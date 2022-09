Des sondages explosifs jettent un énorme point d’interrogation sur l’avenir de Liz Truss en tant que Premier ministre

Les espoirs de survie à long terme de Liz Truss en tant que Premier ministre ont été durement touchés par une série de sondages explosifs, donnant aux travaillistes une avance allant jusqu’à 33 points et montrant leur soutien à la fonte des conservateurs après son mini-budget “kamikaze” d’impôts cadeaux pour les riches.

Le Premier ministre est sorti de cinq jours de silence jeudi pour défendre avec défi le paquet de 45 milliards de livres sterling, qui, selon elle, était “le bon plan” même en admettant qu’il offrait des gains en espèces “disproportionnés” aux plus riches de la société.

Mais des experts indépendants ont décrit le paquet dévoilé par le chancelier Kwasi Kwarteng vendredi dernier comme la plus grande “erreur directe” de l’histoire économique moderne, avertissant qu’il inaugurera une nouvelle ère d’austérité, le gouvernement devant trouver près de 50 milliards de livres sterling par an. dépenses pour atteindre ses propres objectifs.

Le nouveau sondage YouGov, réalisé mercredi et jeudi après que le budget a été critiqué par le FMI et que la Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir pour consolider les fonds de pension, a fait grimper le travail de Keir Starmer de neuf points depuis le week-end à 54% et les conservateurs en baisse de sept sur 21 pour cent.

Une enquête distincte de Survation a donné au parti de Starmer 21 points d’avance sur 49% des 28 des conservateurs. Deltapoll a enregistré une marge de 19 points, avec les travaillistes sur 48% des 29 des conservateurs. Et Redfield et Wilton avaient un écart de 17 points. entre les travaillistes à 46 et les conservateurs à 29 %.

N’importe lequel offrirait une victoire écrasante au Labour, dépassant potentiellement le triomphe historique de Tony Blair en 1997.

Les résultats ont créé une toile de fond torride pour l’ouverture de la conférence annuelle des conservateurs à Birmingham dimanche, au cours de laquelle le Premier ministre et la chancelière devaient déjà faire face à des appels à leur destitution.

Pendant ce temps, la pression monte sur M. Kwarteng pour qu’il présente une déclaration prévue le 23 novembre exposant comment il prévoit d’équilibrer les comptes à moyen terme, après que l’organisme de surveillance budgétaire de l’Office for Budget Responsibility a révélé qu’il remettrait ses prévisions initiales de l’impact de son paquet au chancelier dès le 7 octobre.

Le président du comité du Trésor des Communes, l’ancien ministre conservateur Mel Stride, a appelé M. Kwarteng à publier les prévisions “dès que possible” et à accélérer sa déclaration afin que le comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre ait des éclaircissements avant sa réunion cruciale du 3 Novembre, quand on s’attend à ce que les taux d’intérêt augmentent d’un point de pourcentage entier, ajoutant des milliers de livres sur des millions de versements hypothécaires aux propriétaires.

M. Stride a déclaré au chancelier dans une lettre que son refus d’autoriser l’OBR à publier son analyse parallèlement à son budget du 23 septembre avait “conduit le manque de confiance dans les marchés” qui a vu la livre plonger et les rendements des gilts augmenter fortement ces derniers jours. Et il a dit que les commentaires de M. Kwarteng au sujet de la décision “ne font qu’ajouter au sentiment d’évitement de l’examen”.

L’ancien chancelier conservateur Ken Clarke a déclaré à The Independent que M. Kwarteng devrait annoncer son plan dans les “deux ou trois prochaines semaines”.

“Cela restaurerait une certaine confiance s’il pouvait le faire plus rapidement, car nous sommes dans une situation très fragile”, a déclaré Lord Clarke. “Nous ne pouvons pas attendre jusqu’à la fin novembre.”

Le pair conservateur, qui a servi dans les gouvernements Thatcher et Major, a ajouté: «Ce que nous avons vu est sans précédent – ​​je ne me souviens pas qu’un chancelier ait provoqué une telle alarme sur les marchés et forcé la Banque d’Angleterre à dépenser des milliards pour sauver les retraites. ”

Les experts du groupe de réflexion de la Resolution Foundation ont déclaré que si Mme Truss refusait de faire demi-tour sur sa folie alimentée par les emprunts, le niveau des réductions de dépenses devra être « globalement le même ou plus grand » que celui du chancelier George Osborne en 2010 après le krach bancaire.

Le gouvernement devra probablement annoncer un resserrement budgétaire compris entre 37 et 47 milliards de livres sterling par an afin de respecter son engagement de réduire la dette d’ici 2026-27, a averti le groupe de réflexion. Et il a déclaré que les turbulences du marché qui ont vu les commerçants se débarrasser des obligations d’État avaient augmenté les coûts d’intérêt de la dette du Royaume-Uni d’environ 12,5 milliards de livres sterling par an au cours de la même période.

Mme Truss a confirmé jeudi qu’elle et ses ministres recherchaient maintenant des coupes dans l’ensemble du gouvernement – ​​déclarant qu’il existe «de nombreux domaines» où l’argent des contribuables pourrait être économisé.

« Il existe toujours des moyens d’organiser les choses plus efficacement. Ce que je veux m’assurer, c’est que l’argent des contribuables soit concentré sur les services de première ligne », a déclaré le Premier ministre aux radiodiffuseurs.

Le directeur général de la Resolution Foundation, Torsten Bell, a déclaré que l’énorme paquet de réductions d’impôts “sans aucune explication sur la manière dont elles seraient payées” était la “plus grande erreur de politique économique non forcée de ma vie”.

Avertissant des coupes “désagréables” à venir, il a ajouté: “L’intention était peut-être d’imiter Margaret Thatcher – mais la réalité pourrait impliquer de ressembler beaucoup à George Osborne dans les années à venir.”

Les choix politiques “douloureux” que le Trésor devrait désormais envisager incluent la réduction des projets d’investissement public et l’abandon de l’engagement d’augmenter les dépenses de défense à 3% du PIB d’ici 2030.

Le groupe de réflexion a déclaré que le gouvernement pourrait envisager d’augmenter les prestations et les pensions en fonction des revenus plutôt que de l’inflation – une réduction de 4% en termes réels. Cela permettrait d’économiser 20 milliards de livres sterling sur deux ans, mais coûterait plus de 1 000 livres sterling par an à une famille à faible revenu typique avec deux enfants.

Les organisations caritatives ont averti que le revirement de l’engagement conduirait les personnes handicapées «à mourir de faim et à geler dans leur propre maison».

Le groupe d’action contre la pauvreté des enfants a déclaré “à moins que les prestations ne soient augmentées pour correspondre à l’inflation, [children] deviendront également les victimes d’une économie qui s’effondre ».

Dans une série d’entretiens avec les stations de radio et de télévision locales de la BBC, le Premier ministre a rejeté les appels à calmer la situation en annulant certaines des mesures de M. Kwarteng ou en collectant des fonds grâce à une taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques.

Elle a tenté à plusieurs reprises de blâmer l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine pour le chaos de ces derniers jours. Et elle a affirmé que la “plus grande partie” du paquet de la chancelière était le soutien aux factures d’énergie, évalué à 60 milliards de livres sterling au cours des six premiers mois, qui avait été annoncé dans un communiqué séparé deux semaines plus tôt sans semer la panique sur les marchés.

Mais le présentateur de la BBC Radio Bristol, James Hanson, a rétorqué : « Il ne s’agit pas seulement de Poutine. Vendredi, votre chancelier a ouvert la porte de l’écurie et a tellement effrayé les chevaux que vous pouvez presque voir l’économie traînée derrière eux.

Et le rédacteur politique de Look North Hull, Tim Iredale, lui a dit qu’elle semblait dire – comme Jim Callaghan a été accusé de le faire au moment du renflouement du FMI en 1976 – « La crise, quelle crise ?

Défendant des réductions d’impôts qui valent en moyenne 10 000 £ par an pour ceux qui gagnent plus de 150 000 £ par an, mais seulement 330 £ pour les contribuables au taux de base et rien pour ceux qui gagnent moins de 12 750 £, le Premier ministre a déclaré: «Nous ne pouvons pas imposer notre façon à la croissance. Nous avons eu les taux d’imposition les plus élevés de ce pays depuis 70 ans dans tous les domaines, nous avons réduit ces impôts dans tous les domaines.

“Et bien sûr, les gens les mieux lotis ont tendance à payer plus d’impôts, donc il y a un effet disproportionné là-bas.”

Des économistes indépendants calculent que près de la moitié du paquet de 45 milliards de livres sterling ira aux 5% des mieux rémunérés, toute personne gagnant moins de 155 000 livres sterling payant globalement plus à la suite de modifications fiscales au cours de ce parlement.

Bien que les députés conservateurs aient qualifié son programme de «folie inepte» et de «désastre», Mme Truss a insisté: «C’est le bon plan que nous avons établi… Il est important que nous prenions des mesures pour améliorer les niveaux de croissance de notre économie parce que si nous n’allons pas, nous n’allons pas obtenir les emplois bien rémunérés, nous n’allons pas avoir les opportunités, nous n’allons pas obtenir les investissements dont nous avons besoin pour voir dans notre pays.

Elle a rejeté les demandes visant à ce qu’une partie du coût du soutien à l’énergie soit financée en partie par une taxe exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires estimés à 170 milliards de livres sterling encaissés par les géants de l’énergie, la dénonçant comme une taxe “arbitraire” qui découragerait les investissements au Royaume-Uni.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré que l’intervention du Premier ministre avait « encore aggravé cette situation désastreuse », accusant Mme Truss de « donner la priorité à sauver sa face plutôt qu’à sauver les maisons des gens ».

Et l’ancien conseiller en chef de Boris Johnson, Dominic Cummings, a déclaré: «Truss est dans une vrille plate et ne s’en remettra pas. La seule chose qui va pour elle, c’est qu’elle n’a pas à affronter quelqu’un comme Obama ou Bill Clinton. Mais Truss est si mauvais que même Starmer peut gagner s’il évite les catastrophes de style Truss-ERG.