Des soldats israéliens tués par un policier égyptien près de la frontière

JÉRUSALEM – Trois soldats israéliens ont été tués samedi dans une rare explosion de violence le long de la frontière entre Israël et l’Égypte, ont déclaré des responsables israéliens. Un tireur présumé, qui a ensuite été tué dans une fusillade, était un membre des forces de sécurité égyptiennes qui s’est accidentellement égaré en territoire israélien alors qu’il poursuivait des trafiquants de drogue, selon l’armée égyptienne.

Deux des soldats ont été retrouvés morts à un poste de garde éloigné tôt samedi, ont indiqué des responsables, quelques heures seulement après que les forces israéliennes eurent déjoué une tentative de trafic de drogue dans la région, une partie accidentée et inhabitée du désert du Néguev. Après une recherche approfondie, le tireur présumé a été tué dans une fusillade, avec un troisième soldat israélien.

« Notre hypothèse est que cela était lié à la tentative de trafic de drogue, mais nous ne pouvons pas encore en être sûrs », a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht lors d’un briefing avec des journalistes. « Il pourrait être [the Islamic State, the terrorist group active in Egypt’s Sinai region]ce pourrait être un garde-frontière voyou, ce pourrait être un passeur, nous sommes toujours en train d’enquêter là-dessus.