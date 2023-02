Des soldats ukrainiens en Pologne suivent un cours intensif sur les chars Leopard 2

Swietoszów, Pologne

Vadym Khodak rayonne et se penche en avant. Il sautille presque sur ses pieds. “Mes soldats l’aiment beaucoup”, dit-il avec un clin d’œil à la ligne de chars polonais Leopard 2 version 4 derrière lui. “Cette machine est de bonne qualité.”

Son sourire en dit long, révélant les sillons profonds qu’une année de combats de première ligne ont gravés sur son visage. « J’ai 57 ans, dit-il. “Je suis un ancien conducteur de char et je me suis porté volontaire pour combattre le jour où la Russie a envahi.”

c’était il y a approximativement un an.

Maintenant, il est major de l’armée et dirige la nouvelle formation de chars ukrainiens dans l’ouest de la Pologne. Ses troupes sont les premières à mettre la main sur les nouveaux chars Leopard 2 que les alliés de l’OTAN ont passé des mois à débattre avant de finalement accepter en janvier de donner à l’Ukraine.

Jusqu’à présent, les équipages de Khodak apprennent les techniques de tir sur simulateurs et de conduite de combat. Plongeant à travers des panaches de fumée, les chars de 60 tonnes labourent la terre molle de la forêt sur le principal champ de tir de chars polonais, à Swietoszow, près de la frontière allemande.

Nichés dans un hangar moderne et aéré à proximité se trouvent des simulateurs où les 21 équipages de la mission d’entraînement peuvent apprendre à utiliser les capacités très efficaces de visée, de recherche de cible et de canon tueur des machines. L’espoir de Kiev est que les armes donneront un coup de poing aux forces russes et reprendront le territoire perdu.

La Pologne a été à l’avant-garde de la galvanisation de l’action de l’OTAN pour doter l’Ukraine de chars de combat modernes et ouvre désormais la voie en matière de formation. L’Allemagne a commencé lundi, la Pologne il y a une semaine.

Sur le site lundi pour inspecter les progrès, le président polonais Andrzej Duda a remercié les alliés pour leur intervention.

“Nous avons une réponse positive des alliés, non seulement à propos des Léopards, mais la partie britannique propose des Challengers. Nos voisins allemands, constructeurs de chars Leopard, nous ont également rejoints. Nous tenons à remercier la partie allemande d’avoir décidé de se joindre à cette action », a déclaré Duda.

Le chef de la défense polonais, Mariusz Błaszczak, a expliqué comment les alliés se répartiraient l’énorme tâche de construction de la force de chars ukrainienne. “J’ai conclu un accord avec mon homologue, le ministre allemand Boris Pistorius, selon lequel la partie polonaise se concentrera sur la construction d’une coalition de pays qui ont des chars Leopard 2 A4, l’Allemagne construira une coalition de pays qui ont des chars Leopard 2 A6”, Błaszczak a dit.

Duda a également adressé un message au président américain Joe Biden, qui se rendra en Pologne la semaine prochaine. Il a exhorté Biden à envoyer rapidement des chars américains en Ukraine afin qu’ils « puissent contrer l’offensive russe ». Les États-Unis ont déclaré qu’ils enverraient 31 Abrams, mais de hauts responsables de l’administration ont déclaré en janvier qu’ils mettraient des mois à arriver.

Les inquiétudes en Pologne sont profondes quant au fait que les ambitions territoriales du président russe Vladimir Poutine ne s’arrêteront pas à la frontière occidentale de l’Ukraine. Les civils plus âgés ne se souviennent que trop bien de la guerre froide et du fait d’avoir été laissés derrière le rideau de fer soviétique pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale.

Jusqu’à présent, selon l’entraîneur en chef des chars polonais, le brigadier Krzysztof Sieradzki, l’enseignement a été un succès retentissant. “Par rapport aux soldats polonais, nous n’avons pas besoin de les motiver”, a-t-il déclaré à propos des équipages ukrainiens. “Quand ils entrent dans le réservoir, ils [are] très surpris de sa taille.

Selon Khodak, la plupart des 105 Ukrainiens sous son commandement à la gamme de chars de Swietoszow ont une expérience antérieure des chars sur le T-72 de l’ère soviétique. “Mes soldats ont déjà beaucoup d’expérience sur le front, donc je pense que leur enseigner sur ces chars sera beaucoup plus facile”, a déclaré Khodak.

Les entraîneurs combinés polonais, norvégiens et canadiens sont dans une course contre la montre. Les troupes peuvent à peine être épargnées du front et doivent revenir dès que possible pour contrer l’offensive imminente de la Russie.

Sieradzki a déclaré qu’en général, ils entraînent les troupes huit heures par jour, du lundi au vendredi. “Les soldats ukrainiens sont entraînés 12 heures par jour du lundi au samedi”, a-t-il dit, ajoutant qu’ils seront prêts dans un mois. La norme OTAN pour familiariser les équipages avec un char est généralement d’environ deux mois. Cela peut prendre jusqu’à deux ans pour les entraîner à travailler avec d’autres équipages de chars et d’infanterie, selon les commandants danois.

L’ironie est que les Ukrainiens sont presque trop impatients, a déclaré Sieradzki. « Nous devons essayer de les retenir … [but] ils veulent tout savoir tout de suite. Ils doivent être enseignés « systématiquement et lentement », a-t-il déclaré.

Khodak a déclaré que ses 105 soldats – dont 21 équipages de chars et du personnel de soutien – avaient été dépêchés en Pologne depuis les régions ukrainiennes de Donetsk et de Lougansk avec un préavis de seulement deux jours le 4 février.

Personne ne dit qu’il a laissé un trou dans la ligne de front, mais Khodak ne demande pas non plus de prolongation. “Je pense que le temps de formation sera suffisant pour nous permettre de nous familiariser avec la technologie”, a-t-il déclaré.

Sieradzki a déclaré que, malgré la précipitation, il veillera à ce que les troupes ukrainiennes ne partent pas tant qu’elles ne seront pas prêtes.

Dans cette gamme de réservoirs éloignés, il est possible de croire que l’histoire est en train de se faire. L’OTAN tient sa promesse en jetant les bases d’une armée ukrainienne entièrement modernisée et compatible avec l’OTAN.