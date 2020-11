Des soldats éthiopiens accusés d’avoir bloqué la frontière avec le Soudan

Réfugiés qui ont fui la région du Tigré du nord de l’Éthiopie au milieu de violents combats

Le nombre de réfugiés fuyant la région nord du Tigré en Éthiopie – où les forces fédérales et régionales sont engagées dans des combats – a considérablement diminué après le déploiement de soldats à la frontière avec le Soudan.

La BBC a repéré les soldats pour la première fois mercredi, au point de passage frontalier de Hamdayet, et a entendu les témoignages de réfugiés qui disent que leurs proches sont empêchés de quitter l’Éthiopie.

«Je suis arrivé hier matin et je voulais rentrer chez moi pour ramener ma famille ici», a déclaré un homme qui ne voulait pas être identifié. S’exprimant sur les rives de la rivière Sittet à Hamdayet, il a déclaré à la BBC qu’il n’avait pas pu rentrer à Tigray pour récupérer ses proches car “il y a des soldats à la frontière et ceux qui étaient passés avant moi ont été priés de ne pas rentrer”.

Le gouvernement éthiopien n’a pas répondu aux demandes répétées de la BBC pour commenter l’accusation.

De l’autre côté de la rivière qui chevauche la frontière, une dizaine de soldats se tiennent à intervalles sur les sommets des collines regardant en direction de Tigray. Les bateaux garés des deux côtés de ce qui est généralement un point de passage très fréquenté sont en grande partie inutilisés.

Des soldats éthiopiens ont été déployés à la frontière avec le Soudan

Des dizaines de réfugiés se sont rassemblés pour observer les soldats fédéraux nouvellement déployés du côté éthiopien de la frontière. D’autres – réfugiés et Soudanais – sont descendus à la rivière pour aller chercher de l’eau ou se laver. Un groupe d’enfants a nagé et joué dans l’eau.

Mais le mystère réside dans la terre au-delà de cette rivière. Une panne d’information à Tigray a empêché les familles séparées de communiquer.

Human Rights Watch, citant des réfugiés récemment arrivés au Soudan, a rapporté que des soldats éthiopiens avaient bloqué des civils à Humera, à environ 20 km (12,5 miles) de la frontière, ce qui, selon elle, a entraîné “une baisse massive du nombre de réfugiés. atteindre le Soudan “.

Les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) montrent que le nombre de nouveaux réfugiés a culminé aux alentours du 10 novembre, avec plus de 6 800 personnes entrant au Soudan en une seule journée. Le nombre moyen d’arrivées par jour est de 3000, ont déclaré des responsables à la BBC. Cependant, depuis que les troupes éthiopiennes ont été déployées le long de la frontière, ce nombre est tombé à environ 700 par jour.

Une jeune fille de 11 ans faisait partie de ceux qui sont arrivés avant que le mouvement des réfugiés ne soit limité. Elle s’est enfuie seule du domicile de sa grand-mère, où elle avait entendu des coups de feu – sa grand-mère était trop vieille pour courir.

«J’ai dû passer la nuit dans le désert. J’avais peur. Je n’avais ni vêtements ni argent», a-t-elle déclaré. “Après cela, j’ai vu quelqu’un conduire un tracteur et je l’ai supplié de me conduire à la frontière.”

Après avoir traversé la rivière Sittet, elle a donné le numéro de téléphone de son père. Le père et la fille ont été réunis mercredi au camp de réfugiés d’Um Raquba. Son père, qui a marché autour du camp en lui tenant la main de manière protectrice, a déclaré avoir vu des gens se faire tirer dessus.

La rivière Sittet marque la frontière entre l’Éthiopie et le Soudan

Les transporteurs de la terre ont défriché le terrain pour plus de construction dans le camp, situé à environ 70 km de la frontière. Une nouvelle tente du Programme alimentaire mondial était en cours d’installation à notre arrivée. De nombreux réfugiés étaient également occupés à creuser des trous dans le sol, à monter des poteaux ou à couvrir les structures de fortune avec de larges nattes pour créer de nouveaux abris.

En seulement trois semaines, plus de 43 000 réfugiés ont fui au Soudan, selon le HCR. Les agences d’aide ont du mal à suivre le rythme de l’augmentation. “Notre réponse humanitaire est débordée”, a déclaré le HCR, ajoutant: “Un soutien est nécessaire de toute urgence”.

Carte de la région du Tigray

Le gouvernement éthiopien semble désireux non seulement d’empêcher les gens de fuir, mais aussi de renvoyer les réfugiés dans le pays.

Après avoir rencontré vendredi des envoyés de l’Union africaine, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré dans un communiqué que le gouvernement était prêt à “recevoir, réhabiliter et réinstaller les citoyens qui ont fui en créant quatre camps établis pour réhabiliter les rapatriés avant de les réinstaller dans leur pays d’origine. locales d’origine “.

Ce qu’il entendait par «réhabilitation» n’était pas immédiatement clair.

Le gouvernement fédéral a également déclaré qu’il fournirait un accès à l’aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées dans la région du nord du Tigré. Avant le lancement de l’offensive le 4 novembre, la région accueillait déjà environ 100 000 réfugiés érythréens dans quatre camps, selon le HCR.

La semaine dernière, l’organisation a déclaré qu’elle n’avait pas entendu le personnel des camps depuis cinq jours. “Nous sommes très inquiets”, a déclaré le porte-parole du HCR Babar Baloch dans un communiqué, tout en appelant à un accès sans entrave aux camps. «Les rations ont été fournies jusqu’à la fin novembre, il est donc de plus en plus essentiel pour les travailleurs humanitaires d’avoir accès et de distribuer de la nourriture supplémentaire avant que les réfugiés ne s’épuisent».

De retour au Soudan, les réfugiés restent dans l’incertitude. Certains attendent au poste frontière de Hamdayet, espérant que leurs familles les rejoindront. Ensuite, ils ont pu monter dans les convois presque quotidiens de camions modifiés pour transporter des passagers à travers le terrain accidenté de l’est du Soudan jusqu’aux camps de réfugiés.

Mais dans les camps, beaucoup espèrent également que la crise sera bientôt résolue, ce qui leur permettra de reprendre une vie normale – et des enfants comme l’enfant de 11 ans qui voyageaient seuls pourraient retourner à l’école ou jouer avec leurs amis.