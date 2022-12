Des soldats indiens et chinois s’affrontent dans une région frontalière contestée, des blessés signalés des deux côtés

Un violent affrontement entre des soldats indiens et chinois a été signalé vendredi le long d’une partie contestée d’une frontière sur laquelle les deux nations se disputent depuis des décennies.

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, qui s’est adressé aux législateurs au Parlement, a déclaré que la rencontre de vendredi dans le secteur de Tawang, dans l’est de l’État d’Arunachal Pradesh, avait commencé lorsque les troupes chinoises “ont empiété sur le territoire indien” et “ont tenté unilatéralement de changer le statu quo” le long de la frontière contestée près du Région du fleuve Yangtsé.

Singh a déclaré qu’aucun soldat indien n’avait été gravement blessé et que les troupes des deux camps se sont retirées de la région peu de temps après. Un communiqué de l’armée indienne lundi a indiqué que les troupes des deux côtés avaient subi des blessures mineures.

Singh a déclaré que les commandants militaires locaux se sont rencontrés dimanche pour discuter du différend et que le gouvernement indien s’est entretenu avec la Chine par la voie diplomatique.

Le colonel Long Shaohua, porte-parole du théâtre occidental de l’Armée populaire de libération responsable de la zone, a déclaré que les gardes-frontières chinois avaient organisé « une patrouille de routine du côté chinois de la ligne de contrôle réel », mais qu’ils avaient été « bloqués par l’armée indienne traversant illégalement la frontière ». ligne.”

Le journaliste indien Shiv Aroor Posté sur Twitter que des pierres et des poings ont volé lors de l’altercation entre les deux parties qui a laissé neuf soldats indiens et 22 soldats chinois blessés avec des fractures, des yeux noirs et des ecchymoses.

Pendant des décennies, l’Inde et la Chine ont farouchement contesté la ligne de contrôle réel, une démarcation lâche qui sépare les territoires détenus par les Chinois et les Indiens du Ladakh à l’ouest jusqu’à l’État indien de l’Arunachal Pradesh, que la Chine revendique dans son intégralité. L’Inde et la Chine ont mené une guerre au-dessus de la frontière en 1962.

Ces dernières années, des soldats des deux côtés ont patrouillé dans des zones le long de la frontière contestée. Les soldats adverses entrent souvent en contact et les deux géants asiatiques se sont mutuellement accusés d’envoyer des troupes sur le territoire de l’autre.

Les deux parties se sont livrées à une escarmouche meurtrière en juin 2020 dans les montagnes du Karakoram, où des soldats se sont battus avec des pierres, des poings et des gourdins lors d’un incident qui a fait au moins 20 soldats indiens et quatre soldats chinois tués.

