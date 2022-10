Des soldats israéliens tuent un adolescent palestinien dans des affrontements en Cisjordanie

Mercredi, les troupes israéliennes ont tiré et tué un adolescent palestinien lors d’affrontements qui ont éclaté dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, a déclaré le ministère palestinien de la Santé, le dernier incident meurtrier alors que la violence augmente dans le territoire occupé.

Le ministère a identifié le Palestinien comme étant Oussama Adawi, âgé de 18 ans. Il faisait partie des plus de 100 Palestiniens tués en Cisjordanie jusqu’à présent en 2022, le pire spasme de violence en sept ans.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’Adawi avait été touché à l’abdomen par une balle dans le camp de réfugiés d’Al-Aroub, dans le sud de la Cisjordanie. L’armée israélienne a déclaré que les troupes avaient ouvert le feu sur un groupe de Palestiniens qui lançaient des pierres sur des automobilistes israéliens sur la route 60, la principale artère nord-sud du territoire.

Les tensions ont augmenté dans toute la Cisjordanie et à Jérusalem-Est alors que les forces israéliennes continuent de rechercher des hommes armés palestiniens qui ont récemment perpétré deux fusillades contre des soldats. Des milliers de fidèles juifs affluent également à Jérusalem pour marquer la semaine de fête de Souccot, mettant la ville sur les nerfs.

Alors que la nuit tombait mercredi, des affrontements ont éclaté dans le camp de réfugiés de Shuafat à Jérusalem-Est, alors que les Palestiniens protestaient violemment contre la forte présence policière israélienne.

Nabil Abu Rudeineh, porte-parole de l’Autorité palestinienne, a déclaré que le président Mahmoud Abbas poursuivait “des contacts intensifs” pour désamorcer la situation et a averti que les provocations israéliennes “ameneront la région au bord d’une explosion”.

À Jérusalem-Est, les magasins et entreprises palestiniens ont fermé leurs portes pour protester contre les raids de la police israélienne dans la région qui ont provoqué de violents affrontements entre la police et les manifestants palestiniens.

La police a passé au peigne fin Shuafat, un camp de réfugiés palestiniens à la périphérie de Jérusalem, à la recherche d’un suspect dans une fusillade meurtrière à un poste de contrôle samedi qui a tué un soldat. Pendant des jours, des agents ont mis en place des points de contrôle et déployé des groupes d’officiers armés pour interroger les habitants. Les points de contrôle ont obstrué les points d’entrée et de sortie de la zone, perturbant la vie quotidienne des habitants.

La grève générale a été déclenchée pour protester contre la répression. Les écoles et les magasins ont fermé dans Jérusalem-Est, y compris dans la vieille ville, dont les magasins colorés destinés aux touristes et aux habitants sont généralement en effervescence.

« Faire preuve de solidarité avec Shuafat signifie plus qu’un revenu quotidien », a déclaré Anan Sabah, un boucher de la vieille ville. “Le camp est fermé et encerclé depuis des jours. Nous sommes fermés pour dire que c’est une punition collective.”

Les tensions sont alimentées par des raids nocturnes de plusieurs mois menés par l’armée israélienne en Cisjordanie occupée, qui ont commencé après une série d’attaques contre des Israéliens au début de cette année. Plus de 100 Palestiniens ont été tués dans les violences, faisant de cette année la plus meurtrière depuis 2015. La plupart des personnes tuées étaient des militants, selon Israël, mais certains jeunes locaux protestant contre les raids ainsi que des civils ont également été tués dans les violences.

Les raids ont déclenché une série de fusillades ces dernières semaines contre des Israéliens en Cisjordanie, dont une près de la ville palestinienne de Naplouse mardi qui a tué un soldat israélien.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait fermé certaines routes menant à l’intérieur et à l’extérieur de la ville et mis en place des barrages routiers dans sa recherche des hommes armés. Malgré les tensions, il a déclaré qu’il autoriserait et escorterait toujours les fidèles juifs pour visiter un sanctuaire juif à Naplouse qui a été un foyer de violence.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État indépendant.