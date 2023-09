Des sources canadiennes qualifient de défi les négociations du G20 sur l’Ukraine

Les dirigeants du G20 se sont tous mis d’accord sur un communiqué final après ce que les responsables du gouvernement canadien décrivent comme des mois de négociations « très difficiles ».

Le Premier ministre indien Narendar Modi a annoncé le consensus lors d’une session du G20 samedi après-midi.

« Grâce au travail acharné de toutes les équipes, nous avons obtenu un consensus sur la déclaration du sommet du G20 », a annoncé Modi lors de la première journée du sommet du G20 à New Delhi.

Des sources gouvernementales canadiennes connaissant les négociations – qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement – ​​ont décrit les négociations comme un défi.

« Nous avons entamé les négociations en sachant que ce serait difficile et nous avons tenu aussi ferme que nous le pouvions », a déclaré une source gouvernementale de haut rang.

Lors du G20 de Bali l’année dernière, le président indonésien Joko Widodo est parvenu à un consensus à la dernière minute. Concernant l’Ukraine, largement considérée comme la question la plus controversée, la Déclaration des dirigeants de Bali déclare que « la plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et souligné qu’elle cause d’immenses souffrances humaines et exacerbe les fragilités existantes de l’économie mondiale ». La déclaration comporte également une mise en garde selon laquelle « il y avait d’autres points de vue et différentes évaluations de la situation et des sanctions ».

La Déclaration des dirigeants du G20 de New Delhi de cette année, longue de 37 pages, comprend des termes entourant l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui semblent adopter une position plus douce que la déclaration de Bali. Beaucoup y voient un pas en arrière puisque la déclaration commune ne condamne pas la Russie mais appelle plutôt à la cessation des destructions militaires ou autres attaques contre les infrastructures concernées.

« Nous appelons tous les États à respecter les principes du droit international, notamment l’intégrité territoriale et la souveraineté, le droit humanitaire international et le système multilatéral qui garantit la paix et la stabilité », peut-on lire dans la déclaration.

La Déclaration indienne poursuit en affirmant que l’emploi ou la menace d’armes nucléaires est « inadmissible ». Cependant, la seule référence spécifique à la Russie est un appel à mettre en œuvre pleinement et efficacement l’initiative de la mer Noire pour permettre la livraison sans entrave des céréales. La Russie s’est retirée de l’accord d’exportation de guerre en juillet après avoir déclaré que ses exigences concernant ses propres exportations agricoles n’avaient pas été satisfaites.

« Nous (…) saluons toutes les initiatives pertinentes et constructives qui soutiennent une paix globale, juste et durable en Ukraine », poursuit le communiqué.

Le Canada s’est lancé dans les négociations en recherchant un langage « aussi fort que possible » tout en cherchant également à obtenir un consensus. Cependant, les négociations ont été rendues plus complexes par le fait que la Russie et d’autres pays alignés sur la Russie ont un siège à cette table.

Alors que la majorité des pays autour de la table du G20 s’attendaient à un texte fort concernant l’Ukraine, les responsables gouvernementaux affirment qu’il y a « un certain nombre de pays » qui estiment que le G20 n’est pas le lieu idéal pour avoir « cette discussion ». Les responsables n’ont pas voulu dire quels pays autres que la Russie s’opposaient à un langage plus fort.

« Certains pays reconnaissent que nous devons en parler, mais souhaitent minimiser cette discussion », a déclaré une source gouvernementale canadienne. « Pourquoi? Parce qu’ils ne veulent pas de dissensions autour de la table.»

Lorsqu’on leur a demandé si le langage était suffisamment fort, des sources gouvernementales de haut niveau ont répondu qu’il y avait toujours place à l’amélioration.

« Nous souhaiterions toujours qu’il soit plus fort », a déclaré le haut responsable.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne