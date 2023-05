Des Soudanais coincés dans une zone de guerre après que les États-Unis ont détruit leurs passeports

Commentez cette histoire Commentaire

Azim Alhajaa a reçu une réponse générique par e-mail de l’ambassade des États-Unis à Khartoum le 16 mai qui a frappé comme une balle dans la poitrine. Les passeports de sa famille, qu’ils avaient laissés là pour le traitement des visas, avaient été « détruits ». Sa femme et ses enfants avaient espéré quitter le pays et le rejoindre à Columbus, Ohio, où il vivait depuis cinq ans. Leur départ est devenu de plus en plus urgent ces dernières semaines alors que des factions violentes se disputaient le contrôle et que le pays sombrait dans un chaos meurtrier et des crises humanitaires.

L’ambassade des États-Unis « nous a lié les mains et nous a mis en enfer », a déclaré le ressortissant soudanais de 59 ans. « J’ai l’impression que nous ne sommes pas traités comme des êtres humains. »

D’autres se sont retrouvés dans la même situation : le département d’État américain a confirmé dans un communiqué que des diplomates avaient détruit un nombre indéterminé de passeports avant d’évacuer le pays le mois dernier.

« C’est la procédure opérationnelle standard lors d’un retrait de prendre des précautions pour ne laisser aucun document, matériel ou information qui pourrait tomber entre de mauvaises mains et être utilisé à mauvais escient », a déclaré l’e-mail reçu par Alhajaa.

La décision a déclenché une tempête de colère et de peur parmi certains Soudanais au pays et à l’étranger, accusant Washington d’adopter une approche insensible qui met les gens en danger, plutôt que de faire plus pour essayer de restituer des documents en toute sécurité ou de fournir une alternative.

En mars, la famille d’Alhajaa avait remis ses passeports à l’ambassade lors de la dernière étape d’un processus de demande de visa américain long d’un an. Les enfants ne pouvaient pas attendre.

La nouvelle que les passeports avaient été détruits en avril a brisé leurs espoirs. Ce qui a le plus blessé, a-t-il dit, c’est que Washington n’avait pas proposé de solution au gâchis dans lequel il avait laissé sa famille.

L’ambassade des États-Unis a fermé ses portes le 15 avril, après que des combats ont éclaté entre des généraux rivaux. Des violences meurtrières et une crise humanitaire ont dévasté ce pays de quelque 45 millions d’habitants. Presque tous les services publics ont été fermés, y compris l’agence soudanaise des passeports, qui pourrait délivrer de nouveaux documents.

« L’ambassade des États-Unis a évacué leur peuple et nous a laissés à notre destin », a déclaré Ibrahim Mohamed, 27 ans, ingénieur logiciel à Khartoum, dont le passeport a été détruit. Il était en train de demander un visa étudiant. « Ils semblent ne pas se soucier de nous du tout. Ils ne répondent même pas à nos e-mails ou à nos appels téléphoniques.

« Je ne demande pas grand-chose, dit-il. Il vit depuis des semaines sans électricité ni accès stable à la nourriture et à l’eau. Les membres de sa famille ont fui l’Égypte, mais il ne peut toujours pas. « Je veux juste récupérer mon passeport ou tout document de voyage pour voyager dans un endroit plus sûr hors de la zone de danger. »

Le Département d’État n’a pas répondu aux questions sur les détails de la politique. « Parce que l’environnement de sécurité ne nous permettait pas de restituer ces passeports en toute sécurité, nous avons suivi notre procédure pour les détruire plutôt que de les laisser sans sécurité », a déclaré un porte-parole du département d’État, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par le département. .

« Nous reconnaissons que le manque de documents de voyage est un fardeau pour ceux qui cherchent à quitter le Soudan », a déclaré le porte-parole. « Nous avons et continuerons à poursuivre les efforts diplomatiques avec les pays partenaires pour identifier une solution. »

Même avant le dernier conflit, les services de l’ambassade avaient été réduits et ralentis depuis la pandémie. Un ressortissant soudanais vivant aux États-Unis, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour protéger son statut de visa, a déclaré qu’il faisait pression sur les représentants du Congrès au nom de 10 personnes et familles qui avaient également appris que leurs passeports avaient été détruits.

De nombreux gouvernements ont évacué leurs diplomates à peu près au même moment que Washington. Certains ont laissé des passeports enfermés dans des ambassades vidées, toujours inaccessibles à leurs propriétaires désespérés.

Depuis mars, plus de 200 000 personnes ont fui le Soudan, la plupart à pied, vers les pays voisins – et beaucoup plus ont été déplacées à l’intérieur du pays, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

L’ambassade de France a également détruit les passeports sous sa garde.

Un responsable du ministère français des Affaires étrangères, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément au protocole de l’agence, a déclaré que les diplomates français détruisaient « tous les documents détenus par l’ambassade contenant des données personnelles… dès que leur intégrité ne pouvait plus être garantie ».

La politique n’a pas de précédent : les responsables de l’ambassade des États-Unis à Kaboul ont également déchiqueté des passeports lors de l’évacuation chaotique alors que les talibans ont repris le pays en 2021. Les talibans ont ciblé les Afghans ayant des liens avec les États-Unis, mais la politique a provoqué l’indignation des Afghans qui essayaient quitter le pays.

Emma DiNapoli, une experte en crimes de guerre basée à Londres et spécialisée dans le Soudan, a déclaré qu’il était peu probable que les Soudanais demandant des visas américains soient menacés par les deux parties belligérantes, qui ont toutes deux participé aux négociations de cessez-le-feu en cours impliquant les États-Unis. .

« Les gouvernements ont travaillé si dur pour extraire leurs propres citoyens du pays, réalisant clairement à quel point la situation est et peut devenir désastreuse, et n’ont ensuite pas pris d’autres mesures comme nous l’avons vu en Ukraine », comme la création de documents alternatifs et de visas. plans de renonciation, dit-elle.

Dans les semaines qui ont suivi le départ de la communauté internationale du Soudan, les passeports détenus dans les ambassades de Chine et d’Espagne ont été récupérés par leurs propriétaires – dans des circonstances divergentes.

Fin mai, après avoir fait pression sur les échelons supérieurs, les travailleurs soudanais de l’ambassade de Chine ont reçu l’autorisation d’établir des points de distribution dans la ville. Lorsque les combats se sont calmés, les gens sont venus chercher leurs papiers.

Au cours du week-end, des pillards semblent avoir fait une descente dans l’ambassade d’Espagne à Khartoum et saisi des passeports, selon certains rapports partagés sur les réseaux sociaux, qui n’ont pas pu être vérifiés dans l’immédiat. On ne sait toujours pas qui a violé l’ambassade et ce qui a été pris. Un porte-parole du ministère espagnol des Affaires étrangères, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément au protocole de l’agence, n’a pas démenti les informations, mais a déclaré par e-mail que les responsables « ne peuvent pas confirmer le statut de l’ambassade d’Espagne en raison du manque d’informations fiables ».

Mahir Elfiel, 40 ans, a déclaré mardi au Washington Post qu’il avait reçu son passeport de l’ambassade d’Espagne ce matin-là après avoir payé environ 30 dollars à un homme qu’il avait trouvé sur Facebook pour le récupérer pour lui. En quelques heures, Elfiel est parti pour la frontière égyptienne.

« Je suis juste chanceux d’avoir mon passeport en main », a-t-il déclaré.

Alhajaa, pour sa part, a déclaré qu’il craignait toujours que chaque jour ne soit le dernier pour sa famille.

Sa femme et six de leurs enfants – âgés de 7 à 28 ans – ont esquivé les combattants armés et les bombes pour quitter Khartoum pour un village un peu plus calme. Il ne les a pas vus depuis cinq ans, depuis qu’il est parti aux États-Unis avec sa fille adolescente pour se faire soigner de sa grave scoliose. Il a passé des années à lutter contre la bureaucratie et à travailler de longues journées pour payer le dossier d’immigration de sa famille, que la pandémie a mis en pause.

Au cours des derniers mois, Alhajaa a déclaré qu’il avait senti que les conditions s’aggravaient au Soudan et qu’il avait tenté d’accélérer leurs demandes – seulement pour que tous ses efforts soient anéantis.