Des « référendums » illégaux sont en cours dans les régions ukrainiennes occupées de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson.

Des soldats armés font du porte-à-porte pour recueillir des votes dans les sondages “fictifs”, selon les rapports.

Certains Ukrainiens ont été menacés du meurtre de leurs familles s’ils ne participaient pas, selon The Telegraph.

Des soldats armés font du porte-à-porte en Ukraine pour recueillir des votes et menacent les Ukrainiens du meurtre de leurs familles s’ils ne participent pas à soi-disant référendums qui verrait la Russie annexer des parties occupées du pays, selon Le télégraphe.

Le vote dans les sondages orchestrés par le Kremlin, qui ont été annoncés plus tôt cette semaine, a commencé dans les quatre régions ukrainiennes occupées de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson.

Les “référendums” sont illégaux en vertu du droit ukrainien et international, par RADIO NATIONALE PUBLIQUE. Le président Joe Biden vendredi les a décrits comme une “imposture” et un “faux prétexte” pour tenter d’annexer par la force des parties de l’Ukraine,

Le vote devrait se terminer mardi, mais le les résultats sont probablement prédéterminés.

Les bureaux de vote comprennent des urnes transparentes et des gardes armés qui, à l’occasion, se sont penchés et ont regardé les gens voter, selon The Telegraph.

À Novoaidar, dans l’oblast de Louhansk, The Telegraph a rapporté que des soldats armés de mitrailleuses avaient été vus s’approchant de maisons pour recueillir des votes.

“Il n’est pas possible de refuser car il y a deux personnes devant vous avec des armes et qui sont agressives”, a déclaré un local, selon The Telegraph.

Une femme de Melitopol, Zaporizhzhia, a raconté nouvelles de la BBC que des “collaborateurs” sont arrivés à l’appartement de ses parents, accompagnés de militaires russes, pour leur remettre un bulletin à signer.

Le porte-à-porte est pour des “raisons de sécurité”, selon la Russie les médias d’Etat.

Plusieurs Ukrainiens vivant dans les territoires occupés ont également été menacés du massacre de leurs familles s’ils refusaient d’y participer, selon six sources du Telegraph.

“Nous sommes obligés d’y aller sous prétexte d’être abattus. Si nous n’y allions pas, ils ont dit qu’ils tireraient ou massacreraient toute la famille”, a déclaré un Ukrainien à Severodonetsk, dans l’oblast de Lougansk, qui a demandé à rester anonyme, selon The Télégraphe.

“Nous avons peur”, a poursuivi l’Ukrainien, selon le journal. “Lors du référendum, la participation est requise ou l’arrestation ou pire. Beaucoup sont contraints d’être menacés de mort.”