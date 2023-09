Des soldats israéliens tuent un militant palestinien en Cisjordanie, affirmant qu’il avait lancé des explosifs

JERUSALEM (AP) — Des soldats israéliens ont abattu un Palestinien en Cisjordanie, ont déclaré des responsables palestiniens de la santé, le dernier décès dans une vague de violence qui dure depuis plusieurs mois dans le territoire occupé.

L’armée israélienne a déclaré que des soldats avaient abattu vendredi soir deux Palestiniens qui avaient lancé des cocktails Molotov sur un poste militaire près de la ville de Ramallah, en Cisjordanie, siège de l’autorité palestinienne.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les soldats avaient tué Muhammad Rumaneh du camp de réfugiés d’Amari, à Ramallah. Le groupe militant Hamas l’a revendiqué comme membre.

Les autorités sanitaires n’ont pas précisé l’âge de Rumaneh, affirmant que les autorités israéliennes retenaient son corps.

Les responsables israéliens ont suggéré dans le passé que conserver les corps des Palestiniens tués lors d’incidents de sécurité pouvait dissuader les attaques et empêcher l’exaltation des assaillants lors des funérailles qui attirent souvent des foules géantes de manifestants.

Au lieu de funérailles, les habitants de Ramallah ont appelé à une grève générale samedi pour rendre hommage à Rumaneh. Des groupes d’étudiants de l’université de Birzeit, près de Ramallah, ont annulé les cours du dimanche.

Cet incident est le dernier d’une spirale de violence qui s’empare du territoire occupé depuis plus d’un an et demi. L’armée israélienne a lancé des raids presque nocturnes dans les villes palestiniennes, provoquant souvent des affrontements meurtriers avec les habitants. Le militantisme a augmenté parmi les jeunes Palestiniens qui ont perdu espoir dans leur leadership et dans la perspective d’une résolution politique du conflit.

Près de 200 Palestiniens ont été tués par les tirs israéliens jusqu’à présent cette année en Cisjordanie, selon un décompte de l’Associated Press – le bilan le plus élevé depuis des années. Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestant contre les incursions ainsi que des passants innocents ont également été tués.

Les attaques palestiniennes contre des Israéliens ont fait plus de 30 morts depuis début 2023.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967.

The Associated Press