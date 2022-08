Des soldats russes se souviennent des atrocités de la guerre dans un nouveau documentaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

C’est l’une des histoires les plus sensationnelles diffusées sur les chaînes de médias russes indépendants ces dernières semaines – peut-être même depuis le début de la guerre en Ukraine. Une jeune journaliste russe se rend en Ukraine pour tenter de trouver des preuves de crimes de guerre commis par les forces armées de son propre pays.

Avec l’aide des médias sociaux, Ekaterina Fomina a retrouvé deux soldats d’un bataillon qui ont tué et pillé dans un village. Un jeune soldat lui a avoué avoir tué un civil ukrainien d’une balle dans la tête. Ses aveux sont venus après une longue conversation téléphonique avec le journaliste sur tout – sauf le meurtre.

Plus tard, il lui a envoyé un message. “Rappelez-moi en vidéo. Enregistrez-le”, a déclaré le soldat à Fomina. Le soldat russe finit par avouer en langage clair avoir tué un civil ukrainien.

Fomina de “Important Stories” (Istories) pense que le soldat de vingt et un ans avec qui elle a parlé, un jeune homme identifié comme Daniil Frolkin de l’une des régions les plus pauvres de Russie qui a signé un contrat avant la guerre, on lui a dit qu’il n’aurait jamais eu lieu, ne pouvait probablement pas vivre avec ce qu’il avait fait, ce qu’il avait vu et devait raconter son histoire.

“Après cette (première) conversation, il a dit : ‘Je ressens quelque chose comme un syndrome post-traumatique.’ Il n’a jamais connu le terme pour la condition, mais l’a appelé quelque chose comme ça. Il était absolument impossible de garder ses informations à l’intérieur “, a déclaré Fomina à Fox News. “J’ai été la première personne à s’intéresser à sa vie, et qu’est-ce qui se passe avec lui… comment s’est-il senti à ce moment-là ? C’est peut-être pour ça qu’il a été si ouvert avec moi.”

Le soldat n’a pas exprimé de remords, selon Fomina. Elle a déclaré qu’il était convaincu que l’homme qu’il avait tué à Andriivka, une ville à l’extérieur de Kyiv, avait appelé l’armée ukrainienne à des informations sur les positions russes, ce qui avait entraîné la mort de ses collègues, bien que cette suspicion ne soit pas confirmée. De plus, il affirme avoir reçu l’ordre d’en haut de tirer.

Pourtant, la victime non armée, qui serait Ruslan Yermechuk, 47 ans, aurait été mise à genoux et aurait reçu une balle dans la tête tirée à bout portant. Le soldat qui a avoué ce meurtre lors de cet appel téléphonique a finalement semblé plus désireux d’inculper ses commandants que d’exprimer sa culpabilité personnelle, selon Fomina.

Il lui a dit que la guerre semblait inutile, qu’il n’avait vu aucun nazi en Ukraine et s’est plaint que ses commandants n’avaient apporté aucun soutien aux hommes sur le terrain. Il a ajouté que les commandants avaient dispensé ces ordres de tuer et qu’ils faisaient eux-mêmes partie du pillage qui est devenu célèbre pour être l’une des activités criminelles les plus courantes menées par les soldats russes en Ukraine.

Selon Fomina, Frolkin semblait en quelque sorte penser qu’en avouant ce qu’il avait fait et ce qui se passait réellement, il pourrait sauver ses camarades.

Fomina pense que le sort du soldat se terminera probablement par une sorte de punition. Il est recherché par l’Ukraine pour crimes de guerre, et la Russie voudra probablement qu’il soit réduit au silence. Cependant, Istories dit avoir été contacté par les collègues de ce soldat, qui auraient insisté sur le fait que les récits d’abus et la description de la réalité donnée par Frolkin sont vrais.

L’un des soldats anonymes qui ont contacté Istories pour confirmer l’histoire de Frolkin aurait déclaré qu’il pensait que 80% de l’équipe voulait démissionner, mais dans de nombreux cas, ils n’y étaient pas autorisés. Selon certaines informations, bien qu’ils aient légalement le droit de résilier les contrats puisque la guerre n’a pas été officiellement déclarée, les soldats sont régulièrement menacés verbalement ou physiquement lorsqu’ils disent vouloir partir.

De plus, ce mois-ci, le premier soldat à avoir publiquement discrédité la guerre et fui la Russie craignant pour sa vie, s’était longuement exprimé. Pavel Filatyev du 56e assaut aérien de la Garde a publié ses mémoires accablantes et longues écrites depuis les tranchées sur la version russe de Facebook, VKontakte. Il a déclaré au journal The Guardian plus tôt ce mois-ci : « Je n’ai pas peur de faire la guerre. Mais j’ai besoin de ressentir la justice, de comprendre que ce que je fais est juste. Et je crois que tout cela échoue non seulement parce que le gouvernement a tout volé, mais parce que nous, les Russes, ne pensons pas que ce que nous faisons est bien.”

Filatyev, parmi les premiers déployés en Ukraine pour riposter en février, a affirmé qu’il lui avait fallu des semaines pour comprendre que la Russie n’avait pas été attaquée et que la Russie venait d’attaquer l’Ukraine. Filatyev a déclaré au Guardian qu’il n’était pas seulement inquiet pour sa seule sécurité personnelle, mais pour l’avenir de la Russie. « Que sommes-nous devenus ? Et comment cela peut-il empirer ?

Il s’est échappé de Russie après avoir rendu public son livre et se cache maintenant.

Pour sa part, Fomina dit qu’elle et son équipe ont longuement réfléchi à la publication de leur histoire du soldat qui lui a avoué et qui a critiqué la guerre et ses commandants. Il a affirmé qu’il était préparé aux conséquences qui ne sont pas encore claires et qu’il est de retour en Russie.

Fomina espère qu’il devra répondre de ce qu’il a fait, mais craint que cela ne se produise d’une manière extrajudiciaire qu’elle ne voudrait pas voir. Mais à la fin, elle et ses collègues ont estimé qu’il était vital de publier leur exposé.

“Si même un futur soldat était empêché par notre enquête de signer un contrat et de participer à cette guerre absolument sanglante, alors notre objectif sera atteint. Nous espérons vraiment que notre documentaire empêchera les jeunes de se déployer dans cette guerre absolument cruelle.”