Les soldats UKRAINIENS apprennent les principes de la guerre des tranchées en Angleterre alors qu’ils se préparent à repousser les envahisseurs de Vladimir Poutine.

Près de 10 000 courageuses recrues ukrainiennes ont suivi une formation de base – y compris une horrible guerre de tranchées – pour les aider à repousser le bain de sang de la Russie.

Le président ukrainien Zelensky a déclaré que des pans entiers de l’est du Donbass étaient “trempés de sang” après des mois de massacres incessants.

Ses troupes ont reconquis plus de la moitié du terrain saisi par la Russie depuis février, mais de violents affrontements font rage dans l’est du Donbass.

Zelensky a déclaré: «Les tranchées du Donbass changent de mains plusieurs fois par jour lors de combats acharnés et même de combats au corps à corps.

« Chaque centimètre carré de cette terre est imbibé de sang.

“Des canons rugissants retentissent toutes les heures.”

Les troupes ont appris les premiers secours sur le champ de bataille, les tactiques d’infanterie et comment nettoyer les tranchées ennemies – où se déroulent les combats rapprochés les plus sanglants.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que la tactique de la terre brûlée de la Russie évoquait « les batailles de la Première Guerre mondiale ».

Il s’est engagé à former 10 000 autres volontaires ukrainiens l’année prochaine et à intensifier «l’aide létale» après que la Grande-Bretagne a envoyé des milliers de missiles antichars, antinavires et antiaériens, de véhicules blindés et d’hélicoptères Sea King.

Wallace a déclaré: “Ayant mis près de 10 000 personnes à l’épreuve au Royaume-Uni en 2022, mon ambition est que nos forces armées – aux côtés de nos alliés – doublent au moins le nombre formé en 2023.”

La Grande-Bretagne a également envoyé des milliers d’uniformes d’hiver pour garder les soldats au chaud dans les tranchées glaciales.

Des troupes britanniques, canadiennes, danoises, finlandaises, suédoises, norvégiennes, néo-zélandaises, lituaniennes, néerlandaises et australiennes ont entraîné les forces ukrainiennes dans quatre camps britanniques, notamment en Cumbrie et dans la plaine de Salisbury.