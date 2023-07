Des soldats du Texas auraient dit de repousser les migrants dans le Rio Grande et de leur refuser de l’eau | Nouvelles américaines

Des agents de la sécurité des frontières au Texas auraient reçu l’ordre de repousser les migrants dans le fleuve Rio Grande et de retenir l’eau.

Les inquiétudes concernant le traitement « inhumain » des migrants le long de la frontière avec Mexique ont été décrites dans un e-mail d’un soldat anonyme au ministère de la Sécurité publique du Texas, comme l’ont rapporté le Houston Chronicle et CNN.

Dans l’e-mail, le soldat a déclaré qu’ils « avaient reçu l’ordre de repousser les gens dans l’eau pour aller au Mexique » et de ne pas leur donner d’eau malgré la « chaleur extrême ».

Les fonctionnaires dans le État de l’étoile solitaire ont été critiqués pour avoir déployé des barils enveloppés de fil de rasoir sur la rivière, que le soldat a décrits comme des « pièges » dans l’e-mail à un supérieur, a rapporté le Houston Chronicle.

L’e-mail aurait indiqué que le fil a augmenté le risque de noyade en forçant les migrants dans les parties les plus profondes de la rivière.

Il a détaillé plusieurs incidents à la frontière à Eagle Pass le mois dernier, dont un où une femme enceinte a été piégée dans un fil alors qu’elle faisait une fausse couche.

Dans un autre, une fillette de quatre ans s’est évanouie d’épuisement dû à la chaleur après que des soldats de la Garde nationale du Texas aient repoussé le groupe dans lequel elle se trouvait vers le Mexique.

Un homme a subi une lacération importante à la jambe lorsqu’il a tenté de sauver son enfant d’un fil de rasoir placé sur une bouée de dissuasion, tandis qu’un garçon de 15 ans s’est cassé la jambe lorsqu’il a tenté de traverser une partie plus dangereuse de la rivière. depuis les bouées.

Il a également déclaré que le 25 juin, des soldats avaient découvert un groupe de 120 personnes campant le long d’une clôture installée le long de la rivière. Le soldat a déclaré que le groupe épuisé, affamé et fatigué comprenait plusieurs jeunes enfants et bébés qui allaitaient.

L’e-mail indiquait que l’officier de quart commandant avait ordonné aux soldats de « repousser les gens dans l’eau pour se rendre au Mexique ».

Mais les soldats ont décidé que ce n’était pas la bonne chose à faire « avec le potentiel très réel de personnes épuisées qui se noient », indique l’e-mail. Les migrants ont reçu l’ordre de quitter la zone, a écrit le soldat.

L’ordre de ne pas donner d’eau aux gens « doit être immédiatement annulé »

« En raison de la chaleur extrême, l’ordre de ne pas donner d’eau aux gens doit également être immédiatement annulé », a ajouté le soldat.

Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique a déclaré à Sky News qu’il n’y avait aucune directive ou politique ordonnant aux soldats de retenir l’eau des migrants ou de les repousser dans la rivière.

Commentant l’histoire, Joaquin Castro, un représentant démocrate du Texas, a déclaré qu’il s’agissait d’une « politique absolument monstrueuse et inhumaine ».

Il a tweeté pour dire qu’il avait soulevé la question avec le gouverneur du Texas Greg Abbott lors d’un dîner avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et a exhorté l’administration « à supprimer les pièges mortels qu’Abbott a installés au nom des droits de l’homme ».

Dans une déclaration à CNN, M. Abbott, un républicain, a déclaré: « Le Texas déploie tous les outils et stratégies pour dissuader et repousser les passages illégaux entre les points d’entrée alors que les dangereuses politiques d’ouverture des frontières du président Biden incitent les migrants de plus de 150 pays à risquer leur vie en entrant illégalement le pays.

« L’absence de fils barbelés et d’autres stratégies de dissuasion encourage les migrants à effectuer des passages dangereux et illégaux entre les points d’entrée, tout en rendant le travail des soldats de la Garde nationale du Texas et des soldats du DPS plus dangereux et difficile. »

Sky News a demandé à la Garde nationale du Texas de commenter.