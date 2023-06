Des soldats russes ont tué ‘500 enfants ukrainiens’ | Nouvelles du monde

Vendredi, des militants ukrainiens ont manifesté devant l’ONU (Photo: EPA) 500 enfants ont été tués pendant La guerre de la Russie avec l’Ukraine, a déclaré Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a partagé ce chiffre quelques heures après que les secouristes ont découvert le corps d’une fillette de deux ans décédée lors d’une grève russe samedi. Deux autres enfants ont été tués lors du bombardement de Kiev jeudi, au milieu d’une augmentation des attaques contre la capitale ukrainienne avec 17 frappes de missiles au cours du mois de mai. M. Zelensky a déclaré que « les armes et la haine russes, qui continuent de prendre et de détruire la vie d’enfants ukrainiens chaque jour », ont tué des centaines de personnes qui ont péri depuis le début de l’invasion russe en février dernier. Il a poursuivi: « Beaucoup d’entre eux auraient pu devenir des universitaires célèbres, des artistes, des champions sportifs, contribuant à l’histoire de l’Ukraine. » « Nous devons tenir bon et gagner cette guerre ! « Toute l’Ukraine, tout notre peuple, tous nos enfants, doivent être libérés de la terreur russe. » M. Zelensky a déclaré qu’il était impossible d’établir le nombre exact d’enfants tués car il y a encore des zones sous occupation russe. Des fleurs et des jouets laissés sur les lieux d’un immeuble détruit où plusieurs personnes, dont des enfants, sont mortes (Photo : Spencer Platt/Getty Images)



Une femme porte un portrait d’Uliana Troichuk (8 ans), huit ans, tuée lors d’une attaque russe contre un immeuble résidentiel, lors de ses funérailles en avril (Photo : Roman Pilipey/Getty Images) Les sauveteurs ont retrouvé le corps de l’enfant de deux ans dans les décombres de deux immeubles résidentiels de la banlieue de la ville de Dnipro. Plus: Tendance

Le gouverneur régional a déclaré que cinq enfants figuraient parmi les 22 personnes blessées lors de l’attaque de samedi. La Russie a lancé dimanche davantage de frappes de drones et de missiles de croisière, ciblant Kiev ainsi que d’autres parties de l’Ukraine. Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yurii Ihnat, a déclaré que deux missiles avaient frappé une base aérienne militaire à Kropyvnytskyi, une ville de la province de Kyrovohrad, dans le centre de l’Ukraine. L’armée russe a déclaré avoir mené une série de frappes ces derniers jours contre des batteries de défense aérienne ukrainiennes, des bases aériennes et des dépôts de troupes. Les ambulanciers paramédicaux soutiennent une femme qui a identifié les corps de sa fille et de sa petite-fille à la suite d’une frappe de missile sur Kiev (Photo: REUTERS) Les inquiétudes concernant la sécurité des civils ont augmenté après que les autorités ont découvert que près d’un quart des 4 800 abris anti-aériens étaient verrouillés ou inutilisables. Une femme de 33 ans à Kiev est décédée jeudi alors qu’elle attendait devant un abri fermé. Quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête pénale sur sa mort et un agent de sécurité qui aurait omis de déverrouiller les portes est resté en garde à vue. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que la ville avait reçu plus de 1 000 plaintes concernant des abris antiaériens verrouillés, délabrés ou insuffisants. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

