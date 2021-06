Des solutions basées sur le climat peuvent aider à éliminer le paludisme en Inde

Le Département météorologique indien (IMD) et le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) se sont associés lundi à Malaria No More, une organisation non gouvernementale, pour lancer un comité d’experts qui explorera et fera avancer des solutions basées sur le climat pour éliminer le paludisme en Inde. . Le Comité d’experts interinstitutions indien sur le paludisme et le climat (IEC) sera composé d’experts et de chercheurs de premier plan dans les domaines de la santé, du climat et de la technologie qui aideront à définir et à opérationnaliser des outils sophistiqués de prévision du paludisme basés sur le climat qui seront adaptés au contexte indien pour propulser davantage progrès vers l’objectif du pays d’éliminer le paludisme d’ici 2030.

« Nous sommes ravis d’identifier une nouvelle application multidisciplinaire pour nos services de données climatiques de haute qualité. Le paludisme est l’un des problèmes de santé les plus urgents en Inde. En combinant les informations météorologiques avec les informations du secteur de la santé, nous pouvons examiner les micro-tendances et prédire les schémas du paludisme, et accélérer nos progrès nationaux vers son élimination. Le comité d’experts interagences annoncé aujourd’hui fonctionnera comme une plate-forme très efficace pour atteindre cet objectif », a déclaré Mrutyunjay Mohapatra, directeur général de la météorologie, IMD, gouvernement indien, dans un communiqué.

L’ICMR fournira la rigueur scientifique par excellence pour développer des cas d’utilisation robustes et évolutifs pour lutter contre les maladies à transmission vectorielle.

« L’impact du changement climatique est devenu une menace majeure pour l’existence même de la race humaine. À l’ICMR, nous travaillons à lutter contre les maladies sensibles au climat à travers une action stratégique nationale concertée axée sur le climat et la santé. Les maladies à transmission vectorielle comme le paludisme sont des cibles d’action prioritaires dans l’agenda santé-climat. Les relations entre ces maladies et les variables climatiques ont été largement étudiées dans le passé, et il est temps d’appliquer ces preuves pour concevoir des solutions programmatiques pour accélérer les progrès de l’Inde contre ces maladies », a ajouté Manju Rahi, scientifique F et directeur général adjoint de Épidémiologie et maladies transmissibles, ICMR, Gouvernement indien.

Le lancement de l’IEC fait partie d’une initiative mondiale – Forecasting Healthy Futures – pour développer des stratégies et des politiques basées sur les données météorologiques pour améliorer les résultats de santé et accélérer les progrès contre le paludisme et d’autres maladies mortelles transmises par les moustiques.

L’IEC se concentrera sur l’amélioration de modèles comme celui de Malaria No More développé dans l’État d’Odisha, qui utilise une approche multipartite et interdisciplinaire pour identifier et hiérarchiser les domaines d’impact évolutif et durable pour améliorer le contrôle et la prévention du paludisme.

Le modèle de prévision météorologique de Malaria No More est conçu pour produire des solutions basées sur les données pour guider la planification des campagnes nationales de prévention du paludisme, les interventions de test et de traitement, le positionnement avancé des produits médicaux et le déploiement d’agents de santé communautaires.

Le modèle de prévision utilise des données météorologiques avancées, des informations sur la santé et des algorithmes d’apprentissage en profondeur, et produit des résultats de visualisation pratiques pour la prise de décision locale dans les districts pilotes de Koraput et Malkangiri à Odisha.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici