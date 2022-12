Des soldats israéliens tuent un Palestinien après avoir tiré

JERUSALEM (AP) – Des soldats israéliens ont abattu mercredi un militant palestinien qui a ouvert le feu sur eux en Cisjordanie occupée.

L’armée a déclaré que le tireur se déplaçait dans un véhicule lorsqu’il a tiré sur un poste militaire à côté de la colonie d’Ofra.

Les soldats ont poursuivi la voiture et ont tiré sur l’homme après qu’il soit sorti et leur ait tiré dessus, a indiqué l’armée. Il a publié une photo de ce qu’il a dit être le fusil utilisé par l’attaquant.

Les responsables palestiniens ont identifié l’homme comme étant Mujahid Hamed, 32 ans, un habitant du village voisin de Silwad.

Les Brigades des martyrs d’Al Aqsa, un groupe militant vaguement lié au mouvement Fatah du président Mahmoud Abbas, ont déclaré que Hamed en était membre et ont confirmé l’attaque.

Il a déclaré que Hamed avait passé 10 ans dans les prisons israéliennes et était en fuite ces derniers jours, craignant d’être arrêté. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, sa mère en pleurs a déclaré qu’il avait préféré mourir plutôt que de retourner en prison.

Plus de 140 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2006.

L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a mené des raids d’arrestation quotidiens dans toute la Cisjordanie, dans une opération provoquée par une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps qui ont tué 19 personnes.

L’armée affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques, mais les Palestiniens disent qu’ils enracinent l’occupation illimitée d’Israël, qui en est maintenant à sa 56e année.

Au moins 31 personnes sont mortes dans des attaques arabes en Israël et en Cisjordanie occupée cette année, selon les chiffres israéliens.

The Associated Press