Des soldats indiens et chinois blessés dans un affrontement frontalier

Les troupes indiennes et chinoises se sont affrontées dans le secteur de Tawang de l’État indien d’Arunachal Pradesh le 9 décembre, causant des blessures mineures à quelques soldats des deux côtés, a rapporté lundi ANI, partenaire de contenu de Reuters, citant des sources.

Un porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Les porte-parole du ministère indien de la Défense et de l’armée n’ont pas non plus répondu.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les troupes indiennes et chinoises avaient en juin 2020 engagé un combat au corps à corps dans la vallée de Galwan au Ladakh, jouxtant le plateau tibétain sous contrôle chinois.

L’incident a entraîné la mort de 20 soldats indiens ont été tués, tandis que la Chine a subi un nombre non divulgué de victimes.

L’Inde et la Chine partagent une frontière non délimitée de 3 800 kilomètres (2 360 milles), où leurs troupes adhéraient auparavant à des protocoles de longue date pour éviter l’utilisation d’armes à feu le long de la frontière de facto connue sous le nom de ligne de contrôle réel.



