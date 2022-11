Des soldats ukrainiens sauvent un chien d’une fosse profonde et Internet est plein d’éloges

“Un soldat n’est jamais en congé !” L’expression est tout à fait correcte pour ces combattants qui gardent toujours tout le monde avant eux et viennent à leur secours même si c’est au prix de leur vie. Bien que les mots soient en deçà de tout ce que ces défenseurs font pour leur pays, certains gestes réconfortants restent gravés à jamais dans nos cœurs. Tel est le cas des soldats ukrainiens qui font continuellement leur part pour protéger les personnes ainsi que les animaux des attaques qui ont lieu dans les villes bombardées en raison de la guerre russo-ukrainienne. Dans une vidéo virale, un groupe de ces soldats a été aperçu en train de sauver un chien de la fosse profonde qui a reçu les applaudissements des utilisateurs en ligne.

Le clip a été partagé sur Twitter par Anton Gerashchenko, le conseiller du ministère ukrainien des Affaires intérieures. Dans une vidéo de vingt secondes, on a vu un soldat descendre dans une fosse alors que d’autres tenaient sa jambe pour équilibrer sa posture à l’envers. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, le soldat sort de la fosse avec un chien dans les mains. Le petit chiot aurait pu tomber dans la fosse profonde et ne pourrait pas sortir sans aucune aide extérieure. La douce vidéo de sauvetage du toutou a conquis le cœur des utilisateurs des réseaux sociaux qui l’ont trouvée attachante.

“Nos défenseurs ont sauvé un toutou”, a lu la légende à côté de la vidéo qui a été initialement partagée sur TikTok. Les internautes n’ont pas cessé de répandre l’amour sur le clip viral qui a suscité l’espoir de beaucoup et leur a fait croire que “quelqu’un s’en soucie!”

« Je ne remercierai jamais assez ces incroyables Defenders. Le pauvre petit chiot devait être tellement terrifié. Fantastique de voir une fois de plus que chaque vie compte pour les Ukrainiens », a salué un utilisateur. « Juste au moment où vous pensiez qu’ils ne pouvaient pas devenir plus héroïques… », a écrit un autre.

Je ne remercierai jamais assez ces incroyables défenseurs. Le pauvre petit chiot a dû être tellement terrifié. Fantastique de voir une fois de plus que chaque vie compte pour les Ukrainiens. ❤️— Tout sera en Ukraine (@ Kezza51454253) 17 novembre 2022

Juste au moment où vous pensiez qu’ils ne pouvaient pas devenir plus héroïques… — Hyper ennuyé (@Hyperannoyed) 17 novembre 2022

Un utilisateur a également affirmé : « Les Ukrainiens sont des gens merveilleux et des amoureux des animaux. » La belle vidéo n’est qu’un autre exemple qu’il y a « de l’espoir » et que l’humanité « existe toujours ».

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici