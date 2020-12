Une rare collection de souvenirs rock and roll est actuellement aux enchères, y compris une guitare électrique utilisée par Eric Clapton qui devrait rapporter jusqu’à 2 millions de dollars.

Des enchères sur 24 objets incroyables sont actuellement en cours sur GottaHaveRockAndRoll.com – une maison de vente aux enchères basée au New Jersey qui se spécialise dans la vente d’instruments et d’éphémères appartenant autrefois à des icônes de la musique.

La guitare de Clapton est l’article le plus cher en vente, mais les autres objets moins chers ne manquent pas pour susciter l’intérêt des collectionneurs, notamment un boa à plumes rose porté par Jimi Hendrix et des lunettes circulaires arborées par John Lennon.

Selon la maison de vente aux enchères, la Fender Stratocaster de Clapton a été achetée par le rockeur en 1979 et est devenue sa guitare slide principale au cours des cinq années suivantes.

La star britannique a joué des tubes tels Wonderful Tonight, Cocaine et I Shot The Sheriff sur l’instrument, qu’il a également utilisé dans le studio d’enregistrement.

Les enchères sur l’article commencent à 1 million de dollars, mais on estime que la guitare se vendra le double de ce prix.

Clapton est représenté jouant la célèbre Fender Stratocaster sur scène au début des années 1980

Cependant, ceux qui n’ont pas l’argent nécessaire pour acheter cet article coûteux peuvent également enchérir sur une multitude d’autres guitares à gagner.

La vente aux enchères comprend également une guitare électrique Gibson ES-345 de 1967 appartenant à Chuck Berry.

Selon la maison de vente aux enchères, l’image de Berry préformant le « canard-walk » à travers la scène avec la guitare rouge cerise est devenue l’une des images les plus durables de l’histoire du rock and roll », et l’instrument rapportera entre 300000 et 500000 dollars.

Il y a aussi une guitare acoustique jouée et signée par Jimmy Page qui pourrait rapporter un quart de million de dollars.

De plus, une guitare électrique appartenant à la star de Soundgarden Chris Cornell pourrait également se vendre pour le même montant.

Le Fender Jazzmaster de 1966 a été initialement acheté par Cornell en 1993 et ​​a joué beaucoup tout au long de la tournée 1993-1994 de Soundgarden – le sommet de la renommée du groupe.

Une guitare électrique rouge profond appartenant à la star de Soundgarden Chris Cornell pourrait se vendre 250000 $

Le chanteur Soundgarden est vu sur scène avec

Page est vu en train de gratter la guitare lors d’un voyage en Thaïlande en 2012

Une gamme d’autres objets est également en vente, dont les lunettes circulaires qui sont devenues les lunettes de vue signature de John Lennon.

Les lunettes appartenaient à Lennon et les portaient alors qu’il vivait à Tittenhurst Park au Royaume-Uni avec son partenaire Yoko Ono dans les années 1960.

Lennon a finalement offert les lunettes à son voisin et ami, William Connors, qui a maintenant décidé de se débarrasser des accessoires.

Les amateurs des Beatles sont dans une bonne affaire, avec le prix de départ de l’œil porter un vol à 5000 $.

Pendant ce temps, un boa de plumes rose vif appartenant à un Jimi Hendrix, qui a été porté par le rockeur sur la couverture de son album « Are You Experienced », devrait coûter entre 40 000 $ et 50 000 $.

L’élément le plus unique de la gamme d’enchères est peut-être une Ferrari noire appartenant au regretté Eddie Van Halen.

Th 2000 550 Ferrari n’a que 28 000 miles sur son compteur kilométrique, et il est désormais douteux qu’il soit rapidement rattrapé par un fan de Van Halen étant donné sa mort en octobre.

Tous les articles sont toujours en vente, les enchères devant se clôturer vendredi.

un boa de plumes rose vif appartenant à un Jimi Hendrix, qui était porté par le rockeur sur la couverture de son album « Are You Experienced », coûterait entre 40000 $ et 50000 $

Belle en rose! Les enchères sur le boa à plumes commencent à 30000 $ – mais l’article devrait rapporter beaucoup plus que cela

Van Halen 2000550 Ferrari custom 6 vitesses est également inclus dans la collection – et le véhicule n’a que 28000 miles sur son odomètre