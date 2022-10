Des soldats ukrainiens épuisés rapportent que le moral est en baisse malgré les victoires

Un soldat ukrainien repose dimanche à côté d’un véhicule militaire dans un village libéré de la région de Kherson. (Heidi Levine)

RÉGION DE KHERSON, Ukraine – Il y a quelques mois, alors que l’armée ukrainienne luttait toujours pour percer les défenses russes dans la région sud de Kherson, des membres de la 60e brigade d’infanterie ont réussi à s’emparer de l’une des radios Motorola russes et à écouter les conversations de leurs ennemis. . Ils se sont moqués des indicatifs d’appel que les Russes ont choisis eux-mêmes – l’un d’entre eux est même passé par “Maidan”, une référence à la place centrale de Kyiv, ont déclaré les troupes ukrainiennes. Mais ils s’émerveillaient aussi des grognements constants qu’ils entendaient.

Une fois, un soldat russe a dit qu’il n’avait pas été nourri du tout ce jour-là. Le 24 août, exactement six mois après que la Russie a lancé son attaque contre l’Ukraine, un Russe a dit à un autre à la radio que c’était l’anniversaire du moment où ils “ont tous été dupés”, ont déclaré les Ukrainiens.

“Ils sont démoralisés”, a déclaré un soldat ukrainien de 24 ans de la 60e brigade qui, comme d’autres dans cette histoire, a demandé à être identifié par son indicatif d’appel, Porokh. “On pouvait l’entendre dans le ton de leur voix et dans ce qu’ils disaient.”

Mais les soldats ukrainiens ressentent également de la fatigue – physiquement et mentalement – même s’ils sont plus motivés parce qu’ils défendent leur patrie et essaient de protéger les civils qui meurent quotidiennement dans les attaques russes. Certaines unités, comme la 60e brigade, n’ont pas eu de répit depuis le début de la guerre il y a près de huit mois. Le combat est inflexible et les commandants craignent une baisse des performances si des forces moins expérimentées font la rotation.

À l’approche des jours sombres de l’hiver, maintenir le moral est un défi pour chaque camp dans ce qui se transforme rapidement en une guerre d’usure mentale.

Dans les rangs de Moscou, le nombre de victimes est élevé et les forces battent en retraite depuis plus d’un mois – d’abord dans la région nord-est de Kharkiv et maintenant dans le sud de l’Ukraine. La récente mobilisation du président russe Vladimir Poutine a forcé des hommes qui ne croyaient peut-être pas en la guerre à y combattre.

Du côté ukrainien, les hommes de la 60e brigade ne sont pas les seuls à ne pas bénéficier d’une pause prolongée. La 93e brigade mécanisée est passée de l’aide à l’expulsion des Russes de la région nord de Soumy au printemps à la tenue de la ligne près d’Izyum pendant l’été, et elle est maintenant sous un bombardement constant dans la région de Donetsk.

Un soldat de la brigade a déclaré que son bataillon avait déjà “beaucoup de pertes” et “pas assez de force ou de ressources”, c’est pourquoi il s’est dit préoccupé par le fait que la Russie envoie 300 000 renforts ou plus au front – même s’ils ne sont pas motivés et mal entraînés .

“Les gens ont besoin de repos”, a déclaré le soldat, ajoutant que la situation empirera une fois que le temps se refroidira.

La différence entre maintenant et les huit années précédentes de combats contre les mandataires du Kremlin dans la région orientale du Donbass est que, pendant une grande partie de cette période, les soldats pouvaient prendre des vacances du front. Il y avait des rotations régulières. Et leurs contrats de service avaient des dates de fin.

“Si une personne sait qu’elle doit purger neuf, 12 ou 16 mois, elle peut se préparer physiquement et mentalement”, a déclaré un lieutenant de 32 ans dont l’indicatif d’appel est Historien. « Ici, on ne sait pas quand on rentrera chez nous.

“Certaines des personnes que nous avons mobilisées n’avaient jamais servi du tout”, a ajouté Historian. “Ils n’étaient pas préparés pour ce genre de batailles.”

Cette guerre n’a pas de fin en vue. Et tandis que davantage d’Ukrainiens seront probablement enrôlés – depuis le début de l’invasion russe, les hommes de moins de 60 ans n’ont pas le droit de quitter le pays en cas de besoin – les soldats et les volontaires qui combattent déjà s’inquiètent de la préparation des nouveaux recrues au combat.

Comme l’a dit un soldat, “Il y a une guerre en cours, et tous ceux qui étaient prêts à se battre sont partis tout de suite.”

La compagnie de Porokh et Historian a contribué à faire avancer la ligne de front sud sur des dizaines de kilomètres le long de la rive ouest du Dniepr ce mois-ci, pilonnant les Russes alors qu’ils se retiraient.

Mais alors que la contre-offensive réussie a remonté le moral, la perte de camarades tués dans le processus a laissé un lourd tribut émotionnel. Le peloton de Porokh a perdu son commandant lors d’une bataille cette semaine, et il a eu du mal à parler de la mort. « Nous sommes une famille ici, dit-il.

Le sergent-chef du bataillon, qui s’appelle Alimych, a énuméré trois commandants de compagnie qui ont été blessés lors de l’avancée de l’Ukraine. Les pertes de la Russie étaient bien plus importantes, a-t-il dit, et les sergents sont intervenus au milieu de la bataille lorsque leurs officiers supérieurs sont tombés.

Seuls deux bataillons ukrainiens – l’un de la 128e brigade d’assaut en montagne et l’autre de la 60e brigade – ont mené l’offensive le long de la partie ouest du Dniepr, repoussant le Russes jusqu’à la ville de Dudchany. Ces unités restent dans la région mais ont reçu l’ordre de s’éloigner du combat pendant quelques jours pour se recharger.

La contre-offensive s’est poursuivie sans eux. L’Ukraine a désormais le contrôle total de Dudchany, tandis que les forces russes se massent plus au sud-ouest à Mylove. Mais depuis leur retraite, les Russes ont eu le temps d’établir une troisième ligne de défense, ont déclaré des membres de la 60e brigade. Les forcer à battre en retraite à nouveau sera difficile.

Les soldats ukrainiens ici, cependant, sont convaincus que la guerre mentale joue à leur avantage.

Alimych a montré aux journalistes du Washington Post une vidéo sur son téléphone d’un prisonnier russe qui s’était rendu deux jours plus tôt. Il faisait partie de la nouvelle mobilisation de Poutine et avait montré à Alimych une pièce d’identité militaire qui révélait qu’il avait été enrôlé une semaine plus tôt.

“Une personne sans expérience qui travaillait sur un chantier de construction et n’a aucune motivation pour se battre, je ne sais pas pourquoi ils l’ont amené ici”, a déclaré Alimych. « Il ne sait pas pourquoi il est ici.

Lorsque Porokh a entendu pour la première fois les plans de la contre-offensive du sud à la fin du mois dernier, il était incrédule. Il pensait que c’était trop agressif et trop effronté.

Alors que son peloton s’approchait d’une position russe près de la ville de Zolota Balka le long de la rivière, les Ukrainiens attaquèrent simultanément chaque flanc dans un mouvement de pince. Alors que les unités d’infanterie s’approchaient d’un côté, des chars et des véhicules blindés encerclaient déjà de l’autre.

“Cette audace les a également choqués”, a déclaré Porokh. “Alors ils ont couru.”

Un autre soldat de l’unité, Zil, 57 ans, a arraché une mitrailleuse des mains d’un cadavre russe. Il a toujours la tache de sang sur son pantalon après s’être battu avec le cadavre. Mais le modèle était plus récent que celui des Ukrainiens, donc ça valait le coup, a-t-il dit. Porokh a déjà repeint le pistolet.

Pour se vider l’esprit de la bataille, Porokh aime conduire une heure jusqu’à la ville la plus proche et côtoyer une civilisation, où tout le monde ne porte pas l’uniforme militaire. Ce qui rassure Zil, c’est de passer du temps avec les habitants de l’endroit où se trouve son peloton. Dans un village, il nourrissait régulièrement les cochons abandonnés d’une maison jusqu’à ce que les propriétaires reviennent les chercher. Zil, qui était couvreur avant la guerre, a aidé un autre homme à réparer sa maison endommagée par les bombardements.

“C’était le gagne-pain des gens”, a déclaré Zil. “Qu’est-ce qu’ils ont fait pour mériter ça ?”

Assis dans la cour de leur base actuelle, les soldats ont débattu de ce que signifierait l’infusion de troupes russes fraîchement mobilisées.

Zil a dit qu’il se sentait désolé pour la perte de vie qui arrivait. Porokh a dit qu’il ne l’avait pas fait, et il a ignoré les hommes poussés au combat sans expérience ni motivation pour se battre comme pas vraiment un casse-tête stratégique. Un troisième soldat du peloton, avec l’indicatif d’appel Zeus, a averti de ne pas sous-estimer l’ennemi.

“Ils pourraient devenir des combattants d’élite en un mois après avoir acquis de l’expérience”, a déclaré Zeus. « Nous ne savons pas. Nous n’avions pas tous de l’expérience quand nous avons commencé.

Ensuite, les hommes se sont séparés – certains pour rencontrer le boxeur champion du monde Oleksandr Usyk, qui rendait visite aux forces ukrainiennes dans la région ce jour-là pour remonter le moral.

Alors que Historian, le commandant adjoint de la compagnie du groupe, se dirigeait vers sa voiture, Zeus l’arrêta et lui demanda de faire appel aux officiers supérieurs pour que l’unité obtienne une pause bien méritée.