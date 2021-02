Deux membres du Commandement des forces spéciales allemandes (KSK) ont été signalés au FBI comme de vrais terroristes après s’être montrés «étranges» dans un hôpital près de l’endroit où ils menaient des semaines d’exercices militaires.

La paire de soldats de la Bundeswehr en civil s’est présentée dans une clinique médicale de l’Arizona pour savoir si les Allemands pourraient y recevoir un traitement en cas de blessure ou d’infection par Covid-19. Mais la visite mystérieuse des hommes a déclenché des alarmes parmi le personnel de l’hôpital, a rapporté lundi le média allemand Der Spiegel.

Les employés de l’hôpital ont immédiatement alerté le FBI, soupçonnant que les visiteurs auraient pu être des terroristes qui avaient poussé l’hôpital à une attaque.

Le personnel de l’hôpital aurait déclaré que les Allemands se comportaient étrangement – par exemple, en apparaissant en civil et en refusant de montrer toute forme d’identification en dehors des ordres de marche de l’OTAN – ce qui n’a apparemment fait qu’accroître leur méfiance.

Le FBI a répondu au conseil du personnel de l’hôpital par «grande urgence», Selon Der Spiegel. Pour aggraver les choses, les commandos opéraient sous le strict niveau de secret de leur unité et l’ambassade d’Allemagne à Washington n’était pas au courant de leur mission – une situation qui a sans aucun doute affolé davantage le FBI. Le malentendu n’aurait été résolu qu’après plusieurs appels téléphoniques entre les deux gouvernements.

Alors que la clinique locale aurait ignoré leur existence, les missions de formation américaines du KSK ne sont pas exactement un secret d’État. Non seulement une compagnie complète, y compris un commandant, dirigeait depuis le début de l’année un cours de parachutisme d’une semaine en Arizona, mais des journalistes avaient été invités à participer à des missions similaires dans le passé, et la Bundeswehr avait même utilisé des images de parachutisme dramatiques de ces missions de formation sur sa chaîne YouTube, en publiant la vidéo dans l’espoir de piquer l’intérêt de jeunes Allemands en quête d’aventures.

Le rapport est loin d’être la pire mésaventure des commandos allemands ces derniers temps. La KSK était le point de départ d’un complot extrémiste dans lequel un réseau souterrain de soldats d’extrême droite avait comploté pour assassiner de hauts responsables politiques allemands, notamment la députée verte Claudia Roth, le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas et l’ancien président Joachim Gauck. Les participants avaient en fait stocké des fournitures, y compris des armes et des munitions – certaines provenant de l’entrepôt militaire – et des substances connues pour être utilisées pour l’élimination des corps.

Le problème s’était tellement développé que la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer a choisi de dissoudre partiellement l’unité plutôt que de tenter de réformer ses membres à problèmes – qui avaient réussi à s’extirper largement de la chaîne de commandement militaire. L’une des quatre sociétés de la KSK était considérée comme tellement irréparable qu’elle devait être complètement dissoute.

