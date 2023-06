Des soldats s’évanouissent devant le prince William au milieu de températures torrides lors de la dernière répétition de Trooping the Colour

Au moins trois soldats britanniques se sont évanouis samedi lors de la dernière répétition devant le prince William pour le défilé annuel Trooping the Colour.

Les gardes portaient des tuniques et des pantalons en laine et des chapeaux en peau d’ours dans la chaleur de Londres à près de 90 degrés pour ce qu’on appelle la revue du colonel.

William a tweeté plus tard : « Un grand merci à tous les soldats qui ont participé à l’examen du colonel ce matin sous la chaleur. Des conditions difficiles mais vous avez tous fait du très bon travail. Merci. »

Il a ajouté plus tard : « Le travail acharné et la préparation nécessaires à un événement comme celui-ci font honneur à toutes les personnes impliquées, en particulier dans les conditions actuelles. »

Le prince de Galles était également vêtu de ses insignes militaires complets au milieu de la température la plus chaude de Londres de l’année jusqu’à présent.

Plus de 1 400 soldats de la Household Division et de la King’s Troop Royal Horse Artillery ont pris part au défilé de samedi et ont été passés en revue par William, colonel honoraire des Welsh Guards.

James Calford, 18 ans, le plus jeune soldat qui a participé à l’examen du colonel, l’a comparé à « être debout dans un sauna avec un haltère de 200 kg dans la main gauche », selon le Daily Mail.

Un tromboniste militaire qui s’est évanoui a semblé tenter de continuer à jouer après être tombé au sol alors que les médecins se précipitaient pour l’aider.

Londres a enregistré sa température la plus chaude de l’histoire – 104 degrés – l’été dernier.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a émis une alerte de temps chaud pour le sud de l’Angleterre, a rapporté BBC News.

Trooping the Colour, qui célèbre l’anniversaire officiel du monarque britannique chaque juin, aura lieu le 17 juin et sera supervisé par le roi Charles III.