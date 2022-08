Des soldats ukrainiens s’entraînent pour les lignes de front sur le sol britannique

D’autres pays – dont le Canada, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et la Suède – se sont engagés à se joindre à l’effort, qui est en fait une version réorganisée de l’opération Unifier, une initiative de formation internationale qui a débuté en 2015. Dans ce programme, les troupes des États-Unis, de Grande-Bretagne, du Canada, du Danemark, de Pologne et de Suède, entre autres, ont formé environ 35 000 Ukrainiens.

Les Ukrainiens qui se sont rassemblés lundi faisaient partie d’un groupe de plusieurs centaines qui avaient été transportés par des avions militaires britanniques et amenés dans une base militaire du Kent, un coin balayé par les vents du sud-est de l’Angleterre où les forces britanniques se préparaient auparavant pour des opérations en Irlande du Nord. C’est l’un des quatre sites où les formateurs britanniques donnent des cours de trois semaines qui couvrent les tactiques de combat, la formation médicale et d’armement et les lois de la guerre.