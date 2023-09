Des Soudanais désespérés doivent attendre sans fin pour obtenir leur passeport afin de pouvoir fuir

Ils cherchent désespérément à obtenir les documents qui leur permettront de laisser derrière eux la guerre meurtrière au Soudan.

Lorsqu’on lui a demandé où elle avait l’intention d’aller, Omar a répondu : « N’importe où sauf ici. Ce n’est plus un pays.

En cinq mois de guerre, la violence a tué 7 500 personnes, déplacé plus de cinq millions de personnes et érodé les infrastructures déjà fragiles du Soudan, plongeant des millions de personnes dans un besoin urgent.

« Il ne reste rien. Nous ne pouvons pas vivre, ni nourrir nos enfants, ni éduquer nos enfants », a déclaré cette mère de quatre enfants.

Comme Omar, beaucoup ont afflué vers la ville côtière, qui a jusqu’ici été épargnée par les combats et qui abrite désormais des responsables gouvernementaux, les Nations Unies et le seul aéroport fonctionnel du Soudan.

« J’ai passé deux mois à Atbara, mais quand j’ai appris qu’ils délivraient à nouveau des passeports, je suis arrivée à Port-Soudan », a déclaré Salwa Omar.

Mais les jours passent et seuls quelques chanceux parviennent à pénétrer dans le bâtiment pour remettre leurs papiers, tandis que d’autres, comme elle, attendent leur tour dehors.

« Si vous connaissez quelqu’un à l’intérieur qui le fera pour vous rapidement, venez. Sinon, ne vous embêtez pas », a déclaré Marwa Omar, frustrée par la longue attente et la mauvaise organisation.

Ceux qui ont la chance de pénétrer dans le bâtiment doivent pénétrer dans « une pièce exiguë, avec une chaleur épouvantable et sans chaise », a expliqué un autre candidat, Shehab Mohammed. « Vous avez des personnes âgées appuyées sur leurs cannes pendant des heures ou assises par terre. C’est tout faux. »

Soudanais dans un bureau des services de passeports et d’immigration à Port-Soudan. Photo : AFP

Face au bruit de dizaines de personnes essayant de faire remplir leurs papiers, Fares Mohammed, venu chercher un passeport pour son enfant, a déclaré : « À ce rythme-là, nous serons là pendant des mois. »

« Il y a tellement de monde qu’il est difficile de respirer. Imaginez ce que ressentent ces enfants et ces personnes âgées », a-t-il déclaré.

Pourtant, ils se présentent chaque jour, déterminés à quitter le Soudan à tout prix.

Plus de 2,8 millions de personnes ont fui Khartoum, la capitale soudanaise, où la population d’avant-guerre était d’environ cinq millions.

Certains sont partis immédiatement vers des endroits plus sûrs, mais d’autres ont passé des mois à s’abriter dans leurs maisons, rationnant l’eau et l’électricité tout en priant pour que les roquettes soient plus loin qu’elles ne le paraissaient.

Le Soudan était déjà l’un des pays les plus pauvres du monde avant même que la guerre n’éclate, mais il est aujourd’hui plongé dans une terrible crise humanitaire.

Plus de la moitié du pays a un besoin urgent d’aide humanitaire, selon l’ONU, et six millions de personnes sont au bord de la famine.

Ceux qui ont réussi à rassembler suffisamment d’argent pour se rendre à Port-Soudan sont confrontés à des coûts d’hébergement et de nourriture qui montent en flèche.

Et maintenant, ils doivent augmenter les frais de délivrance du passeport : 120 000 livres soudanaises (200 dollars), ce qui représentait le salaire mensuel moyen avant la guerre.

Nour Hassan, mère de deux enfants, est prête à payer tout ce qu’il faut pour obtenir des passeports pour ses enfants. Chaque jour, elle attend de 5 heures du matin à 21 h 30, tenant le dossier de paperasse de sa famille.

L’objectif, dit-elle, est d’arriver au Caire, la capitale égyptienne, où elle a de la famille.

« C’est un choix terrible de partir, mais vivre ici est devenu impossible », a-t-elle déclaré.

Comme bon nombre des plus de 310 000 personnes qui ont déjà traversé la frontière nord du Soudan pour se rendre en Égypte, Hassan assure qu’il ne s’agit que d’une « solution temporaire ».

Ils ne resteront que jusqu’à ce qu’il soit suffisamment sûr de rentrer chez eux.