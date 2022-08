Des soldats indiens dansent sur la chanson de Sidhu Moose Wala interprétée par l’armée de Pak à travers la frontière

L’héritage musical de feu Sidhu Moose Wala apporte maintenant de la joie à travers la frontière indo-pakistanaise. La musique traverse les frontières, et dans ce cas, les frontières ne sont pas seulement métaphoriques. Dans une vidéo partagée par l’officier de l’IPS HGS Dhaliwal, on pouvait voir des membres de l’armée indienne danser sur les rythmes de “Bambiha Bole” de Moose Wala, qui était joué sur des haut-parleurs par des soldats pakistanais de l’autre côté de la frontière. C’était un spectacle extraordinaire d’amitié et a apporté de la joie sur Twitter, où il a été partagé par Dhaliwal avec la légende : « Les chansons de Sidhu passent de l’autre côté de la frontière ! combler le fossé !”

Les chansons de Sidhu jouent de l’autre côté de la frontière ! combler le fossé! pic.twitter.com/E3cOwpdRvn – HGS Dhaliwal (@hgsdhaliwalips) 25 août 2022

Une chanson et un artiste unissant les pays https://t.co/CSr0A7m7uQ – kumar dur (@harshku93262932) 27 août 2022

Haha la culture n’a pas de frontières. https://t.co/iO4GJpPlu9 — abhi garg (@abhigarg1993) 27 août 2022

Impressionnant… La musique n’a pas de frontières ❤️❤️👍 https://t.co/UFvRFPfl3e – Manoj Kumar Kar (@Max_Da_Darklord) 26 août 2022

Seul l’art peut combler les différences… https://t.co/ZCOkGGX3we – Thevar Steffy (@ThevarSteffy) 26 août 2022

Je souhaite que tous nos différends puissent être réglés par une bonne danse ! #SidhuMooseWala https://t.co/mUIYDquRUB — Ruchi Kumar روچی کمار रूची कुमार (@RuchiKumar) 26 août 2022

Ha ha !

C’est encore l’une des meilleures choses que j’ai vues aujourd’hui

“Divisé par la frontière, uni par la musique”#IndianArmy Les soldats dansent comme #SiddhuMoosewalala chanson jouée par #Pakistanais Des soldats de l’autre côté de la frontière. https://t.co/jBevfQVYTU — Manav Chhatwani (MAC) 🇮🇳 (@manavchhatwani_) 26 août 2022

Récemment, dans un autre exemple stellaire de l’héritage de Sidhu Moose Wala, la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham a pris une nouvelle dimension avec les nombreuses chansons punjabi qui y sont jouées, dont « 295 » de Moose Wala.

La musique transcende régulièrement les frontières entre l’Inde et le Pakistan. Alors que l’Inde célébrait son 76e jour de l’indépendance, un souhait traversant la frontière a conquis les cœurs sur Internet. L’artiste pakistanais Rabab Siyal Khan a envoyé un vœu spécial pour l’Inde à cette occasion. Avec en toile de fond des montagnes sereines et de la verdure, Khan a joué l’hymne national indien Jana Gana Mana sur son Rabab. “Voici un cadeau pour mes téléspectateurs de l’autre côté de la frontière”, a-t-il écrit en légende de sa vidéo.

Voici un cadeau pour mes spectateurs de l’autre côté de la frontière. 🇵🇰🇮🇳 pic.twitter.com/apEcPN9EnN — Siyal Khan (@siyaltunes) 14 août 2022

Alors que Khan frappait un accord d’harmonie, les gens des deux nations ont loué la beauté de l’instrumental.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici