ce genre de lettres ne sortait pas même au milieu de la pandémie”, a déclaré Lafontaine à propos du stress que subissent les prestataires de soins de santé.

“Il y a un coût humain pour les patients, mais il y a aussi un coût humain pour les prestataires qui se présentent au travail jour après jour avec ce degré élevé de tension.”

Lafontaine a déclaré que les provinces et les territoires ont besoin d’une collaboration pour trouver des solutions innovantes comme des soins plus virtuels et en équipe, et pas seulement plus de demandes de financement, qui ont augmenté dans toutes les juridictions.

« Je ne pense pas que beaucoup de provinces se soient penchées sur les soins en équipe, s’assurant que les soins sont distribués aux bonnes personnes au bon moment et au bon endroit », a-t-il déclaré.

«Les endroits qui réduisent les charges administratives des médecins créent définitivement plus de temps pour les médecins pour prodiguer des soins», a-t-il déclaré à propos des médecins qui doivent à plusieurs reprises soumettre des informations à plusieurs organismes de réglementation.

Lafontaine a appelé à une réunion d’urgence entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour créer un système durable à long terme.

Il a dit que l’association se réunira cet automne avec d’autres groupes de défense, y compris l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et des groupes de défense des patients, pour discuter de la meilleure façon de répondre à des besoins similaires.

—Camille Bains, La Presse canadienne

