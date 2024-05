Des soldats israéliens sont pris en otage par le Hamas dans une nouvelle vidéo

JERUSALEM − La télévision israélienne a diffusé mercredi des images précédemment retenues de cinq conscrites de l’armée en pyjama capturées par des hommes armés du Hamas lors du raid du 7 octobre qui a déclenché la guerre à Gaza.

Les familles des captifs espéraient que les images augmenteraient la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour qu’il conclue une trêve avec le Hamas et garantisse la libération des otages.

Le gouvernement Netanyahu a vu la diffusion du clip sous-titré de trois minutes dans les médias nationaux et internationaux comme une opportunité de renforcer son soutien. Le Hamas a défendu le comportement de ses combattants et a qualifié la vidéo de tentative de manipulation de l’opinion publique.

« Ces filles sont toujours en captivité du Hamas. S’il vous plaît, ne détournez pas le regard », a déclaré aux journalistes le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer. « Regardez le film. Aidez Israël à ramener notre peuple chez lui. »

Plus:Comment un vote sur le mandat d’arrêt de Netanyahu contre la CPI pourrait diviser les démocrates déjà divisés

Les images montrent les jeunes femmes, toutes assommées et certaines ensanglantées, liées et entassés dans une jeep.

« J’ai des amis en Palestine », plaide en anglais l’une des conscrites, Naama Levy, 19 ans.

On peut entendre l’un des hommes armés crier en arabe : « Vous êtes des chiens ! Nous allons vous marcher dessus, chiens ! »

Un autre tireur dit à un captif : « Tu es belle. »

Plus:« Cruauté inimaginable » : Biden condamne le Hamas au milieu d’informations faisant état de viols et d’agressions sexuelles sur des femmes

Le Forum des familles d’otages, qui représente les proches des 124 personnes – pour la plupart des civils – toujours détenues par le Hamas, a déclaré dans un communiqué que les images ont été récupérées à partir de caméras corporelles portées par des hommes armés qui ont attaqué la base de Nahal Oz, dans le sud d’Israël, où les femmes servaient de surveillance. observateurs.

Les photos des soldats israéliens tués ont été exclues et la publication a été approuvée par les familles des cinq captifs, a indiqué le forum, ajoutant : « Le gouvernement israélien ne doit pas perdre un moment de plus ; il doit revenir à la table des négociations aujourd’hui ! »

En quelques heures, le cabinet de sécurité de Netanyahu s’est réuni et a autorisé une tentative de reprise des pourparlers, qui avaient échoué suite à la demande du Hamas qu’Israël mette fin à la guerre à Gaza en échange de tous les otages, a déclaré un responsable israélien.

Plus:« Nous savons qu’elles ont été violées pendant leur captivité au Hamas » : détails effrayants sur ce à quoi les otages ont été confrontés

Il n’était pas clair dans l’immédiat quand ni dans quelles conditions de nouvelles négociations pourraient avoir lieu.

Israël affirme que 1 200 personnes ont été tuées et plus de 250 enlevées lors de l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Israël a répondu en lançant une offensive pour éliminer le groupe islamiste soutenu par l’Iran, au cours de laquelle les autorités sanitaires de Gaza affirment que plus de 35 000 Palestiniens ont été tués. L’armée israélienne affirme que 286 soldats israéliens ont également été tués.

Le gouvernement de Netanyahu affirme que la pression militaire continue forcera le Hamas à céder. Les familles d’otages craignent que leurs proches ne survivent pas et que les femmes captives puissent être violées.

Plus:Les États-Unis dénoncent une tentative « profondément erronée » d’obtenir un mandat d’arrêt contre Netanyahu : mises à jour

« Alors s’il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour les ramener à la maison », a déclaré à Reuters Orly Gilboa, dont la fille Daniela est otage. « Ils y souffrent chaque minute, chaque seconde. Et chaque minute est importante. »

Le Hamas a nié les allégations d’abus sexuels commis par ses hommes et a déclaré que la vidéo visait à promouvoir des « récits fabriqués ».

« Les femmes soldats ont été traitées conformément à l’éthique de notre résistance et aucun mauvais traitement infligé aux soldats de cette unité n’a été prouvé », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que les ambassadeurs d’Irlande, de Norvège et d’Espagne, qu’il a convoqués pour protester contre les préparatifs de leurs gouvernements en vue de reconnaître un État palestinien, verraient la vidéo lors d’une projection spéciale jeudi.