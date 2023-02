Des soldats ukrainiens congèlent du sperme en pleine guerre avec la Russie

Lors d’une maison de vacances en janvier, lui et sa partenaire se sont rendus dans une clinique privée à Kiev, IVMED, qui renonce au coût de 55 $ de la cryoconservation pour les soldats. La clinique a fait congeler du sperme par environ 100 soldats depuis l’invasion, dit son médecin-chef, Halyna Strelko. Les services de conception assistée pour tomber enceinte coûtent actuellement entre 800 $ et 3 500 $.

Les forces russes ont poussé leur avance sur la ville orientale de Bakhmut avec de lourds bombardements et des attaques qui auraient entraîné des pertes massives de troupes à la fois pour l’Ukraine et la Russie. Aucune des deux parties ne dit combien sont morts.

Sokurenko et Khroniuk se sont mariés quelques jours après leur visite à la clinique, et il se bat maintenant dans la région de Chernihiv près de la frontière. Elle pense que la possibilité d’avoir un enfant, même après la mort d’un partenaire à la guerre, pourrait atténuer la profonde douleur de la perte.

Iryna passe ses nuits seule dans leur appartement à la périphérie de Kiev, oscillant entre l’anxiété pour son mari alors qu’il se bat sur la partie la plus intense et la plus meurtrière de la ligne de front orientale et les nombreuses visites à la clinique où elle essaie de tomber enceinte.