Des soldats de l’Otan blessés dans des affrontements au Kosovo avec des manifestants serbes

Environ 25 soldats de maintien de la paix de l’OTAN défendant trois mairies dans le nord du Kosovo ont été blessés lundi lors d’affrontements avec des manifestants serbes, tandis que le président serbe a placé l’armée au plus haut niveau d’alerte au combat.

La KFOR, la mission de maintien de la paix dirigée par l’OTAN au Kosovo, a condamné la violence.

« Alors qu’ils combattaient les franges les plus actives de la foule, plusieurs soldats du contingent italien et hongrois de la KFOR ont fait l’objet d’attaques non provoquées et ont subi des blessures traumatiques avec des fractures et des brûlures dues à l’explosion d’engins incendiaires », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La télévision d’Etat serbe RTS a cité son ministère de la Défense disant que deux Serbes avaient été blessés dans des affrontements.

Le président du Kosovo, Vjosa Osmani, a accusé son homologue serbe Aleksandar Vucic de déstabiliser le Kosovo.

Des soldats américains de la KFOR montent la garde devant le bureau de la municipalité, dans la ville de Leposavic, Kosovo, le 29 mai 2023. (Crédit : REUTERS/Valdrin Xhemaj)

« Des structures serbes illégales transformées en gangs criminels ont attaqué la police du Kosovo, des officiers de la KFOR (maintien de la paix) et des journalistes. Ceux qui exécutent les ordres de Vucic de déstabiliser le nord du Kosovo doivent faire face à la justice », a tweeté Osmani.

La situation tendue s’est développée après que les maires de souche albanaise ont pris leurs fonctions dans la zone à majorité serbe du nord du Kosovo après les élections que les Serbes ont boycottées – une décision qui a conduit les États-Unis et leurs alliés à réprimander Pristina vendredi.

À Zvecan, l’une des villes, la police du Kosovo – composée d’Albanais de souche après que les Serbes ont quitté la force l’année dernière – a pulvérisé du gaz poivré pour repousser une foule de Serbes qui ont franchi une barricade de sécurité et tenté de pénétrer de force dans le bâtiment de la municipalité, ont déclaré des témoins. a dit.

Des manifestants serbes à Zvecan ont lancé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur des soldats de l’OTAN. Les Serbes ont également affronté la police à Zvecan et peint à la bombe des véhicules de l’OTAN avec la lettre « Z », faisant référence à un signe russe utilisé pendant la guerre en Ukraine.

À Leposavic, près de la frontière avec la Serbie, des soldats de maintien de la paix américains en tenue anti-émeute ont placé des barbelés autour de la mairie pour la protéger des centaines de Serbes en colère.

Plus tard dans la journée, des manifestants ont lancé des œufs sur une voiture garée appartenant au nouveau maire de Leposavic.

Vucic, qui est le commandant en chef des forces armées serbes, a élevé la préparation au combat de l’armée au plus haut niveau, a déclaré le ministre de la Défense Milos Vucevic aux journalistes.

« Cela implique qu’immédiatement avant 14h00 (12h00 GMT), le chef d’état-major général des forces armées serbes a donné des instructions supplémentaires pour le déploiement des unités de l’armée dans des positions spécifiques et désignées », a déclaré Vucevic, sans donner plus de détails.

Les soldats de la paix de l’OTAN ont également bloqué la mairie de Zubin Potok pour la protéger des Serbes locaux en colère, ont déclaré des témoins.

Igor Simic, chef adjoint de la Liste serbe, le plus grand parti serbe du Kosovo soutenu par Belgrade, a accusé le Premier ministre kosovar Albin Kurti d’alimenter les tensions dans le nord.

« Nous sommes intéressés par la paix. Les Albanais qui vivent ici sont intéressés par la paix, et lui seul (Kurti) veut semer le chaos », a déclaré Simic aux journalistes à Zvecan.

Tensions autour de l’élection des maires albanais dans les villes à majorité serbe

Les Serbes, qui constituent une majorité dans le nord du Kosovo, n’ont jamais accepté sa déclaration d’indépendance de 2008 vis-à-vis de la Serbie et considèrent toujours Belgrade comme leur capitale plus de deux décennies après le soulèvement des Albanais du Kosovo contre le régime répressif serbe.

Les Albanais de souche représentent plus de 90 % de la population du Kosovo dans son ensemble, mais les Serbes du Nord exigent depuis longtemps la mise en œuvre d’un accord de 2013 négocié par l’UE pour la création d’une association de municipalités autonomes dans leur région.

Les Serbes ont refusé de participer aux élections locales d’avril et les candidats albanais de souche ont remporté les mairies de quatre municipalités à majorité serbe – dont Mitrovica Nord, où aucun incident n’a été signalé lundi – avec un taux de participation de 3,5 %.

Les Serbes demandent au gouvernement du Kosovo de retirer les maires de souche albanaise des mairies et de permettre aux administrations locales financées par Belgrade de reprendre leur travail.

Vendredi, trois des quatre maires de souche albanaise ont été escortés dans leurs bureaux par la police, qui a été bombardée de pierres et a répondu avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants.

Les États-Unis et leurs alliés, qui ont fermement soutenu l’indépendance du Kosovo, ont réprimandé Pristina vendredi, affirmant que l’imposition de maires dans les zones à majorité serbe sans soutien populaire sapait les efforts de normalisation des relations.

Kurti a défendu la position de Pristina, tweetant après un appel téléphonique le week-end avec le chef de la politique étrangère de l’Union européenne : « A souligné que les maires élus fourniront des services à tous les citoyens ».

Le ministre serbe des Affaires étrangères, Ivica Dacic, a déclaré à la RTS qu’il n’était « pas possible d’avoir des maires qui n’ont pas été élus par les Serbes dans les municipalités à majorité serbe ».

Après avoir rencontré Kurti, l’ambassadeur des États-Unis au Kosovo, Jeffrey Hovenier, a déclaré aux journalistes : « Nous sommes préoccupés par les informations faisant état aujourd’hui de violences contre des biens officiels ».

« Nous avons vu des photos de graffitis contre des voitures de la KFOR et des voitures de police, nous avons entendu parler d’attaques contre des journalistes, nous condamnons cela, ce n’est pas une réponse appropriée. »

Lavrov met en garde contre une « grande explosion au centre de l’Europe »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti qu' »une grande explosion se prépare au centre de l’Europe, à l’endroit même où, en 1999, l’OTAN a mené une agression contre la Yougoslavie en violation de tous les principes imaginables de l’Acte final d’Helsinki et d’autres documents de l’OSCE », selon à TASS.

« La situation est alarmante, mais l’Occident a mis le cap sur l’assujettissement total de tous ceux qui expriment d’une manière ou d’une autre leur propre opinion », a ajouté Lavrov. « Cela souligne une fois de plus que ce qui se passe dans le monde aujourd’hui est de nature géopolitique, et qu’une solution géopolitique est nécessaire qui fournirait, si nous parlons d’Europe, une sécurité égale et indivisible pour tous les États, et qui signifierait qu’aucun bloc , y compris l’OTAN, a le droit de revendiquer sa domination dans cette partie du globe.

L’ambassadeur de Russie en Serbie, Alexander Botsan-Kharchenko, rencontrera Vucic mardi matin.