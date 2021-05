Des soucis d’inflation? Les retraités voudront peut-être envisager cet investissement

Alors que les États-Unis continuent de revenir à une activité économique pré-pandémique et que les efforts de relance de l’administration Biden accélèrent la reprise, l’inflation a été dans l’esprit de nombreux investisseurs. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8% en avril par rapport à mars et de 4,2% par rapport à l’année précédente – le plus haut depuis septembre 2008 et au-dessus de l’augmentation prévue de 3,6%.

En outre, la Réserve fédérale a indiqué sa volonté de laisser l’inflation monter à un niveau supérieur à la norme de 2%. Et, étant donné la situation économique d’il y a un an – en grande partie fermée en raison de la pandémie, avec une inflation nulle d’une année à l’autre – il n’est pas certain à ce stade que la hausse des prix soit de courte durée ou plus à long terme. réalité.

« Il est difficile de dire si l’inflation est une préoccupation majeure en ce moment, mais il y a de bonnes raisons de faire valoir que l’inflation pourrait continuer à augmenter au cours des prochaines années alors que l’économie se réchauffe », a déclaré le planificateur financier agréé Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth à New York. «Donc je ne négligerais les préoccupations de personne.

L’économie devrait croître de plus de 6,5% cette année, selon une récente enquête CNBC d’experts économiques. Les répondants ont également indiqué qu’ils prévoient que le taux de chômage tombera à 4,9% et que l’inflation atteindra 2,5%.

Les investisseurs TIPS reçoivent des paiements d’intérêts réguliers (deux fois par an) sur la base de la soi-disant valeur nominale (valeur nominale) jusqu’à l’échéance du titre, moment auquel vous récupérez votre capital.

Cependant, ce montant augmente avec l’inflation (ou diminue avec la déflation), tel que mesuré par l’indice des prix à la consommation. La valeur annuelle changeante vise à maintenir le pouvoir d’achat des TIPS au fil du temps. Et si le capital augmente, vos paiements d’intérêts augmentent également.