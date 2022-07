Des soldats indiens et pakistanais se rencontrent à la frontière de Wagah à l’occasion de l’Aïd Ul-Adha dans un geste “doux”

À l’occasion de l’Aïd ul-Adha, des membres des Forces de sécurité des frontières (BSF) et des Rangers pakistanais ont échangé des bonbons à la frontière Attari-Wagah. Des images de l’événement ont été partagées sur Twitter par l’agence de presse ANI. Envoyant un message de paix et d’harmonie, les membres du personnel de sécurité des deux côtés de la frontière ont été vus vêtus de leur uniforme alors qu’ils échangeaient des bonbons et des salutations.

S’adressant à l’ANI, le commandant de la BSF, Jasbir Singh, a déclaré : « À l’occasion de l’Aïd ul-Adha, la BSF a offert des bonbons aux Rangers pakistanais au Joint Check Post (JCP) Attari Border. Singh a déclaré à l’agence de presse qu’il s’agit d’un geste traditionnel entre deux gardes-frontières qui est pratiqué. “Cela symbolise également notre tradition, notre bonne volonté et notre paix”, a déclaré Singh à ANI.

Certains utilisateurs de Twitter ont également partagé leurs réactions aux images chaleureuses émergeant de la frontière dans la région du Pendjab. L’un des utilisateurs a qualifié les photographies de “photo du jour”. Aïd Moubarak.

Eid ul-Adha ou Bakr Eid a été célébré le dimanche 10 juillet en Inde et au Pakistan. Au cours de cette occasion sacrée, également appelée «fête du sacrifice», des spécialités telles que le biryani de mouton sont appréciées. Eid ul-Adha est célébré le dixième jour de Dhu al-Hijjah, qui est le 12ème mois du calendrier islamique ou lunaire. Cette journée marque la fin du pèlerinage annuel du Hajj. Chaque année, la date de l’Aïd ul-Adha change car elle est basée sur le calendrier lunaire islamique, qui est d’environ 11 jours plus court que le calendrier grégorien occidental de 365 jours.

Lors des grandes fêtes comme Eid et Diwali, les soldats des deux côtés de la frontière échangent des friandises. L’année dernière, à l’occasion de Diwali, des membres des forces armées indiennes et pakistanaises ont échangé des bonbons au pont de Tithwal sur la ligne de contrôle. Des photos et des vidéos partagées par l’agence de presse ANI ont montré comment les deux parties se sont réunies pour marquer la fête des lumières l’année dernière.

#REGARDEZ | L’armée indienne et l’armée pakistanaise échangent des bonbons au pont de passage de Tithwal sur la ligne de contrôle (LoC) à l’occasion de #Diwali pic.twitter.com/BE22qNWZRU — ANI (@ANI) 4 novembre 2021

Les forces de sécurité frontalières (BSF) et les Rangers pakistanais avaient également échangé des bonbons à l’Attari-Wagah et à la frontière internationale indo-pakistanaise au Gujarat, et dans le secteur de Barmer au Rajasthan pour marquer l’occasion.

