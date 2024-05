Des sources affirment avoir été « trompées » par la modification par l’Égypte des conditions de cessez-le-feu pour le Hamas.

CNN

Les renseignements égyptiens ont discrètement modifié les termes d’une proposition de cessez-le-feu qu’Israël avait déjà signée au début du mois, faisant finalement échouer un accord qui aurait pu libérer des otages israéliens et des prisonniers palestiniens et ouvrir la voie à une fin temporaire des combats à Gaza, selon trois sources. des personnes familiarisées avec les discussions.

L’accord de cessez-le-feu auquel le Hamas a abouti annonçant le 6 mai n’était pas ce que les Qataris ou les Américains pensaient avoir été soumis au Hamas pour un éventuel examen final, ont indiqué les sources.

Les changements apportés par les services de renseignement égyptiens, dont les détails n’ont pas été rapportés auparavant, ont provoqué une vague de colère et de récrimination parmi les responsables des États-Unis, du Qatar et d’Israël, et ont laissé les pourparlers de cessez-le-feu dans une impasse.

« Nous avons tous été dupés », a déclaré l’une de ces sources à CNN.

Le directeur de la CIA, Bill Burns, qui a dirigé les efforts américains pour négocier un accord de cessez-le-feu, se trouvait dans la région lorsqu’il a appris que les Egyptiens avaient modifié les termes de l’accord. Burns était en colère et embarrassé, a déclaré la même personne, estimant que cela lui donnait l’impression qu’il n’était pas au courant ou qu’il n’avait pas informé les Israéliens des changements.

Burns, à la voix douce et aux manières douces, « a presque fait sauter un joint », a déclaré la source.

Un porte-parole de la CIA a refusé de commenter.

Les trois sources proches du dossier ont déclaré à CNN qu’un haut responsable des renseignements égyptiens, Ahmed Abdel Khalek, était responsable de ces changements. Abdel Khalek est un adjoint principal du chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel, qui a été l’homologue de Burns dans la direction de la médiation égyptienne dans les pourparlers de cessez-le-feu.

Une source proche des négociations a déclaré qu’Abdel Khalek avait dit une chose aux Israéliens et au Hamas une autre. D’autres demandes du Hamas ont été insérées dans le cadre initial qu’Israël avait tacitement accepté afin d’obtenir l’approbation du Hamas, a indiqué la source. Mais les autres médiateurs n’en ont pas été informés ; et, ce qui est critique, les Israéliens non plus.

« Le Hamas disait à son peuple : ‘Nous aurons un accord en place demain’ », a déclaré la première source.

« Toutes les parties partaient du principe que les Égyptiens avaient fourni le même document » qu’Israël avait signé et dont les autres médiateurs, les États-Unis et le Qatar, étaient au courant, a déclaré la personne.

Au lieu de cela, a indiqué la deuxième source, les Egyptiens ont cherché à brouiller les frontières entre le cadre initial et la réponse du Hamas.

Le gouvernement égyptien n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Un accord était proche



Un document du Hamas obtenu par CNN décrivant la version du cadre sur lequel ils ont accepté prévoyait la réalisation d’un cessez-le-feu permanent et d’un « calme durable » à atteindre dans la deuxième phase de l’accord en trois étapes. Israël est réticent à accepter de discuter de la fin de la guerre avant que le Hamas ne soit vaincu et que les otages restants ne soient libérés de captivité.

Aujourd’hui, trois semaines plus tard, alors que les négociations de cessez-le-feu sont au point mort, les personnes impliquées soulèvent des questions sur les motivations de l’Égypte, qui a servi pendant des années d’intermédiaire clé entre Israël et le Hamas, en particulier les membres du Hamas à Gaza.

Interrogé mardi par Jake Tapper de CNN s’il était préoccupé par l’implication de l’Égypte dans de futurs pourparlers de cessez-le-feu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël n’était pas prêt à accepter des conditions qui permettraient au Hamas d’attaquer à nouveau Israël. « J’espère que l’Egypte comprend que nous ne pouvons pas accepter quelque chose comme ça. »

Abdel Karim Hana/AP Des chars de l’armée israélienne sont aperçus dans le centre de la bande de Gaza, le samedi 18 mai 2024.

Les changements sont intervenus plus d’une semaine après qu’une équipe de négociateurs égyptiens se soit rendue en Israël fin avril pour peaufiner certains des derniers détails d’un cadre prévoyant la libération des otages israéliens en échange d’une pause dans les combats et du retour des Palestiniens. les prisonniers.

Les pourparlers étaient alors en cours depuis des mois, depuis que la dernière pause dans les combats s’est terminée début décembre. Alors qu’Israël acceptait pour la plupart d’aller plus loin qu’auparavant, un sentiment d’optimisme rampant s’est installé quant à la proximité d’un accord. Israël semblait disposé à accepter moins d’otages, à libérer davantage de prisonniers palestiniens et à permettre aux Gazaouis du sud de l’enclave de rentrer chez eux dans le nord sans restriction.

Les responsables américains ont souligné à quel point le cadre était « extraordinairement généreux de la part d’Israël », selon les mots du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Après avoir découvert le travail indépendant égyptien, le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a informé le service de renseignement israélien Mossad que l’Égypte avait agi seule, ont déclaré à CNN deux des sources.

Al Thani et le directeur de la CIA, Burns, se sont mis au travail pour essayer de sauver la proposition et de la rééquilibrer avec les éléments dont ils savaient qu’Israël aurait besoin.

«Cela n’a aucun sens», a déclaré un haut responsable de l’administration Biden, expliquant pourquoi les services de renseignement égyptiens tenteraient de faire adopter quelque chose sans l’apport essentiel des autres.

Après que les Egyptiens soient revenus d’Israël et se soient entretenus avec le Hamas, il est devenu clair que le groupe n’accepterait pas ce qu’Israël acceptait, a déclaré l’une des sources. Le responsable égyptien a donc apporté des changements importants pour amener le Hamas à accepter.

La veille de l’annonce publique du Hamas, le 6 mai, de son accord avec la proposition, une source égyptienne a déclaré à CNN que l’Égypte avait reçu la réponse du Hamas et l’avait transmise à la partie israélienne.

« Plusieurs alternatives et scénarios ont été proposés pour surmonter le principal point de discorde lié à la fin de la guerre », a indiqué la source.

Les termes de l’accord concernant la fin de la guerre ont peut-être été la question la plus épineuse tout au long des négociations. Mais ce que le Hamas a renvoyé, a déclaré Netanyahu, « était très loin des exigences fondamentales d’Israël ».

Les discussions ne tardèrent pas à s’arrêter.

Les négociateurs, dont Burns, sont retournés au Caire pour une nouvelle série de pourparlers indirects avec le Hamas. Israël a accepté d’envoyer une équipe, tout comme le Qatar, mais ni l’un ni l’autre n’a envoyé de hauts responsables, ce qui indique que malgré l’optimisme antérieur, un accord ne serait pas aussi imminent qu’espéré.

Bill Clark/CQ-Appel/Getty Images Le directeur de la CIA, Bill Burns

Deux jours après la réponse du Hamas le 6 mai, Burns est retourné à Washington et des sources ont déclaré à CNN que les pourparlers avaient été « suspendus ».

Les médiateurs avaient espéré qu’une pause dans les combats retarderait, voire empêcherait une grave incursion d’Israël à Rafah. Les opérations militaires israéliennes à Rafah s’étendent désormais malgré les protestations de l’administration Biden selon lesquelles elles menaceraient les centaines de milliers de civils qui y avaient fui pour se mettre en sécurité.

Si les négociations reprennent, on s’attend à ce que les Qataris jouent un rôle plus important lors du prochain cycle, a déclaré la deuxième source proche des négociations. Une relance des négociations ne semble pas imminente, mais si elle devait se produire, l’Égypte devrait toujours jouer un rôle central compte tenu de sa proximité essentielle avec le Hamas, ainsi que de la préférence d’Israël pour l’Égypte par rapport au Qatar.

Les discussions devraient toujours se concentrer sur un cadre plus large qui comprendrait une première étape au cours de laquelle jusqu’à 33 otages israéliens seraient libérés sur au moins 6 semaines. Le Hamas a fait pression pour que les corps des otages morts soient inclus dans la libération initiale et que la première phase se déroule dans une seconde sans interruption. Ce sont deux positions auxquelles Israël a résisté.

Les responsables américains ont fait valoir que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, ne souhaitait pas réellement un accord, car il pensait peut-être qu’il gagnait et que plus les Palestiniens souffraient, plus le monde se tournait contre Israël. Les critiques de Netanyahu, y compris les familles des otages israéliens, l’ont accusé d’être plus préoccupé par l’expulsion du Hamas de Gaza que par le retour de ses citoyens.

Cette histoire a été mise à jour avec les commentaires de Netanyahu.