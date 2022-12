Des soldats israéliens inculpés dans l’attentat à la bombe contre une maison palestinienne — RT World News

Les procureurs ont pris la mesure rare contre deux militaires druzes, qui sont des Arabes de souche mais pas musulmans

Deux soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) ont été inculpés pour un incident à Jénine, lorsqu’ils auraient lancé une bombe artisanale sur une maison palestinienne et y auraient mis le feu. Les procureurs affirment que les soldats druzes ont agi en “vengeance” pour l’enlèvement du corps d’une victime d’un accident de voiture dans un hôpital de la région.

Les procureurs militaires ont annoncé les charges jeudi soir. Ils comprennent la fabrication d’un engin explosif, les voies de fait intentionnelles graves, les dommages intentionnels à la propriété avec un motif raciste et l’obstruction à l’enquête. Les deux militaires sont en garde à vue depuis le 28 novembre.

Un autre soldat devrait être inculpé dans les prochains jours pour avoir aidé à la construction de la bombe. Les deux principaux suspects sont issus de la communauté druze, tandis que le complice est juif, selon le radiodiffuseur public Kan, mais leurs noms n’ont pas été divulgués pour des raisons de confidentialité.















Les trois soldats faisaient partie d’une unité de chars stationnée à proximité de Bethléem, lorsque des émeutes ont éclaté à Jénine à la suite de l’étrange enlèvement d’un garçon druze d’un hôpital de Jénine. Tiran Fero, 17 ans, a été grièvement blessé dans un accident de voiture le 22 novembre. Sa famille a affirmé que Fero était toujours en vie lorsque des militants palestiniens l’ont enlevé et l’ont déconnecté du système de survie. Les sources militaires et de sécurité israéliennes ont déclaré que Fero était déjà mort lorsque son corps a été enlevé.

Des milliers de Druzes – qui sont des Arabes de souche mais pas musulmans – se sont rassemblés pour bloquer une autoroute en signe de protestation. La dépouille de Fero a été remise aux mains des Israéliens après environ 30 heures.

Les deux soldats ont d’abord jeté des pierres sur un “Apparemment aléatoire” maison dans un village près de Jénine, puis est revenu tard le 27 novembre pour y mettre le feu avec une bombe de fortune. Bien que personne n’ait été blessé, la maison a été endommagée par l’incendie – et comme des personnes se trouvaient à l’intérieur, des voies de fait graves ont été ajoutées à la liste des chefs d’accusation.

Les inculpations de soldats de Tsahal pour des actions dans les territoires palestiniens sont rares. Selon le groupe de défense des droits humains Yesh Din, moins de 1% des 1 260 plaintes déposées au cours des cinq dernières années ont abouti à des accusations.

Plus de 150 Palestiniens ont été tués par les forces de sécurité israéliennes en 2022. Le gouvernement de Jérusalem insiste sur le fait que la plupart d’entre eux étaient des militants et souligne que 29 Israéliens sont morts dans une série d’attaques au couteau, à la bombe et par balle au cours de l’année écoulée.