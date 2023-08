Des soldats mutins au Niger rompent les liens militaires avec la France alors que le président dit qu’il est un otage

NIAMEY, Niger (AP) – La junte militaire nigérienne a déclaré qu’elle rompait les accords militaires avec la France, son ancien dirigeant colonial, limogeant certains des principaux ambassadeurs du gouvernement précédent et avertissant les citoyens de la nation ouest-africaine de surveiller les armées étrangères et les espions.

L’annonce à la télévision d’État jeudi soir approfondit l’isolement post-coup d’État de ce qui avait été le dernier grand partenaire de sécurité des États-Unis et de leurs alliés au Sahel, la vaste région au sud du désert du Sahara que divers groupes extrémistes islamiques ont transformé en mondial. centre du terrorisme.

Alors qu’il reste deux jours avant la date limite fixée par le bloc régional ouest-africain pour libérer et réintégrer le président Mohamed Bazoum ou faire face à une éventuelle force, Bazoum, dans un plaidoyer publié dans un article d’opinion du Washington Post, a déclaré : « J’écris ceci en otage ».

Les soldats nigériens mutinés sont confrontés à une date limite dimanche fixée par le bloc régional connu sous le nom de CEDEAO, dont les émissaires sont arrivés jeudi à l’aéroport de la capitale, Niamey, pour des pourparlers.

Mais quelques heures plus tard, l’annonce de la junte a suscité le scepticisme quant à tout accord. Il a indiqué qu’il mettait fin aux accords et protocoles militaires signés avec la France et a annoncé la fin des fonctions des ambassadeurs du Niger en France, aux États-Unis, au Togo et au Nigeria voisin, qui dirige les efforts de dialogue de la CEDEAO.

Bazoum a écrit que la situation sécuritaire du Niger s’était améliorée avant le coup d’État, contrairement au Mali et au Burkina Faso voisins qui sont dirigés par des juntes militaires, mais a déclaré que cela était maintenant menacé car le Niger perdrait l’aide de partenaires étrangers et des groupes extrémistes profiteraient de la l’instabilité du pays.

« En cette heure de besoin, j’appelle le gouvernement américain et l’ensemble de la communauté internationale à nous aider à rétablir notre ordre constitutionnel », a-t-il écrit.

La France compte 1 500 militaires au Niger, qui avaient été envisagés comme la base des opérations antiterroristes dans la région après que les sentiments anti-français se soient développés ailleurs.

Les États-Unis ont 1 100 militaires au Niger, y compris dans une base de drones clé, et indiquent qu’ils hésitent à partir, en particulier avec l’influence croissante du groupe militaire privé russe Wagner au Sahel.

La CEDEAO n’a pas réussi à endiguer les coups d’État et tente de changer de cap avec le Niger dans une région qui en a connu cinq au cours des trois dernières années – deux au Mali et au Burkina Faso.

La délégation de la CEDEAO est conduite par l’ancien chef d’Etat nigérian, le général Abdulsalami Abubakar. Un deuxième groupe dirigé par l’ambassadeur Babagana Kingibe est allé s’entretenir avec les dirigeants de la Libye et de l’Algérie voisines, a déclaré Ajuri Ngelale, conseiller spécial du président nigérian.

Mais les analystes ont déclaré qu’ils ne mettaient pas beaucoup de foi dans les pourparlers.

« Je ne m’attends pas à ce que les efforts de médiation portent leurs fruits à court terme. La junte creuse… Cela semble être un territoire inexploré », a déclaré Alex Thurston, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université de Cincinnati.

Les quelque 25 millions d’habitants du Niger vivent dans l’un des pays les plus pauvres du monde, et toute réduction de l’aide étrangère pourrait être désastreuse. Déjà, les citoyens ressentent les effets après que la CEDEAO a suspendu toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger et gelé les avoirs nigériens détenus dans les banques centrales régionales.

Les sanctions du bloc incluent l’arrêt des transactions énergétiques avec le Niger, qui obtient jusqu’à 90% de son électricité du Nigeria, selon l’Agence internationale des énergies renouvelables. Plus tôt cette semaine, la transmission d’électricité du Nigeria au Niger a été coupée, a déclaré un responsable de l’une des principales compagnies d’électricité du Nigeria, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à commenter.

Certains habitants de Niamey ont déclaré que les choses pouvaient difficilement empirer.

Abdou Naif vit dans une communauté de fortune au bord d’une route avec quelque 140 autres personnes, incapables de payer un loyer ou de trouver du travail. « Notre souffrance est déjà suffisante », a-t-il déclaré.

___

L’écrivain AP Chinedu Asadu à Abuja, au Nigeria, a contribué.

Sam Mednick, Associated Press