Des soldats ukrainiens tués lors d’une attaque contre la prison de Donetsk détenant des prisonniers de guerre, selon la Russie

Un porte-parole de la République populaire de Donetsk (RPD), soutenue par la Russie, a déclaré qu’une frappe ukrainienne utilisant des systèmes HIMARS – High Mobility Artillery Rocket Systems – fournis par les États-Unis – avait frappé une prison dans la ville d’Olenivka, tuant au moins 53 soldats ukrainiens captifs et en blessant environ 75. .

L’Ukraine et la Russie ont échangé des accusations vendredi sur le bombardement d’une prison dans la région orientale de Donetsk qui aurait tué et blessé des prisonniers de guerre ukrainiens, y compris ceux capturés après la chute de la ville portuaire de Marioupol en mai.

Les autorités ukrainiennes ont cependant nié toute implication et ont à leur tour accusé les forces russes d’avoir perpétré l’attaque, qu’elles ont qualifiée de crime de guerre.

Dans des messages sur Telegram, le porte-parole du DPR, Daniil Bezsonov, a qualifié les victimes de “prisonniers d’Azovstal” – l’aciérie de Marioupol qui est finalement tombée aux mains des forces russes après un siège prolongé. Une vidéo non vérifiée partagée sur Telegram montrait des restes humains calcinés dans la coquille incendiée de ce qui était censé être la prison.

“De cette manière, les occupants russes ont poursuivi leurs objectifs criminels – accuser l’Ukraine d’avoir commis des ‘crimes de guerre’, ainsi que cacher la torture des prisonniers et les exécutions qu’ils y ont pratiquées”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, écrivant sur Twitter, a accusé la Russie d’avoir commis un crime de guerre et a appelé à la condamnation de la communauté internationale.

« J’appelle tous les partenaires à condamner fermement cette violation brutale du droit international humanitaire et à reconnaître la Russie [as] un État terroriste », a-t-il dit.

Les soldats qui se sont finalement rendus à Marioupol après avoir passé des mois enfermés dans les aciéries comprenaient des combattants du régiment ukrainien Azov. Le ministère russe de la Défense a affirmé que plus de 2 400 soldats ukrainiens se sont rendus à l’usine, un chiffre qui, selon les responsables ukrainiens, était exagéré.

“Moi, au nom des unités Azov, j’annonce une chasse à toutes les personnes impliquées dans le meurtre de masse”, a-t-il déclaré sur sa chaîne Telegram. «Chaque artiste de base et chaque organisateur, quels que soient leur poste et leur lieu de séjour, en assumeront la responsabilité. Peu importe où vous vous cachez, vous serez trouvé et exterminé.