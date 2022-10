Des soldats russes malades ont organisé une simulation d’exécution et menacé de violer collectivement ma femme lorsque j’ai refusé les demandes, déclare le maire ukrainien

Alors que le petit convoi de camions d’aide arborant des croix rouges serpentait dans son village reculé, les yeux d’Ivan Kryvonis scintillaient d’émotion.

Pendant l’occupation russe de la campagne Yakovenkove, le maire du district a été soumis à un simulacre d’exécution et a dit que sa femme Olena serait violée collectivement.

Ivan Kryvonis a été soumis à une simulation d’exécution par des soldats russes et a dit que sa femme serait violée Crédit : Chris Eades

Les dégâts laissés par les forces russes à Yakovenkov Crédit : Chris Eades

Un soldat fou fou de boisson ou de drogue avait crié: “Tout le bataillon va baiser ta femme.”

Et un sinistre commandant des forces russes – surnommé Wildman – a dit à Ivan : “Nous allons vous tuer, vous et votre femme. Nous allons faire exploser des mines sur vos corps dans les champs, donc on dirait que vous êtes mort dans un accident.”

Pourtant, le maire a vaillamment refusé de trahir sa bien-aimée Ukraine et de travailler avec les envahisseurs.

Une aide humanitaire vitale est maintenant arrivée pour son peuple affamé pour la première fois depuis la libération du village le mois dernier.

Homme dur élevé dans cette plaine balayée par les vents où les températures descendent jusqu’à -15°C en hiver, Ivan n’est pas du genre à afficher ses sentiments.

Ainsi, tandis que d’autres villageois garent leurs vélos branlants et leurs vieilles voitures délabrées pour faire la queue derrière les camions de la Croix-Rouge pour les colis d’aide, il me conduit à son petit bureau à proximité.

Là, parlant doucement, il raconte son histoire avec une rage provocante et frémissante.

Un village endormi de vaches laitières et de champs de maïs, le moment où les chars russes sont arrivés à 10 heures du matin le 26 février est gravé dans la mémoire d’Ivan.

Le père de deux enfants, 56 ans, a révélé: «Ils se sont postés autour de notre village, vivant dans notre école et notre club house régional.

« Ils ont tout volé, y compris des ordinateurs et du matériel de musique. Ils ont défoncé toutes les portes et sont entrés dans les maisons des gens.

En tant que chef du village, les troupes russes ont choisi Ivan pour une attention particulière.

“Dès le début, ils ont essayé de me convaincre de travailler avec eux”, a-t-il expliqué. « Il n’y avait pas d’électricité et les Russes ont dit : ‘Nous allons le réparer si vous coopérez avec nous’. J’ai refusé.”

Menaces “sauvages”

Le maire devant des maisons endommagées dans ce village Crédit : Chris Eades

Puis, le 26 avril – après six tentatives infructueuses pour le contraindre à diriger l’administration sous occupation – sa femme a répondu qu’on frappait à la porte de leur modeste maison.

Il s’agissait de quatre soldats de la soi-disant République populaire de Louhansk, une région d’Ukraine annexée par la Russie.

Un Ivan ému a poursuivi: «Alors que je suis allé à leur rencontre, une crosse de fusil m’a été écrasée au front. Je suis tombé par terre et le soldat m’a piétiné la tête puis m’a vissé sa botte au visage.

« L’un des autres soldats a dit : ‘Ne le frappez pas au ventre. Le commandant a besoin de lui vivant ».

Alors que j’allais à leur rencontre, une crosse de fusil m’a été enfoncée dans le front. Je suis tombé par terre et le soldat m’a piétiné la tête puis m’a vissé sa botte au visage Ivan Kryvonis

Des sacs de céréales ont été placés sur la tête d’Ivan et celle de sa femme Olena, 57 ans, et de la secrétaire Tetyana, 52 ans, et ils ont été traînés à l’arrière d’un véhicule pour une audience avec Wildman dans le village voisin de Kalynivka.

Le maire a ajouté : « Pendant tout le trajet, ils m’ont frappé avec des crosses de fusil. Un soldat a crié : “Nous allons incendier votre maison parce que vous avez refusé de retirer votre drapeau ukrainien du bureau de l’administration”.

L’un des militaires russes a également menacé de violer collectivement sa femme.

Des soldats russes ont menacé de violer sa femme dans une terrifiante épreuve Crédit : Reuters

Ivan, sa femme et sa secrétaire ont été emmenés hors du véhicule et forcés à s’agenouiller. Ils ont ensuite retiré le sac de sa tête.

Connu de ses hommes sous le nom de Wildman, le commandant a dit à Ivan qu’il s’appelait Vladimir, qu’il avait 34 ans et qu’il avait servi en Syrie.

Sa voix s’abaissant alors qu’il se souvenait du moment, le maire a ajouté : « Il a enfoncé son pistolet dans ma tempe, puis l’a éloigné et a tiré un coup de feu en l’air.

“Puis il a pressé le pistolet contre ma jambe en disant : ‘Je vais te tirer dans la rotule’. Je pensais. “Je veux être inconscient pour ne pas le sentir”.

« Il a ensuite dit qu’il tirerait sur ma femme dans la tête et a pointé l’arme sur elle et ma secrétaire. Ils voulaient m’effrayer parce qu’ils pensaient que j’organisais des forces de défense locales.

“Je pense qu’ils étaient ivres ou drogués. Leurs yeux étaient fous.

Après une épreuve de quatre heures, Ivan a convaincu ses interrogateurs de son innocence et, avec sa femme et sa secrétaire, il a été libéré et a autorisé des soins médicaux pour des blessures à la tête.

Le maire a enduré une épreuve de quatre heures aux mains des forces russes Crédit : Chris Eades

Un maire pro-russe a été installé à sa place et Ivan est resté dans le village occupé pendant six mois alors que la nourriture et les médicaments s’épuisaient. Les habitants disent que les Russes ont fourni une aide mais que cela n’a pas suffi.

Puis, lors d’une contre-offensive éclair début septembre, les forces ukrainiennes ont balayé la région de Kharkiv et Yakovenkove a été libérée.

Les responsables de la Croix-Rouge de la deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv, ont contacté Ivan et samedi, il a pu coordonner une mission d’aide pour ses villageois.

Le photographe Sun Chris Eades et moi avons suivi le convoi de la Croix-Rouge composé de deux camions et d’un minibus transportant des volontaires depuis leur base de Kharkiv à près de 90 km au sud-est jusqu’au village en passant par des points de contrôle armés.

Ivan avait alerté les habitants – dont beaucoup sont pauvres ou âgés et incapables de fuir l’occupation – de la baisse de l’aide.

Maintenant, ils faisaient la queue avec une dignité solennelle malgré leur traumatisme.

“On va te tirer dessus si tu ne nous le dis pas”

Halyna Verbytskaia a été informée qu’elle serait abattue si elle ne donnait pas d’informations aux forces russes Crédit : Chris Eades

Halyna a déclaré que la libération de son village était comme un “conte de fées” Crédit : Chris Eades

La mère d’un enfant, Halyna Verbytskaia, 54 ans, originaire de Russie, travaillait comme infirmière en Italie lorsque le village a été envahi.

De retour pour s’occuper de sa mère malade en mai, Halyna a été détenue au poste de contrôle voisin de Verbivka par des soldats russes.

L’infirmière a révélé : « Ils m’ont interrogé pendant quatre heures sur les points de contrôle ukrainiens.

« J’ai dit que je ne savais rien. Je leur ai dit : ‘Si vous voulez savoir, allez voir’.

“Ils ont répondu : ‘On va vous tirer dessus si vous ne nous le dites pas’. J’ai commencé à pleurer et j’ai dit “tire”. C’étaient de jeunes garçons, des petits soldats.

Quand un soldat étrange piétine sur ta terre natale c’est insupportable, affreux Halina Verbytskaia

Ils l’ont finalement laissée passer au village.

Interrogée sur l’occupation, elle se met à sangloter de façon incontrôlable et déclare : “Quand un soldat étrange piétine votre terre natale, c’est insupportable, affreux.”

Halyna a ajouté qu’après la libération de Yakovenkove le 5 septembre, elle “a expiré, je me suis sentie libre, euphorique”.

Récupérant son colis d’hygiène de la Croix-Rouge, elle a ajouté : « Pendant six mois, nous n’avons rien eu. Aujourd’hui, c’est comme un conte de fées pour les gens.

Des bénévoles de la Croix-Rouge ont distribué des boîtes contenant des pâtes, du riz, du thon en conserve, de l’huile de tournesol, du thé, du sucre et de la farine.

Expérience de guérison

Oleskiy Sychov a décrit la collecte d’aide comme une expérience libératrice Crédit : Chris Eades

L’ouvrier agricole Oleskiy Sychov, 42 ans, qui s’occupe de son père malade Mykola, 72 ans, m’a dit : “Tout le monde attendait ça.”

Il a révélé que pouvoir se rassembler à l’ombre des camions de la Croix-Rouge était une expérience de guérison pour cette communauté brutalisée.

“Même juste pour se réunir et avoir une petite conversation aujourd’hui et marcher librement dans les rues, c’est génial”, a-t-il expliqué.

Il a dit à propos de l’occupation russe de six mois : « C’était effrayant. Leurs chars et leur artillerie étaient autour de ma maison.

“Chaque fois qu’ils lançaient des missiles, nous devions courir au sous-sol.”

En désignant des dizaines de villageois à côté des camions de la Croix-Rouge, il a ajouté : « Comme vous pouvez le voir, ce sont surtout des personnes âgées qui sont restées.

“Ils n’ont pas beaucoup d’opportunités et cette aide est vitale pour eux.”

Accueil aplati

La maison de Dmytro Phylypenko a été détruite par des missiles russes Crédit : Chris Eades

Il dort maintenant sur un transat et n’a ni électricité ni chauffage Crédit : Chris Eades

Dans la file d’attente, j’ai rencontré le retraité Dmytro Phylypenko qui m’a emmené dans sa ferme voisine transformée en allumettes, dit-il, par un missile russe.

L’homme de 67 ans dort maintenant sur une chaise longue dans une dépendance délabrée sans chauffage.

Chirpy malgré ses difficultés, il a déclaré: «Je n’ai pas d’électricité et je dois collecter de l’eau dans des bouteilles.

« J’ai survécu grâce au lait de mes trois vaches et aux œufs de mes poules et canards.

“Je n’ai pas de toit sur ma maison mais j’ai toujours mes animaux.”

‘Sourire à nouveau’

Svitlana Bachura et sa fille de trois ans ont fait la queue pendant des heures pour récupérer leur colis Crédit : Chris Eades

Victoria Chapailo a agrippé son bébé de trois mois alors qu’elle récupérait son colis Crédit : Chris Eades

Faisant la queue avec sa fille de trois ans, Arina, maman Svitlana Bachura, 26 ans, a déclaré à propos de la vie sous la domination russe : « Il y avait des explosions tous les jours, des hélicoptères ont tiré et des avions sont passés au-dessus de notre maison.

“C’était effrayant de se promener, vous ne saviez pas si vous pourriez être emmené quelque part.”

Récupérant un colis de la Croix-Rouge, elle a ajouté : “C’est vraiment agréable quand quelqu’un se souvient de vous.”

La jeune maman Victoria Chapailo, 20 ans, tient dans ses bras Zhenya, trois mois, née sous l’occupation.

Récoltant un paquet de kits d’hygiène avec l’aide de sa tante, la cuisinière de l’école au chômage Oksana Toryshnia, 37 ans, Victoria a déclaré : « Pendant six mois, il n’y a pas eu de livraisons de nourriture, pas même de pain.

“Les Russes ont distribué de l’aide, mais s’ils vous ont donné un demi-kilogramme ou un maximum d’un kilogramme de farine, alors vous avez de la chance.

“L’électricité allait et venait par vagues, c’était dur même si les Russes ne m’ont jamais insulté.”

C’était effrayant de se promener, tu ne savais pas si tu pouvais être emmené quelque part Svitlana Bachura

Les packs d’hygiène contiennent du savon, des couvertures d’urgence, du dentifrice, des gants de toilette, des masques faciaux et des pansements.

La bénévole de la Croix-Rouge Shakhry Veliieva, 20 ans, qui étudie le droit, a déclaré : « Les gens ici ont été très mal traités. C’est merveilleux de les voir sourire à nouveau.

“Nous organisons jusqu’à trois missions d’aide par jour dans les villes et villages de la région.”

Le maire Ivan nous emmène dans un cratère de bombe géant dans le village où il dit qu’un missile russe S-300 surace to air a réduit en miettes la maison d’un retraité.

“La vie normale revient au village mais les gens ont besoin de travail”, dit-il en constatant les dégâts.

Insoumis et immensément fier de ce coin rustique de l’Ukraine, il dit que le premier travail qu’il a fait lorsque le village a été libéré a été de tondre l’herbe autour de son mémorial de la Seconde Guerre mondiale.

“Peut-être que les gars qui m’ont torturé seront poursuivis”, me dit-il. “Mais je suis juste reconnaissant d’être en vie et en bonne santé.”

Shakhry Veliieva, volontaire de la Croix-Rouge, a déclaré qu’il était bon de voir les résidents sourire à nouveau Crédit : Chris Eades

Une femme âgée après avoir récupéré son colis à la Croix-Rouge Crédit : Chris Eades

Les Ukrainiens affamés du village ont reçu une aide de la Croix-Rouge Crédit : Chris Eades