Des soldats d’élite de la RAF se précipitent pour s’entraîner sur de nouveaux avions de transport Atlas de pointe avant qu’Hercules ne prenne sa retraite

Les Pathfinders aéroportés ELITE se précipitent sur une plage alors qu’ils se précipitent pour s’entraîner sur des avions remplaçant les Hercules de la RAF.

Le Sun a rejoint les pilotes à Pembrey Sands au Pays de Galles alors qu’ils livraient les paras et deux Land Rover WMIK.

Ce C-130 Hercules de la RAF profitera d’un dernier tour dans les airs samedi Crédit : Simon Jones

Jerome Starkey a rejoint les éclaireurs de l’Airbus A400m Atlas alors qu’ils s’entraînaient à atterrir sur la plage du sud du Pays de Galles Crédit : Simon Jones

Ils ont été transportés à bord du nouvel Atlas A400M, des avions de transport pouvant transporter jusqu’à 116 parachutistes entièrement équipés – et atterrir sur aussi peu que 850 mètres de terre.

Le Wing Commander Gav Anderson l’a qualifié de « meilleur avion de transport que la RAF ait jamais eu ».

« Il peut atterrir et décoller sur seulement 800 mètres de terre, de sable ou d’herbe.

« L’ancien pilote d’Hercule qui a servi en Irak et en Afghanistan a déclaré que ce n’était qu’une « question de mois » avant que les problèmes de parachute ne soient résolus. »

Il a ajouté : « L’Atlas est un avion fantastique.

« Il peut transporter deux fois plus de fret, voler 50 % plus loin et 25 % plus vite.

« C’est amusant de voler et ça peut faire beaucoup de merde croustillante.

« Bien sûr, les Hercules nous manqueront et si l’argent n’était pas une option, nous garderions les deux avions. »

L’Hercule profitera d’un dernier vol samedi, pour l’anniversaire du Roi.